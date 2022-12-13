Huawei'den gövde gösterisi - Detaylı Huawei Mate 50 Pro incelemesi

Bu videoda DxOMark'a göre listenin birinci sırasında yer alan Huawei Mate 50 Pro incelemesiyle karşınızdayım. Kamera konusunda ciddi özelliklere sahip olan bu cihaz çok güzel fotoğraflar çekiyor.

Bu videoda DxOMark'a göre listenin birinci sırasında yer alan Huawei Mate 50 Pro incelemesiyle karşınızdayız. Kamera konusunda ciddi özelliklere sahip olan bu cihaz çok güzel fotoğraflar çekiyor. Özellikle gece fotoğraflarını çok çok beğendiğimi söylemek istiyorum.

Cihazın tasarımıyla başlayacak olursak ön tarafta 6.74 inç büyüklüğünde kavisli bir ekran yer alıyor. Bu ekranda yer alan çentik yapısı birleşik şekilde. Çentik içerisinde kameralar yer alıyor.

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Bu kavisli yapı bence cihazın daha da iyi görünmesini sağlamış. Yanlışlıkla dokunma gibi konular devreye girmiyor. Tam ekran deneyimini olumlu etkilemiş.

Cihazın arkasına döndüğümüzde siyah rengini görüyoruz. Mate 50 Pro'nun farklı renkleri bulunuyor. Ben özellikle vegan derisi versiyonunu çok beğendim.

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Arka tarafta yuvarlak içerisinde yer alan kameralarımız bizlere göz kırpıyor. Değişken diyaframa sahip olan bu cihazın kamera sonuçları çok başarılı. Detaylarına sizlerle birlikte yakından bakacağız.

Dayanıklılık konusunda da IP 68’i cihazda görüyoruz. Üst segment bir cihazda görmemiz oldukça normal. Bunun yanı sıra cihazın ekranı Huawel Kunlun Glass olarak adlandırılmış bir yapıyla kaplı. Bu yapı o kadar dayanıklı ki Mate 50 Pro ile ceviz kırılan videolar bile gördüm.

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Huawei Mate 50 Pro'nun ekranı 6.74 inç büyüklüğünde ve 2616x1212 çözünürlüğünde. OLED panel ve 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip olan bu cihaz HDR, AOD, 300 Hz dokunmatik örnekleme ve 1 milar renk destekli.

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Sizler isterseniz Always on Display tasarımlarını özelleştirebilirsiniz. Benim beğendiğim bir mod var. Ekranı kapattığımda küçülüyor ve yuvarlak haline geliyor. Bu güzel olmuş.

Ekran deneyimiyle ilgili konuşmak gerekirse bu büyük ekranda bir şeyler izlemek oldukça keyifli. OLED panelin sunmuş olduğu canlı renkler deneyimi çok daha iyi hale getiriyor. Özellikle kavilsi yapı tam ekran deneyimini sağlıyor. Bu da YouTube gibi platformlarda içerik tüketirken seyir zevkini arttırıyor. Ben özellikle siyahlar konusunda cihazın yapabildiklerinden memnun kalabildim.

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Netflix özelinde de kullanımlar yaptım. Bu cihazda L1 kodeğini görebilmek tabii ki sevindirici. Bazı üst seviye cihazlarda bu kodekler yer almadığı için SD görüntüler izlenebiliyor. Huawei bu cihaz özelinde bu duruma dikkat etmiş.

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Huawei Mate50 Pro modeli gücünü 4 nm üretim aşamasından geçen Snapdragon 8+ Gen 1işlemcisinden alıyor. En güncel ve güçlü işlemcilerden birinin ullanılmış olması çok önemli. GPU tarafında da Adreno 730’u görüyoruz.

Bu donanımlara da 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı eşlik ediyor. Cihazın bu alanda farklı versiyonları bulunuyor.

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Oyun deneyimlerime geçmeden önce biraz bilgi de vermek istiyorum. 15 dakikalık stres testinde işlemci performansının %77'sinii koruyabildi. Bu test sayesinde cihaz ısınmaya bağlı performansını ne kadar koruyabilmiş onu anlayabiliyoruz.

Genel değerlendirme yapacak olursak Snapdragon 8+ Gen 1 üst seviye bir işlemci. Beklentilerin hepsini rahat rahat karşılayabiliyor. Testlerden aldığımız skorlarda bizlere bunu gösterebildi. Mate 50 Pro istediğiniz her işlemi rahatça yerine getirecektir.

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Oyun tarafında da PUBG Mobile'ı test ettim. Mate 50 Pro maksimum grafikler ultra hd, kare hızı aşırı yüksek olacak şekilde ayarlanabiliyor. Bu ayarlarda Çok keyifli bir oyun deneyimi yaşıyorsunuz.Oyun oldukça akıcı ve grafikler yüksek. Bu durumun avantajını uçaktan atlar atlamaz hissediyorsunuz. Özellikle aksiyon anlarında herşeyin net olması rakibin kolayca seçilebilmesini sağlıyor. PUBG tarafında ben fazlasıyla memnun kalabildim

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Huawei denince çoğu kişinin aklına iyi kamera performansı geliyor. Mate 50 Pro’da bu akıllara gelen konuyu açıkçası doğrulayabiliyor. DxOmark' a göre Huawei Mate 50 Pro en iyi kameraya sahip cep telefonu.

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Cihazda 50 Mp çözünürlüğünde bir ana kamera bulunuyor. Bu ana kamera f/1.4 ile f/4.0 arasında değişken bir diyaframa sahip. Fiziksel olarak bir değişim söz konusu. Sizler seçim yaptığınızda kameranın üzerinde hareketlenmenin olduğunu görüyorsunuz.

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Burada Huawei'in kendi XMAGE kamera yapısı ve algoritmasının farkı da konuşturulmuş. Bunu direkt olarak alan derinliğinde hissediyorsunuz. Bokeh etkisi çok daha doğal.

Bu ana kameraya da 13 Mp çözünürlüğünde 120 derecelik bir ultra geniş açı kamerası ve 64 Mp çözünürlüğünde bir telephoto kamera eşlik ediyor. 3.5X Optik Zoom yapabilen bu kamera dijital olarak da 100x zoom yapabiliyor.

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Cihazın hem ana hemde telephoto kamerasında OIS desteğimizde var. Bu üst seviye bir cihazda beklediğimiz detaylardan biriydi. Son olarak arka tarafta yakınlık ve lazer odak sensörünü görüyoruz. Mate 50 Pro'nun odaklaması çok çok iyi.

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Ön tarafta geçtiğimizde de 13 Mp çözünürlüğünde bir kamera konumlandırılmış. Geniş açıya sahip . Ön kamerada geniş açıyı çok önemsiyorum. 3D Tof sensörü de bu çentik içerisinde yer alıyor.

Cihazın hem ön hemde arka kamerasıyla birlikte 4K 60 FPS video çekilebiliyor. Ön kamera da bu değeri görebilmek sevindirici. Çok pahalı üst seviye cihazların bazılarında ön tarafta 1080P değerlerini görüyorduk.

FOTOĞRAF VE VİDEO ÖRNEKLERİNE VİDEOMUZDAN ULAŞABİLİRSİNİZ - 11:43. DK

Cihazda 4700 mAh büyüklüğünde batarya yer alıyor. Bu batarya 60W hızlı şarj desteğiyle beraber geliyor. Kutudan çıkan adaptör yardımıyla cihazı hızlıca şarj edebiliyorsunuz.

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Kablosuz olarak da 50W olarak bir hızlı şarj desteği Huawei Mate 50 Pro'yu öne çıkarıyor. Bazı markaların üst segment cihazlarında kablolu hızlı şarj değeri çok daha az. Bu açıdan bakınca şarj değeri oldukça iyi. Hatta ters şarj özelliği de var. Bu da aksesuarlarınızı veya başka kablosuz şarj destekleyen telefonları kendi telefonunuz üzerinden şarj edebileceğiniz anlamına geliyor.

En merak edilen konulardan biri de yazılım. Üründe Google servisleri bulunmuyor. Huawei Mate 50 Pro'da EMUI 13 var. Google servisleri yok.

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G SPACE burada kullanıcılara yardımcı oluyor. Bu uygulama sayesinde tüm Google servislerine erişim sağlanabiliyor. AppGallery üzerinden de Disney+, Netflix, Spotify gibi uygulamaları indirebiliyorsunuz. APK sitelerine yönlendirme de buradan yapılıyor.

Sizler Huawei Mate 50 Pro hakkında neler düşünüyorsunuz?



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