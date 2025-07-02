Yeni Ferrari Amalfi, Roma'nın mirasını devralmaya geldi

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Ferrari, merakla beklenen yeni modelini sonunda tanıttı. Markanın şık ve güçlü GT sınıfındaki yeni oyuncusu Ferrari Amalfi, Roma’nın yerini alacak dört koltuklu, önden motorlu bir coupe olarak sahneye çıktı. Tasarım anlamında selefi Roma’yı andırsa da gerek dış hatlarında gerekse kokpitinde yapılan güncellemeler, Amalfi’yi bambaşka bir seviyeye taşıyor.

Yeni Ferrari Amalfi, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör Amalfi, genel hatlarıyla Roma’nın siluetini koruyor: uzun burun, kaslı arka çamurluklar ve akıcı tavan çizgisi yerli yerinde. Ancak önde, Ferrari’nin yeni tasarım diline uygun şekilde köpekbalığı burnu olarak anılan agresif bir yüz karşımıza çıkıyor. SF90 ve 12Cilindri’den tanıdığımız siyah şeritli far tasarımı da bu yeni yüze eşlik ediyor. Arka bölümde ise dört yuvarlak stop lambası, siyah bir yüzeyle ortadan birbirine bağlanarak karakteristik bir görünüm oluşturuyor.

Ferrari Amalfi teknik özellikleri:

3855 cc twin turbo V8

631 beygir güç

760 Nm tork

Ağırlık dağılımı %50-50

Bagaj hacmi 273 litre

8 ileri çift kavramalı F1 DCT şanzıman

Son hız 320 km/s

0-100 km/s 3,3 saniye

0-200 km/s 9 saniye

100-0 km/s 30.8 metre

200-0 km/s 119.5 metre

Tam Boyutta Gör Ferrari, kullanıcılarından gelen şikayetleri dikkate almış olacak ki, dokunmatik direksiyon kumandaları tarihe karışıyor. Amalfi, gerçek fiziksel düğmelerle donatılmış yeni bir direksiyon simidi sunuyor. Start-stop düğmesi de artık dokunmatik değil; sol tarafa konumlandırılmış, titanyumdan üretilmiş fiziksel bir buton olarak yerini almış. Bu küçük ama etkili değişim, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştiriyor.

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Kaputun altında tanıdık bir güç ünitesi olan 3.8 litrelik çift turbo V8 motor bulunuyor. Ancak Amalfi’de bu motor biraz daha güçlenmiş ve 631 beygire ulaşmış. Tork ise Roma’daki gibi 760 Nm seviyesinde kalmış. Ferrari, bu performans artışını daha hassas işlenmiş motor blokları, yeni turbo yazılımı ve maksimum 171.000 devir/dk’ya ulaşan turbo hızları gibi teknik geliştirmelerle sağlamış. Sonuç olarak Amalfi, 0’dan 100 km/s hıza sadece 3.3 saniyede ulaşıyor. Otomobilin maksimum hızı ise 319 km/s.

Tam Boyutta Gör Arka bölümde yer alan aktif spoyler, yüksek hızlarda otomobile 110 kilogramlık bastırma kuvveti sağlarken, aerodinamik direnci sadece yüzde 4 artırıyor. Ferrari’nin son modellerinde kullandığı brake-by-wire (kablosuz frenleme) sistemi ve Side Slip Control 6.1 yazılımı sayesinde araç, yol tutuş konusunda da iddialı. Güvenlik tarafında ise uyarlanabilir hız sabitleyici, otomatik acil frenleme, şerit takip ve şeritten çıkma uyarısı gibi ileri sürücü destek sistemleri standart olarak sunuluyor.

2024’te üretimi sona eren Roma’nın başlangıç fiyatı 247.308 dolardı. Amalfi’nin ise 300.000 dolara yaklaşan bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.

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Yeni Ferrari Amalfi, Roma'nın mirasını devralmaya geldi

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