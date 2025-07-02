Yeni Ferrari Amalfi, Roma'nın mirasını devralmaya geldi

Ferrari, merakla beklenen yeni modelini sonunda tanıttı. Markanın şık ve güçlü GT sınıfındaki yeni oyuncusu Ferrari Amalfi, Roma’nın yerini alacak dört koltuklu, önden motorlu bir coupe olarak sahneye çıktı. Tasarım anlamında selefi Roma’yı andırsa da gerek dış hatlarında gerekse kokpitinde yapılan güncellemeler, Amalfi’yi bambaşka bir seviyeye taşıyor.
Yeni Ferrari Amalfi, özellikleriyle neler sunuyor❓
Ferrari Amalfi teknik özellikleri:
3855 cc twin turbo V8
631 beygir güç
760 Nm tork
Ağırlık dağılımı %50-50
Bagaj hacmi 273 litre
8 ileri çift kavramalı F1 DCT şanzıman
Son hız 320 km/s
0-100 km/s 3,3 saniye
0-200 km/s 9 saniye
100-0 km/s 30.8 metre
200-0 km/s 119.5 metre
Kaputun altında tanıdık bir güç ünitesi olan 3.8 litrelik çift turbo V8 motor bulunuyor. Ancak Amalfi’de bu motor biraz daha güçlenmiş ve 631 beygire ulaşmış. Tork ise Roma’daki gibi 760 Nm seviyesinde kalmış. Ferrari, bu performans artışını daha hassas işlenmiş motor blokları, yeni turbo yazılımı ve maksimum 171.000 devir/dk’ya ulaşan turbo hızları gibi teknik geliştirmelerle sağlamış. Sonuç olarak Amalfi, 0’dan 100 km/s hıza sadece 3.3 saniyede ulaşıyor. Otomobilin maksimum hızı ise 319 km/s.
2024’te üretimi sona eren Roma’nın başlangıç fiyatı 247.308 dolardı. Amalfi’nin ise 300.000 dolara yaklaşan bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.