Huawei’den Dubai’de yeni ürün yağmuru: Huawei Watch Fit 3, FreeBuds 6i ve MateBook X Pro 2024

Huawei’in Dubai’de düzenlenen uluslararası lansmanına katıldık. Etkinliğin yıldızı kare ekranlı Huawei Watch Fit 3 olurken ayrıca MatePad 11.5” S ve FreeBuds 6i modelleri tanıtıldı.

Huawei’in Dubai’de düzenlenen uluslararası lansmanına katıldık. Huawei etkinliğinde pek çok yeni ürün tanıtıldı. Etkinliğin yıldızı kare ekranlı Huawei Watch Fit 3 olurken ayrıca MatePad 11.5” S, FreeBuds 6i, Watch GT4 Yeşil ve FreeClip Bej modelleri tanıtıldı. Bu videoda Huawei'in yeni ürünlerine yakından bakıyoruz.

00:00 Açılış

00:25 Huawei Watch Fit 3

01:27 Huawei Watch GT 4 Yeşil

01:35 Yenilenen Huawei MateBook X Pro

01:58 Huawei MatePad 11.5” S

02:09 Huawei FreeBuds 6i

02:28 Huawei FreeClip Bej

02:40 Kapanış

Huawei Watch Fit 3 özellikleri ⌚️

Ekran : 1.82 inç, 480 x 480, 347 ppi, AMOLED

: 1.82 inç, 480 x 480, 347 ppi, AMOLED Malzeme : Alüminyum alaşım

: Alüminyum alaşım Sensörler : 9 eksenli IMU, optik nabız, ortam ışığı

: 9 eksenli IMU, optik nabız, ortam ışığı Tuş : Döner kurma kolu, fonksiyon düğmesi

: Döner kurma kolu, fonksiyon düğmesi Şarj bağlantı noktası : Manyetik şarj pimi

: Manyetik şarj pimi Uyumluluk : Android 8.0 veya üzeri, iOS 13.0 veya üzeri

: Android 8.0 veya üzeri, iOS 13.0 veya üzeri Suya dayanıklılık : 50 metre

: 50 metre Bağlantı : WiFi 2.4GHz, Bluetooth 5.2

: WiFi 2.4GHz, Bluetooth 5.2 Pil ömrü : 10 güne kadar

: 10 güne kadar Boyut ve ağırlık : 43.2 x 36.3 x 9.9 mm, 26 g

: 43.2 x 36.3 x 9.9 mm, 26 g Renk : Beyaz, gri, yeşil, pembe, siyah

: Beyaz, gri, yeşil, pembe, siyah Kayış: Naylon, kauçuk, deri

Huawei FreeBuds 6i özellikleri 🎵

Ses teknolojisi : Dinamik EQ, Arama & Aktif gürültü engelleme, Şeffaflık modu

: Dinamik EQ, Arama & Aktif gürültü engelleme, Şeffaflık modu Sürücü : 11 mm dörtlü mıknatıslı dinamik sürücü

: 11 mm dörtlü mıknatıslı dinamik sürücü Batarya : 55 mAh (kulaklık), 510 mAh (şarj kutusu)

: 55 mAh (kulaklık), 510 mAh (şarj kutusu) Pil ömrü : 35 saate kadar (şarj kutusuyla)

: 35 saate kadar (şarj kutusuyla) Kontroller : Basarak, kaydırma, dokunma

: Basarak, kaydırma, dokunma Bağlantı : Bluetooth 5.3 (pop-up pair desteği)

: Bluetooth 5.3 (pop-up pair desteği) Sensör : Kızılötesi sensör, Hall sensörü, Dokunmatik sensör

: Kızılötesi sensör, Hall sensörü, Dokunmatik sensör Dayanıklılık : IP54 sertifikası

: IP54 sertifikası Renk: Beyaz, mor, siyah

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