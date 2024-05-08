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    Huawei’den Dubai’de yeni ürün yağmuru: Huawei Watch Fit 3, FreeBuds 6i ve MateBook X Pro 2024

    Huawei’in Dubai’de düzenlenen uluslararası lansmanına katıldık. Etkinliğin yıldızı kare ekranlı Huawei Watch Fit 3 olurken ayrıca MatePad 11.5” S ve FreeBuds 6i modelleri tanıtıldı.

    Huawei’in Dubai’de düzenlenen uluslararası lansmanına katıldık. Huawei etkinliğinde pek çok yeni ürün tanıtıldı. Etkinliğin yıldızı kare ekranlı Huawei Watch Fit 3 olurken ayrıca MatePad 11.5” S, FreeBuds 6i, Watch GT4 Yeşil ve FreeClip Bej modelleri tanıtıldı. Bu videoda Huawei'in yeni ürünlerine yakından bakıyoruz.

    00:00 Açılış
    00:25 Huawei Watch Fit 3
    01:27 Huawei Watch GT 4 Yeşil
    01:35 Yenilenen Huawei MateBook X Pro
    01:58 Huawei MatePad 11.5” S
    02:09 Huawei FreeBuds 6i
    02:28 Huawei FreeClip Bej
    02:40 Kapanış

    Huawei Watch Fit 3 özellikleri ⌚️

    • Ekran: 1.82 inç, 480 x 480, 347 ppi, AMOLED
    • Malzeme: Alüminyum alaşım
    • Sensörler: 9 eksenli IMU, optik nabız, ortam ışığı
    • Tuş: Döner kurma kolu, fonksiyon düğmesi
    • Şarj bağlantı noktası: Manyetik şarj pimi
    • Uyumluluk: Android 8.0 veya üzeri, iOS 13.0 veya üzeri
    • Suya dayanıklılık: 50 metre
    • Bağlantı: WiFi 2.4GHz, Bluetooth 5.2
    • Pil ömrü: 10 güne kadar
    • Boyut ve ağırlık: 43.2 x 36.3 x 9.9 mm, 26 g
    • Renk: Beyaz, gri, yeşil, pembe, siyah
    • Kayış: Naylon, kauçuk, deri

    Huawei FreeBuds 6i özellikleri 🎵

    • Ses teknolojisi: Dinamik EQ, Arama & Aktif gürültü engelleme, Şeffaflık modu
    • Sürücü: 11 mm dörtlü mıknatıslı dinamik sürücü
    • Batarya: 55 mAh (kulaklık), 510 mAh (şarj kutusu)
    • Pil ömrü: 35 saate kadar (şarj kutusuyla)
    • Kontroller: Basarak, kaydırma, dokunma
    • Bağlantı: Bluetooth 5.3 (pop-up pair desteği)
    • Sensör: Kızılötesi sensör, Hall sensörü, Dokunmatik sensör
    • Dayanıklılık: IP54 sertifikası
    • Renk: Beyaz, mor, siyah
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