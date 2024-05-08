Huawei’den Dubai’de yeni ürün yağmuru: Huawei Watch Fit 3, FreeBuds 6i ve MateBook X Pro 2024

Huawei’in Dubai’de düzenlenen uluslararası lansmanına katıldık. Huawei etkinliğinde pek çok yeni ürün tanıtıldı. Etkinliğin yıldızı kare ekranlı Huawei Watch Fit 3 olurken ayrıca MatePad 11.5” S, FreeBuds 6i, Watch GT4 Yeşil ve FreeClip Bej modelleri tanıtıldı. Bu videoda Huawei'in yeni ürünlerine yakından bakıyoruz.
00:00 Açılış
00:25 Huawei Watch Fit 3
01:27 Huawei Watch GT 4 Yeşil
01:35 Yenilenen Huawei MateBook X Pro
01:58 Huawei MatePad 11.5” S
02:09 Huawei FreeBuds 6i
02:28 Huawei FreeClip Bej
02:40 Kapanış
Huawei Watch Fit 3 özellikleri ⌚️
- Ekran: 1.82 inç, 480 x 480, 347 ppi, AMOLED
- Malzeme: Alüminyum alaşım
- Sensörler: 9 eksenli IMU, optik nabız, ortam ışığı
- Tuş: Döner kurma kolu, fonksiyon düğmesi
- Şarj bağlantı noktası: Manyetik şarj pimi
- Uyumluluk: Android 8.0 veya üzeri, iOS 13.0 veya üzeri
- Suya dayanıklılık: 50 metre
- Bağlantı: WiFi 2.4GHz, Bluetooth 5.2
- Pil ömrü: 10 güne kadar
- Boyut ve ağırlık: 43.2 x 36.3 x 9.9 mm, 26 g
- Renk: Beyaz, gri, yeşil, pembe, siyah
- Kayış: Naylon, kauçuk, deri
Huawei FreeBuds 6i özellikleri 🎵
- Ses teknolojisi: Dinamik EQ, Arama & Aktif gürültü engelleme, Şeffaflık modu
- Sürücü: 11 mm dörtlü mıknatıslı dinamik sürücü
- Batarya: 55 mAh (kulaklık), 510 mAh (şarj kutusu)
- Pil ömrü: 35 saate kadar (şarj kutusuyla)
- Kontroller: Basarak, kaydırma, dokunma
- Bağlantı: Bluetooth 5.3 (pop-up pair desteği)
- Sensör: Kızılötesi sensör, Hall sensörü, Dokunmatik sensör
- Dayanıklılık: IP54 sertifikası
- Renk: Beyaz, mor, siyah