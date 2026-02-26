Klasik Saat Prestiji, Geleceğin Teknolojisi | Huawei Watch Ultimate 2 İnceleme

Huawei, teknoloji ve lüks saat kalitesini Huawei Watch Ultimate 2 modelinde bir araya getirmiş. Zirkonyum sıvı metal kasa, seramik çerçevesi ve safir camıyla yüksek malzeme kalitesi barındırıyor.

Huawei, teknoloji ve lüks saat kalitesini Huawei Watch Ultimate 2 modelinde bir araya getirmiş. Bu saat zirkonyum bazlı sıvı metal kasası, nanokristal seramik çerçevesi ve safir camıyla en yüksek malzeme kalitesiyle geliyor. Sekizgen iskelet tasarımı ve kasayı anten olarak kullanan yapısıyla öne çıkıyor. Ekran tarafında Watch Ultimate 2, 1.5 inç LTPO 2.0 AMOLED ekran, 3500 nit gibi rekor bir parlaklık sunarak en dik güneş ışığında bile çok net halde kalabiliyor.

Kutu içeriğine dahil titanyum kayışın yanına, ekstrem maceralar için uzun mavi-beyaz kauçuk kayış eşlik ediyor. Cihazın kontrolü ise sol üst, sağ üst (dönen taç) ve sağ alt butonların yanı sıra parmak yönetimli hareket kontrolleriyle sağlanıyor.

Huawei Ultimate 2, 20 ATM, IP68 ve IP69 sertifikalarıyla tam 150 metreye kadar profesyonel dalış desteği sunuyor. Dünyada bir ilk olan Sonar tabanlı su altı iletişimi sayesinde 30 metreye kadar veri ve mesaj gönderimi yapılabiliyor. Dalış modları her seviyedeki dalgıçlar için gelişmiş takip özellikleri sağlıyor. Güvenlik özellikleri elden bırakmayan saat olası bir kazada düşme algılama özelliğiyle birlikte 60 saniye içinde otomatik çağrı gönderebiliyor.

Karada ise 2500 metre ve üzeri irtifalar için özel keşif modu, 17.000 golf sahasının modellemesine sahip golf modu yer alıyor. Patika koşusundan bisiklete kadar yüzden fazla spor modu gelişmiş spor takibi sağlıyor.

Sağlık teknolojilerinde X-TAP tüm sağlık verileri tek anda ele alma özelliği, sensör alanına sadece üç saniye dokunarak kapsamlı bir sağlık özeti sunabiliyor. Kalp ritmi ölçümü EKG, gerçek zamanlı SpO2, optik kalp hızı, derinlik ve sıcaklık sensörleri verilerinizi anlık olarak takip etmenize olanak sağlıyor.

Ruh hali analizi yapabilen saat on iki farklı duygu durumunu algılayabiliyor. Bunun yanı sıra zindelik takibi ve uyku sağlığı verileri, kişiselleştirilmiş iç görülerle birlikte analizlerini derinleştirebiliyor. NFC üzerinden Garanti ve Akbank üzerinden temassız ödeme yapılabiliyor. Bluetooth 5.2 ve Nearlink bağlantısı, dahili hoparlör ve mikrofon ile tam bir ekosistem deneyimi sunuluyor.

Şarj konusunda kablosuz supecharger ile destekleniyor. Tüm özellikler aktif kullanımda beş gün pil ömrü verebiliyor. Çeşitli özellik tasarruflarıyla beraber on bir güne kadar pil ömrü verebiliyor. Huawei Watch Ultimate 2, sürekli ekran açık özelliği aktif şekilde kullanılırsa üç gün pil ömrü sağlayabiliyor.

00:00 - Giriş

00:28 - Tasarım ve Malzeme Kalitesi

02:26 - Dayanıklılık Özellikleri

03:18 - Gelişmiş Aktivite Özellikleri

04:25 - Ekranın Durumu ve Detaylar

04:57 - Sensörler ve Ölçüm Yetenekleri

06:26 - Huawei Health Uygulaması

06:53 - Temassız Ödeme Desteği

07:03 - Huawei Appgallery Uygulama Marketi

07:19 - Kablosuz Bağlantılar

07:32 - Hoparlör ve Mikrofon Performansı

07:57 - Şarj Durumu ve Pil Ömrü

08:44 - X-Tap Sensörü Sağlık Analizi

09:03 - Bildirim Gösterimi ve Türkçe Karakterler

09:13 - Değerlendirme ve Kapanış