Kategorisi İçin Başarılı | Nothing Ear Stick TWS İnceleme

Teknoloji dünyasında yenilikçi tasarımlarıyla öne çıkan Nothing, Ear Stick tam kablosuz kulaklık modeliyle dikkat çekiyor.

Teknoloji dünyasında yenilikçi tasarımlarıyla öne çıkan Nothing, Ear Stick tam kablosuz kulaklık modeliyle dikkat çekiyor. Ergonomik tasarımı, hafif yapısı ve ses özellikleriyle Nothing Ear Stick, hem estetik hem de işlevsellik arayan kullanıcılar için mantıklı bir kulaklık modeli olarak tanımlanabilir. Şeffaf ve şık tasarımı Nothing'in imzası haline gelen estetik anlayışı yansıtıyor.

Kulaklık 12.6 mm dinamik sürücülerle donatılmış. Bluetooth 5.2 teknolojisi ile gelen üründe çift cihaz bağlantı desteği yer alıyor. Kullanıcıların ses profillerini kişiselleştirmelerine olanak tanıyan gelişmiş ekolayzır ayarları mevcut.

Nothing Ear Stick hem tasarımı hem de performansıyla ilgi çekmeyi başarıyor. Eğer açık tip kablosuz bir kulaklık arıyorsanız, Nothing Ear Stick kesinlikle göz atmaya değer diyebilirim.

00:00 - Giriş

00:08 - Tasarım

02:32 - Kontroller

02:52 - Uygulama

03:16 - Ses Performansı

05:59 - Mikrofon ve Soyutlama

07:17 - Bağlantı ve Gecikme

08:12 - Pil Ömrü

08:40 - Ek Detaylar

08:54 - Fiyat ve Değerlendirme

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