Huawei Freebuds 4i incelemesi - 749 TL'ye ANC?

Huawei'in kısa bir süre önce satışa çıkardığı kablosuz kulaklığı Freebuds 4i modelini bu video sizlerle birlikte detaylı bir şekilde inceliyoruz. ANC ve ses performansına da yakından bakıyoruz.

Huawei'in kısa bir süre önce satışa çıkardığı kablosuz kulaklığı Freebuds 4i modelini bu video sizlerle birlikte detaylı bir şekilde inceliyoruz. ANC özelliğinide bünyesinde bulunduran bu kulaklık, güzel ve net sesleri kullanıcılara sunabiliyor.

İyi seyirler

Sizler ürün hakkında neler düşünüyorsunuz?