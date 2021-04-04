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    Huawei Freebuds 4i incelemesi - 749 TL'ye ANC?

    04 Nisan 2021, 19:29
    10,3b
    1
    Cep Tel Aksesuarları
    Kısa Bağlantı Iframe Kodu
    Enes Değirmenci
    Video Editörü
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    Huawei'in kısa bir süre önce satışa çıkardığı kablosuz kulaklığı Freebuds 4i modelini bu video sizlerle birlikte detaylı bir şekilde inceliyoruz. ANC ve ses performansına da yakından bakıyoruz.

    Huawei'in kısa bir süre önce satışa çıkardığı kablosuz kulaklığı Freebuds 4i modelini bu video sizlerle birlikte detaylı bir şekilde inceliyoruz. ANC özelliğinide bünyesinde bulunduran bu kulaklık, güzel ve net sesleri kullanıcılara sunabiliyor. 

    İyi seyirler

    Sizler ürün hakkında neler düşünüyorsunuz? 



    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    SKYFALL (Gökhan ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Su site uyelerin bildiri yada onerilerini degerlendirse eminim cok farkli bir seviyede olur.
    Kulaklik hakkinda onemli bir detaydan bahsetmistim airpods max incelemesi basligina bakarsaniz gorursunuz.
    Durum ciddiye alinsaydi bu mesaji burada gormezdiniz.
    Saygilar.
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    takami59 (takami ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    ilk anda wtcn ferite benzettim arkadaşı dedim noluyo...
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    Z zdniz (dniz yıldırım) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    mikrofonu berbat geldi
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    yoldagezen (Volkan Demiryürek) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    okadar tanitimi yapılıyor biride cikipda iphone cihazlarda hey siri komutununun calisip calismadigini yazmamıs!?
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    theJuDGe_41 (Yusuf Akbaş) 1 gün ( Mesaj Silindi ) yoldagezen
    Hey siri çalışmıyor hocam
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    BekirHan (Bekir Han) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu kadar fazla Huawei incelemesi, haberi vs. insanda soru işaretleri yaratmıyor değil!
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    Angel of the Lord (Muharrem Özen) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Freebuds 3i kullanıyorum. Sorun telefonda mı bilmiyorum ama telefon cebimdeyken müzik dinlediğimde sürekli ses kopması, atlaması yaşıyorum. Haylou gt1 pro'da bile bu sorun yoktu.
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    gholen (Gökhan Su) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Angel of the Lord
    Müzik dinlerken gürültü engellemeyi kapat. Moddayken sarsıntı olunca oluyor.
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