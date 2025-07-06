Xpeng'den Tesla Model Y'ye sert rakip: 10.000 dolar daha ucuz ve 700 km menzil

Xpeng G7'nin Çin'deki başlangıç fiyatı 195.800 yuan (yaklaşık 27.325 dolar) olarak belirlenmiş durumda. Yani araç, Tesla Model Y'den yaklaşık 9.448 dolar daha ucuz. Bu agresif fiyatlandırma, G7'yi Model Y'ye karşı önemli bir alternatif haline getiriyor. Yeni model markanın karakteristik "X Face" ön tasarımına sahip. Ön kısımda boydan boya uzanan ışık şeridi dikkat çekiyor.
Model Y'den 10 cm daha uzun
Kıvrımlı gövde hatları ile modern bir görünüm sunan araçta gizli kapı kolları mevcut. Bunlara çerçevesiz yan aynalar ve 18 ile 20 inç arasında değişen jant seçenekleri eşlik ediyor. Elektrikli bagaj kapağı ile donatılan G7'nin dikkat çeken bir diğer özelliği ise otonom modda ilerlerken mavi yanan bir ışık çubuğu içermesi.
Araç 4.892 mm uzunluğa, 1.925 mm genişliğe ve 1.655 mm yüksekliğe sahip. Aks mesafesi ise 2890 mm. Tesla Model Y ile aynı aks mesafesine sahip olmasına rağmen, G7 yaklaşık 10 cm daha uzun. Yeni modelin iç mekanı minimalist bir yaklaşımla tasarlanmış olsa da sunduğu lüks ve teknolojik özelliklerle göz dolduruyor. Kokpitin yıldızı, sürücünün tüm ihtiyaçlarına yanıt veren 15.6 inçlik merkezi dokunmatik ekran.
İç mekanda yok yok
G7'nin baz donanımında bile elektrikli ayarlanabilen, ısıtmalı, havalandırmalı ve masaj özellikli ön koltuklar mevcut. Donanım listesinde ayrıca çift kollu direksiyon simidi, iki adet 50W kablosuz akıllı telefon şarj ünitesi, ahşap kol dayanakları, geniş panoramik cam tavan ve 20 hoparlörlü üst düzey ses sistemi yer alıyor. Dijital dikiz aynası ve koku yayıcıyı da unutmayalım.
Motor, menzil ve şarj
Xpeng G7'nin 602 Long Battery Life Max, 702 Ultra-Long Battery Life Max ve 702 Ultra olmak üzere üç farklı donanım seviyesi var. Tahmin edebileceğiniz üzere isimlerdeki sayılar 602 km ve 702 km menzil değerlerini ifade ediyor. Tüm versiyonlar arkada konumlandırılmış 218 kW (296 bg) güç ve 450 Nm tork üreten bir elektrik motoruna sahip. Bu ünite G7'nin konfigürasyona bağlı olarak 0'dan 100 km/s hıza 6.5 veya 6.6 saniyede ulaşmasını sağlıyor.
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