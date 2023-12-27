Huawei FreeBuds Pro 3 incelemesi - Bu kulaklık çok iyi!

Bu videoda Huawei'in üst seviye performans sunan yeni kablosuz kulaklığı Huawei FreeBuds Pro 3 incelemesiyle karşınızdayız. Yüksek performans sunan bu kulaklık hakkında sizler neler düşünüyorsunuz?

Huawei'in kablosuz kulaklık modellerine bir yenisi daha eklendi. Bu videoda Huawei'in FreeBuds Pro 3 modeline yakından bakıyoruz. Üst seviye performans bekleyenlere hitap eden bu kulaklığı oldukça beğendim. Sizler bu kulaklık hakkında neler düşünüyorsunuz?

Detaylara inecek olursak kutunun rengi yeşil olarak geçiyor. Mat bir yapıya sahip. Ürünün seramik beyazı ve buz grisi gibi farklı renkleri mevcut. Bu şarj kutusunun içerisinden çıkan kulaklıklar kısa yapıya sahipler. Kullanım yaparken kulakta rahatsızlık oluşturmuyor.

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Sizler isterseniz kulaklıkları teker teker de kullanabiliyorsunuz. Kulağınızdan çıkardığınızda da parça duruyor. Son olarak ağırlıktan bahsetmek istiyorum. Kulaklıklar yaklaşık tek başına 5,8 gram. Kulakta ağırlık hissi vermiyorlar. Uzun süreli kullanımlar için oldukça önemli olduğunu söyleyebilirim. Buna da ek olarak kulaklıklar IP 54 sertifikasına sahip.

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Kulaklıkların detayına indiğimizde ürün içerisindeki sürücülerimiz 11mm boyutunda. Frekans aralığı da 14 Hz ile 48 KHz arasında. LDAC ile birlikte 96 KHz seviyelerine ulaşılabiliyor. Bu sayede tam olarak detay yoğunluğu daha fazla olan müzikler dinleyebiliyorsunuz.

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Deneyim kısmına gelecek olursak FreeBuds Pro 2 modelinde de gördüğümüz dinamik sürücü yapısı, farklı parçalarda enstrümanları rahat bir şekilde ayırt etmemizi sağlıyor.

Tizlere gelecek olursak bu konuda kulaklığa bayıldım. O enstrüman ve vokalin birleşimi çok çok keyifli bir müzik deneyimi yaşamanızı sağlıyor.

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Bass deneyimindeyse az önce bahsettiğim ton meselesi burada da geçerli. Bass gayet vurgulu. Varsayılan modda bile bass yapılarını çok rahat hissedebiliyorsunuz. Buna da ek olarak ses modları üzerinden bass yükselt modunu açtığınızda bass daha ön plana geçiyor. Bass sevenler bu modda kullanabilirler.

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Bu arada en yüksek ses seviyesinde hem tizler de hem bass kullanımında bir boğulma olmuyor. Üst seviye kulaklık modellerinde çok fazla önemsediğimiz bir detay.

Markanın burada vurguladığı bir yapı var. Farklı kulak kanallarına FreeBuds Pro 3 uyarlanabilir bir ses dalgası sunuyor. Anlayacağınız kulağınıza en uygun sesi otomatik olarak ayarlıyor ve deneyimi daha iyi hale geliyor. Bu bizim Pro 2 modelinde de gördüğümüz bir özellikti.

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Sizler isterseniz kendi kullanımınızda uygun düzenlemeleri Huawei Aı Life uygulaması üzerinden yapabilirsiniz. Özelleştirmek mümkün.

Huawei FreeBuds Pro 3 modeli bazı sertifikalara sahip. Bunlar LDAC, L2HC, HWA ve Hi-Res (990 kbps) Kablosuz Ses Sertifikası. Zaten bu gördüğünüz sertifikaları görünce ses deneyiminin böyle olacağını anlamak daha kolay oluyor. Kullanımımda çok fazla keyif aldım.

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Bu kulaklık tabii ki üst performans seviyesinde bir kulaklık olduğu için ANC’yi tabii bizlere sunabiliyor. Modları 3 farklı yapıda kontrol edebiliyorsunuz. Bunlar gürültü engelleme , kapalı ve dış farkındalık. Gürültü engellemeyi aktif ettiğinizdeyse bunla alakalı yine farklı modlar seçebilmeniz mümkün.

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Modlar da çok başarılı çalışıyor. Arka plandaki sesleri büyük oranda engelliyor. Buna da ek olarak ürün zaten silikon uçlara sahip olduğundan pasif gürültü engellemeye sahip. Kulak kanalları kapandığı için bu deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Buna aktif gürültü engelleme de dahil olunca deneyim tabii ki daha da iyi hale geliyor.

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Batarya performansı hakkında konuşalım. Kulaklıklar ANC açıkken kesintisiz 4.5 saat kullanım sunuyor. ANC kapalı olunca bu süre 6.5 saate çıkıyor. Şarj kutusulya kullanım yapıldığında toplamda ANC açıkken 22 saat, ANC kapalıyken 31 saatlik kullanım yapılabiliyor.

Ürün ek olarak kablosuz şarj destekliyor. Bu premium kulaklık modellerinde önemsediğimiz bir detay.





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