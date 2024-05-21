Türkiye'de üretildi! OPPO Reno 11F 5G kutu açılışı

OPPO'nun Türkiye'de ürettiği yeni telefonu OPPO Reno 11F 5G'yi kutusundan çıkarıyoruz. Türkiye'de üretime ara veren OPPO, geri döndü! Yerli üretim OPPO Reno 11F için kısa bir ön inceleme yapıyoruz.

OPPO'nun Türkiye'de ürettiği yeni telefonu OPPO Reno 11F 5G'yi kutusundan çıkarıyoruz. Bir süre Türkiye'de üretime ara veren OPPO, şimdi yerli şirket AGM ile Tuzla'daki fabrikada yeniden üretime başladı. Yerli üretim OPPO Reno 11F için kısa bir ön inceleme yapıyoruz.

Oppo Reno 11F 5G Özellikleri

Oppo Reno 11F 5G’de 6.7 inç boyutunda 120 Hz AMOLED ekran kullanılıyor. Ekran altı parmak izi okuyucuya yer veriliyor. Telefon şık tasarımı ve özel renk seçenekleriyle dikkat çekiyor.

Üçlü arka kamera ile gelen Oppo Reno 11F 5G’de 64 MP çözünürlüğünde ana kamera, 112 derece açılı geniş açı kamerası ve 2 MP çözünürlüğünde makro kamera bulunuyor. Önde ise 32 MP çözünürlüğünde ön kamera bizleri karşılıyor.

Gücünü MediaTek Dimensity 7050 yonga setinden alan Oppo Reno 11F 5G, 8 GB RAM ve 256 GB’a kadar depolama ile müşterilere sunuluyor. SuperVOOC 3.0 (67W) hızlı şarj teknolojisi ve hızlı şarj uyumlu adaptör ile geliyor.