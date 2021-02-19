Huawei'in en iddialı kulaklığı | FreeBuds Studio hakkında her şey

Huawei kulaklık dünyasında son dönemin en hızlı ve agresif oyuncularından bir tanesi. FreeBuds serisiyle farklı özellikte çok sayıda modele sahip olan firma, FreeBuds Studio ile Sony ve Apple'a rakip.

Tam kablosuz kulaklıkar başta olmak üzere ses aksesuarlarında ciddi bir rekabet yaşanıyor. Ses konusunda çalışan firmaların egemen olduğu bu alan bir süredir mobil teknoloji firmalarının da gündeminde. FreeBuds serisi ile farklı özellikte çok sayıda kulaklığa sahip olan Huawei, bu defa da en iddialı, en donanımlı kulaklığı olan FreeBuds Studio ile gündemde. Bu videoda, bir süredir kullandığımız FreeBuds Studio hakkındaki izlenimlerimiz ve sahip olduğu yeteneklerden bahsediyoruz.