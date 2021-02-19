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    Huawei'in en iddialı kulaklığı | FreeBuds Studio hakkında her şey

    19 Şubat 2021, 16:01
    1,2b
    5
    Cep Tel Aksesuarları
    Kısa Bağlantı Iframe Kodu
    Erdi Özüağ
    İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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    Huawei kulaklık dünyasında son dönemin en hızlı ve agresif oyuncularından bir tanesi. FreeBuds serisiyle farklı özellikte çok sayıda modele sahip olan firma, FreeBuds Studio ile Sony ve Apple'a rakip.

    Tam kablosuz kulaklıkar başta olmak üzere ses aksesuarlarında ciddi bir rekabet yaşanıyor. Ses konusunda çalışan firmaların egemen olduğu bu alan bir süredir mobil teknoloji firmalarının da gündeminde. FreeBuds serisi ile farklı özellikte çok sayıda kulaklığa sahip olan Huawei, bu defa da en iddialı, en donanımlı kulaklığı olan FreeBuds Studio ile gündemde. Bu videoda, bir süredir kullandığımız FreeBuds Studio hakkındaki izlenimlerimiz ve sahip olduğu yeteneklerden bahsediyoruz.



    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    JourneyToTheWest 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çinlilerde olmasa ucuza kaliteli şeyler alamayacağız.
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    Holk (Holk Holk) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Huawei: Bir Apple Çakması

    2022 Sinemalarda...
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    alaz1903 (KıvAnÇ ) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sony XM4 kullanıyorum. Bu kulaklık da onu aratmayacak kalitede bir kulaklık gibi duruyor. İnceleme için teşekkürler @fx57  
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    1ses1 (hasan türk) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    inceleme böyle olur.
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    O Oktanzeynep 7 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Rengi bile ben kaliteyim diyor gerçekten
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    T th9 7 sa. ( Mesaj Silindi ) Oktanzeynep
    rengi ben kekoyum diyor
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