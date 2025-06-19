Beklentimi Karşılamadı | QCY H3 Pro Kafa Üstü Kablosuz Kulaklık İnceleme

QCY H3 Pro, uygun fiyatlı ama yüksek özellik barındıran bir kablosuz kulaklık arayanlar için dikkat çekici bir seçenek.

QCY H3 Pro, uygun fiyatlı ama yüksek özellik barındıran bir kablosuz kulaklık arayanlar için dikkat çekici bir seçenek. 40 mm dinamik sürücülerle donatılan H3 Pro, aktif gürültü engelleme (ANC) özelliği ile 50 desibele kadar dış sesleri bastırabiliyor. LDAC desteği sayesinde yüksek çözünürlüklü ses aktarabiliyor. 550 mAh bataryasıyla ANC kapalıyken 55 saate kadar, açıkken ise 40 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Bluetooth 5.4 teknolojisi ve oyun modu ile 60ms gecikme gibi detaylara olanak tanıyor. Çift cihaz desteği sayesinde aynı anda iki cihaza bağlanmak mümkün olabiliyor. Kablolu kullanım için 3.5 mm jak ve USB-C bağlantı seçenekleri de kulaklık üzerinde yer alıyor.

00:00 - Giriş

00:42 - Tasarım

02:46 - Kontrol ve Uygulama

03:22 - Ses Performansı

07:41 - Mikrofon Performansı

08:36 - Soyutlama Yetenekleri

09:30 - Bağlantı ve Gecikme

11:10 - Pil Ömrü ve Şarj

12:22 - Ek Özellikler

12:35 - Fiyat ve Değerlendirme

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