Kim Nerede? 159 Yenilenen Toyota Corolla Cross tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri 97 Apple yöneticisi: “10 yıl sonra iPhone'a ihtiyacınız olmayabilir” 88 Türkiye'ye özel 160 kW'lık BYD SEAL geliyor! İşte fiyatı ve özellikleri
Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim
    YouTube Oynatıcı MP3 Ses
    Sıradaki Video
    0 sn. ▶
    İPTAL ET

    Premium Hissiyat Uygun Fiyat | QCY S7 Active GT Akıllı Saat İnceleme

    QCY Active GT, uygun fiyatlı akıllı saatler arasında dikkat çeken bir model.                                                                                    

    QCY Active GT, uygun fiyatlı akıllı saatler arasında dikkat çeken bir model. Bu ürün 1.43" AMOLED HD ekranı ve çinko alaşım kasa, paslanmaz çelik teker, seramik deri temas yüzeyi ile şık bir tasarıma sahip. Sahip olduğu 60Hz ekran yenileme hızı ve arayüzü ile akıcı bir deneyim sunuyor. 

    QCY S7 Active GT, sağlık ve spor takibi konusunda da çeşitli özellikler sunuyor. Bildirim gösterimi ve arama fonksiyonlarıyla günlük hayatı kolaylaştıran bir akıllı saat çözümü olarak öne çıkıyor.

    Ürün Satın Alma Linki: https://app.hb.biz/o3LCLOVitQzZ

    00:00 - Giriş
    00:16 - Malzeme Kalitesi
    01:24 - Ekran Kalitesi
    02:09 - Arayüz Özellikleri
    02:40 - Ölçüm Değerlendirme
    03:50 - Türkçe Durumu
    04:11 - Bildirim Gösterimi
    04:32 - Titreşim Geri Bİldirim
    04:52 - Saat Yüzleri
    05:13 - Uygulama Desteği
    05:38 - Destekli Spor Uygulamaları
    05:48 - Destekli Spor Aktiviteleri
    06:10 - Bağlantı Durumu
    06:29 - Pil Ömrü
    06:55 - Şarj İmkanı
    07:15 - Ürün Ölçüleri
    07:37 - Ses Deneyimi
    07:55 - Görüşme Performansı
    08:50 - Esktra Özellikler
    09:15 - Fiyat ve Değerlendirme
    10:01 - Kapanış


    *Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum