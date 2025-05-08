Premium Hissiyat Uygun Fiyat | QCY S7 Active GT Akıllı Saat İnceleme

QCY Active GT, uygun fiyatlı akıllı saatler arasında dikkat çeken bir model. Bu ürün 1.43" AMOLED HD ekranı ve çinko alaşım kasa, paslanmaz çelik teker, seramik deri temas yüzeyi ile şık bir tasarıma sahip. Sahip olduğu 60Hz ekran yenileme hızı ve arayüzü ile akıcı bir deneyim sunuyor.
QCY S7 Active GT, sağlık ve spor takibi konusunda da çeşitli özellikler sunuyor. Bildirim gösterimi ve arama fonksiyonlarıyla günlük hayatı kolaylaştıran bir akıllı saat çözümü olarak öne çıkıyor.
Ürün Satın Alma Linki: https://app.hb.biz/o3LCLOVitQzZ
00:00 - Giriş
00:16 - Malzeme Kalitesi
01:24 - Ekran Kalitesi
02:09 - Arayüz Özellikleri
02:40 - Ölçüm Değerlendirme
03:50 - Türkçe Durumu
04:11 - Bildirim Gösterimi
04:32 - Titreşim Geri Bİldirim
04:52 - Saat Yüzleri
05:13 - Uygulama Desteği
05:38 - Destekli Spor Uygulamaları
05:48 - Destekli Spor Aktiviteleri
06:10 - Bağlantı Durumu
06:29 - Pil Ömrü
06:55 - Şarj İmkanı
07:15 - Ürün Ölçüleri
07:37 - Ses Deneyimi
07:55 - Görüşme Performansı
08:50 - Esktra Özellikler
09:15 - Fiyat ve Değerlendirme
10:01 - Kapanış
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