Premium Hissiyat Uygun Fiyat | QCY S7 Active GT Akıllı Saat İnceleme

QCY Active GT, uygun fiyatlı akıllı saatler arasında dikkat çeken bir model.

QCY Active GT, uygun fiyatlı akıllı saatler arasında dikkat çeken bir model. Bu ürün 1.43" AMOLED HD ekranı ve çinko alaşım kasa, paslanmaz çelik teker, seramik deri temas yüzeyi ile şık bir tasarıma sahip. Sahip olduğu 60Hz ekran yenileme hızı ve arayüzü ile akıcı bir deneyim sunuyor.

QCY S7 Active GT, sağlık ve spor takibi konusunda da çeşitli özellikler sunuyor. Bildirim gösterimi ve arama fonksiyonlarıyla günlük hayatı kolaylaştıran bir akıllı saat çözümü olarak öne çıkıyor.



Ürün Satın Alma Linki: https://app.hb.biz/o3LCLOVitQzZ

00:00 - Giriş

00:16 - Malzeme Kalitesi

01:24 - Ekran Kalitesi

02:09 - Arayüz Özellikleri

02:40 - Ölçüm Değerlendirme

03:50 - Türkçe Durumu

04:11 - Bildirim Gösterimi

04:32 - Titreşim Geri Bİldirim

04:52 - Saat Yüzleri

05:13 - Uygulama Desteği

05:38 - Destekli Spor Uygulamaları

05:48 - Destekli Spor Aktiviteleri

06:10 - Bağlantı Durumu

06:29 - Pil Ömrü

06:55 - Şarj İmkanı

07:15 - Ürün Ölçüleri

07:37 - Ses Deneyimi

07:55 - Görüşme Performansı

08:50 - Esktra Özellikler

09:15 - Fiyat ve Değerlendirme

10:01 - Kapanış

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