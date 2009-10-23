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Hwbot: En çok ödül kazanan LGA1366 anakart EVGA X58 SLI Classified

9 yıl
14,9b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Hwbot: En çok ödül kazanan LGA1366 anakart EVGA X58 SLI Classified
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Hız aşırtmacıların skorlarını paylaştığı alanında en büyük oluşumlardan birisi olan hwbot.org, sistemine kayıtlı yaklaşık 350.000 skor ile popüler donanımlar ve kullanıcı eğilimleri hakkında önemli ipuçları da verebiliyor.

X58 çipsetli anakartlar için veritabanında detaylı bir çalışma yapan hwbot.org elde ettiği sonuçları duyurdu. Açıklanan bilgilere göre X58 anakart kullanılarak yapılan çalışmalarda en fazla ödül kazanan modelin EVGA tarafından üretilen X58 SLI Classified olduğu belirtildi.

232 kullanıcı tarafından 2996 sonucun girildiği X58 Classified, şu anda EVGA adına çalışan bir döneminin en başarılı hız aşırtmacılarından Peter "Shamino" Tan'ın teknik danışmanlığında yine hız aşırtmacılar ve yüksek performans tutkunlarının ihtiyaçları gözetilerek hazırlandı.

Hwbot: En çok ödül kazanan LGA1366 anakart EVGA X58 SLI Classified
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fahrencelcius 9 yıl
bi ürün incelediğinizde sadece türkçe sonuçlara bakmayın yabancı siteleride gezin hiç ingilizce bilmiyorsanız bile verilen puanlamadaki yıldızları sayabilirsiniz kart iyi gerçekten..
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Firienholt 9 yıl
T3eH8 ile 4 tane Wr3 alınmış.4'ünü de ben aldım.4 tane Wr1 alınmış,3'ü benden.Bu anakartla benden başka pek kasan olmamış anlaşılan
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syler23 9 yıl
2 yıl sonra piyasada kalırsa belki alırız... malum trde teknolojiyi 5 yıl geriden takip ediyoruz..
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` quaD. 9 yıl
Bu kartı anca 2 yıl sonra alabilirsin..
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K58 9 yıl
Büyük karakterle yazmak bağırmak anlamına geldiği için çoğu forumda yasaktır.
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rabbitweed 9 yıl
evga classified'in cok fazla abartildigini dusunen okadar insan varki xtremesystems da..kullanicilari da dahil.Evganin yaptigi sey overclock ustalarinda donanim saglamak,onlarda evga uzerinde overclock yapip reklamini yapmak.Bugun Asus p6t deluxe alanda 222blck yapicak,evga classified da
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toonjai 9 yıl
2010 ilk çeyrekten önce ucuzlamayacaklar gibi şu x58 ler. hala eski sistemi adam etmeye çalışıyoruz ! yeni sistem için daha çok bekleyecez anlaşılan :(
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fx57 9 yıl
@*absolut*, tablodaki puanlar, yayınlanan skorlara göre alınıyor.
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arrivederci 9 yıl

fx57

@*absolut*, tablodaki puanlar, yayınlanan skorlara göre alınıyor.

orda skor almayan kartlarda var onlar 0 mı çekmiş yani bilen varsa açıklasın altın gümüş bronz kupa ve madalya nın ne anlama geldini
bide bişi sölicem evga zaten muhteşem bi kart tartışmanın manası yok ben diğer kartlar için konuştum bu tablo saçma diye
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Momo-Oz 9 yıl
donanim haber reklammı yapıyo bize yoksa haber mi yazıyo anlamadım ?
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sertacaygun 9 yıl
Bu cihazın yarı fiyatına çok daha iyi ASUS anakartlar var diye hatırlıyorum. OC hastası değilsem, "mantığın yolu"nu izlerim, yarı fiyata ASUS alırım.
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arrivederci 9 yıl
saçma bir tablo bu forumdada böyle bişi yapılsa herkes kullandıgı karta vercek puan
fanlar sağolsun
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QsquR 9 yıl
La ztn bu ürünü bi onlar rekorcular alio :D
toplamda 500 satmışsa
300ü rekorculara.
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