Hwbot: En çok ödül kazanan LGA1366 anakart EVGA X58 SLI Classified

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Hız aşırtmacıların skorlarını paylaştığı alanında en büyük oluşumlardan birisi olan hwbot.org, sistemine kayıtlı yaklaşık 350.000 skor ile popüler donanımlar ve kullanıcı eğilimleri hakkında önemli ipuçları da verebiliyor.

X58 çipsetli anakartlar için veritabanında detaylı bir çalışma yapan hwbot.org elde ettiği sonuçları duyurdu. Açıklanan bilgilere göre X58 anakart kullanılarak yapılan çalışmalarda en fazla ödül kazanan modelin EVGA tarafından üretilen X58 SLI Classified olduğu belirtildi.

232 kullanıcı tarafından 2996 sonucun girildiği X58 Classified, şu anda EVGA adına çalışan bir döneminin en başarılı hız aşırtmacılarından Peter "Shamino" Tan'ın teknik danışmanlığında yine hız aşırtmacılar ve yüksek performans tutkunlarının ihtiyaçları gözetilerek hazırlandı.

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