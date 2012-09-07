IFA 2012 Özel: Philips'ten zorlu ortam koşullarına dayanıklı kulaklık: The Crash

IFA 2012'de çeşitli sınıflara ve zevklere göre ürettiği kulaklıklarla dikkat çeken Philips'in O'Neill serisine dahil ettiği The Crash adlı kulaklık zorlu ortam koşullarına dayanıklı yapısı ve performansıyla dikkat çekiyor.

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