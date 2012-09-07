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IFA 2012 Özel: Philips'ten zorlu ortam koşullarına dayanıklı kulaklık: The Crash

6 yıl
8,1b
1
Çevre Birimleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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IFA 2012'de çeşitli sınıflara ve zevklere göre ürettiği kulaklıklarla dikkat çeken Philips'in O'Neill serisine dahil ettiği The Crash adlı kulaklık zorlu ortam koşullarına dayanıklı yapısı ve performansıyla dikkat çekiyor.

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