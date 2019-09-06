IFA 2019'da BEKO Standı büyüklüğü ile büyüledi!

Genel Yayın Yönetmeni
IFA 2019'da Arçelik'in Global Markası BEKO standı büyüklüğü ile büyüledi. Sizler için BEKO standını geziyor ve firmanın beyaz eşya konusundaki yeniliklerine göz atıyoruz.
IFA 2019'da Arçelik'in Global Markası BEKO standı büyüklüğü ile büyüledi. Sizler için BEKO standını geziyor ve firmanın beyaz eşya konusundaki yeniliklerine göz atıyoruz.
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2011 yılında arçelik ile ınverter klima hakkında röportaj yaptınız.
Arçelik diyorduki ınverter yeni bir teknoloji. İşte orada koptum ve avluya sokmam hiçbir yerliyi.
Inverter klima teknolojisi 1981 yılıdır ve Toshiba bulmuştur.
makine sağlıklı ve temiz yıkıyor mu insanların aradığı tek şey bu (20 yıl sonra hortlatın)
Ben geçen yıl bosch bulaşık makinesi aldım bulaşıkları yıkamıyor 1 bardağa su doldurun doldurduğunuz bardakta köpüklü su oluyor bu tasarruf teknolojisi ortalama 1-2 kilo adama deterjan yedirir sonrada KANSER eder İnsanlar hastalandıktan sonra Çevreninde Tasarrufunda .... (Bu olay insanı zayıf anda yakalar) Türkiyede Kanser Olayı %1000 artmış 10 kişiden 7-8 i kanserden gidiyor
Buz dolabı olayına gelince rgb ledle ürünler bozulmuyormuş insanları nasıl kandırırız nasıl parasını alırız ayrıca
telefondan kontrol edilen her ürün göz boyamadır ve tehlikelidir.
ışıklarla sebze meyve taze tutma olayı reklam zaten.Geçen senelerde de arçelik abartıyordu mavi işık falan.