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    IFA 2019'da BEKO Standı büyüklüğü ile büyüledi!

    2 hf.
    2,7b
    1
    Diğer Ev Elektroniği
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    Mesut Çevik
    Genel Yayın Yönetmeni
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    IFA 2019'da Arçelik'in Global Markası BEKO standı büyüklüğü ile büyüledi. Sizler için BEKO standını geziyor ve firmanın beyaz eşya konusundaki yeniliklerine göz atıyoruz.
    IFA 2019'da Arçelik'in Global Markası BEKO standı büyüklüğü ile büyüledi. Sizler için BEKO standını geziyor ve firmanın beyaz eşya konusundaki yeniliklerine göz atıyoruz. 


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    Normandia_06 2 hf. en beğenilen
    Doğal sebze ve meyve kalmadı ki fırını buharla pişirsin veya dolap vitaminini korusun..Geç olmuş
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    2 Avatar Avatar
    pikalos 2 hf.
    Biz Galatasaraylılar boynuzlu grubun ürünlerini boykot ediyoruz.Zaten ürünleride bi halta benzemiyor
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    DH Misafiri 2 hf.
    Arçelik kadar rezil bir firma görmedim 2 ürün aldım daha 15 gün önce buzdolabının fırın hediyesi vardı vermedi derin dondurucu 2 sefer defolu ürün geldi 3 yıl uzatma vereceğiz dediler vermediler resmen dolandırıldım aman arçelik bekodan uzak durun.
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    RmzBurak 2 hf. yeni yorumcu
    Tamam da buzdolabına poşetsiz sebze ve meyve koyan var mı :)
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    DH Misafiri 2 hf.
    siemens de 4 yıl önce vardı daha önceside var mı bilmiyorum :)
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    DH Misafiri 2 hf.
    iyi de sebzelerde sunni günes ile beslemek ne demek, o sebzeler kökünden kesildikten sonra zaten az bir süre kaldi, vitaminleri icin, tazeligi icin pek olumlu görmüyorum...
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    Taim1735 2 hf.
    İstemez.
    2011 yılında arçelik ile ınverter klima hakkında röportaj yaptınız.
    Arçelik diyorduki ınverter yeni bir teknoloji. İşte orada koptum ve avluya sokmam hiçbir yerliyi.
    Inverter klima teknolojisi 1981 yılıdır ve Toshiba bulmuştur.
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    bjkyener 2 hf.
    bulaşık makinesi olayına girince boş konuşmaya başladı bulaşık 5,5 -6 litre yıkanmaya başlayınca insan deli oluyor
    makine sağlıklı ve temiz yıkıyor mu insanların aradığı tek şey bu (20 yıl sonra hortlatın)
    Ben geçen yıl bosch bulaşık makinesi aldım bulaşıkları yıkamıyor 1 bardağa su doldurun doldurduğunuz bardakta köpüklü su oluyor bu tasarruf teknolojisi ortalama 1-2 kilo adama deterjan yedirir sonrada KANSER eder İnsanlar hastalandıktan sonra Çevreninde Tasarrufunda .... (Bu olay insanı zayıf anda yakalar) Türkiyede Kanser Olayı %1000 artmış 10 kişiden 7-8 i kanserden gidiyor
    Buz dolabı olayına gelince rgb ledle ürünler bozulmuyormuş insanları nasıl kandırırız nasıl parasını alırız ayrıca
    telefondan kontrol edilen her ürün göz boyamadır ve tehlikelidir.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    meeb 2 hf. bjkyener
    her kelimenize katılıyorum .Az suyla yıkama olayı beni de gıcık ediyor tasarrufmuş bilmem ne arkadaşım tasarruf = performans kaybıdır.Birşeyler eksik yapılıyor ki tasarruf ediyor makine.Misal siz hiç yeni buzdolaplarının 25 30 yıllık dolaplar gibi demir gibi soğuttuğunu gördünüz mü?Ayrıca parasıyla değilmi kardeşim yıka bol suyla fazla elektrikle.Bu yüzden 10 program lı bulaşık makinemiz de 45 derece ön yıkama yapan , 65 derece de normal yıkama , 45 derece de çift durulama yapan programı eşime kullandırıyorum.Yinede içime sinmiyor yani.Program 1.64 kw elektrik , 17 litre su harcıyor keşke 25 30 litre harcasada sıfır detarjan artığı ile durulasa.Bunlar avrupa tarafından kasıtlı zorunlu hale getiriliyor.Amaç insanları hasta etmek.
    ışıklarla sebze meyve taze tutma olayı reklam zaten.Geçen senelerde de arçelik abartıyordu mavi işık falan.
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    candogan62 2 hf.
    Hiçbir yenilik yok, teknoloji isimlerine kadar tamamı bu konudaki öncü firmalardan esinlenerek yapılmış. Fırındaki buhar teknolojisini başka firmalar 10 yıldır üretiyor zaten :))
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    ClavataTR 2 hf. candogan62
    Zaten ilk biz yaptık demiyorlar ki, pahalı fırınlarda olduğunu belirtiyorlar. Amaçları bunu herkesin alabileceği ücrette fırınlara yaymak, herkese ulaştırabilmek.
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    meeb 2 hf.
    oto doze çamaşır bulaşık makinasını geçen sene vestel yapmıştı.Yeni birşey gibi lanse edilmiş ayrıca çok büyük yenilikler yok vestel her sene daha büyük yenilikler le ifa da yer alıyor.Bu sene de gurur verici şeyler yapmışlar bakın derim.
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    -YucukluSucurtam- 2 hf. meeb
    İlk Vestel yapmadı Bosch 2010 yılında yaptı[>:]
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    Celonfix 2 hf.
    Gaming Buzdolabı
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