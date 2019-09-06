IFA 2019'da BEKO Standı büyüklüğü ile büyüledi!

IFA 2019'da Arçelik'in Global Markası BEKO standı büyüklüğü ile büyüledi. Sizler için BEKO standını geziyor ve firmanın beyaz eşya konusundaki yeniliklerine göz atıyoruz.

IFA 2019'da Arçelik'in Global Markası BEKO standı büyüklüğü ile büyüledi. Sizler için BEKO standını geziyor ve firmanın beyaz eşya konusundaki yeniliklerine göz atıyoruz.