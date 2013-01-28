iOS 6.1 yayınlandı; iPhone 5 ve iPad, artık daha fazla ülkede LTE destekliyor

Haber Editörü
Apple, dün 5.betasını geliştiricilere sunduğu iOS 6.1'i iOS kullanıcıları için yayınladı.
Apple'ın kasım ayından bu yana testlerini geliştiriciler üzerinden yürüttüğü iOS 6.1, aşağıdakiler de dahil olmak üzere iyileştirmeleri ve hata düzeltmelerini içerir:
•Daha fazla operatör için LTE desteği
•iTunes Match aboneleri artık iCloud’dan parçaları tek tek indirebilirler
•Reklam Tanıtıcısı'nı sıfırlamak için yeni bir düğme
Apple'dan yapılan resmi açıklamaya göre iOS 6.1 ile birlikte iPhone 5, dünya genelinde 36 operatörün, iPad ise 23 operatörün daha LTE ağı ile uyumlu hale geldi.
iPod Touch, iPad ve iPhone için yayınlanan iOS 6.1, iTunes üzerinden ya da direk cihazlar üzerinden yüklenebiliyor.
Güncelleme: 4.Nesil iPad, iPad Mini ve iPhone 5'in LTE ağlarıyla uyumlu hale getirildiği operatörlerin tam listesi şöyle:
- ABD: Alaska Communications, Alaska GCI, Bluegrass Cellular, C Spire, Cellcom, Pioneer Cellular
- Kanada: MTS, Sasktel
- Porto Riko: Claro, Open Mobile
- Hırvatistan: T-Mobile, VIPNet
- Danimarka: 3, Telenor, Telia
- Finlandiya: DNA, Elisa, Sonera
- Yunanistan: Cosmote
- Macaristan: T-Mobile
- İtalya: 3, TIM, Vodafone
- Kuveyt: Zain
- Lüksemburg: Tango
- Filipinler: Globe, SMART
- Portekiz: Optimus, TMN, Vodafone
- Suudi Arabistan: Mobily, Zain
- Güney Afrika: Vodacom
- İsviçre: Swisscom
- Birleşik Arap Emirlikleri: DU, Etisalat
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Forumda kimseye hakaret etmedim ama sana ciddi ciddi etmek istiyorum. Telefonunda hic ceackli uygulama olmayanlar ama benim gibi jb yapanlarin kime ne zarari var?