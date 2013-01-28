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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS 6.1 yayınlandı; iPhone 5 ve iPad, artık daha fazla ülkede LTE destekliyor

6 yıl
1,7b
1
73
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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iOS 6.1 yayınlandı; iPhone 5 ve iPad, artık daha fazla ülkede LTE destekliyor
Apple, dün 5.betasını geliştiricilere sunduğu iOS 6.1'i iOS kullanıcıları için yayınladı.
Apple'ın kasım ayından bu yana testlerini geliştiriciler üzerinden yürüttüğü iOS 6.1, aşağıdakiler de dahil olmak üzere iyileştirmeleri ve hata düzeltmelerini içerir:

•Daha fazla operatör için LTE desteği 
•iTunes Match aboneleri artık iCloud’dan parçaları tek tek indirebilirler
•Reklam Tanıtıcısı'nı sıfırlamak için yeni bir düğme
Apple'dan yapılan resmi açıklamaya göre iOS 6.1 ile birlikte iPhone 5, dünya genelinde 36 operatörün, iPad ise 23 operatörün daha LTE ağı ile uyumlu hale geldi.
iPod Touch, iPad ve iPhone için yayınlanan iOS 6.1, iTunes üzerinden ya da direk cihazlar üzerinden yüklenebiliyor.
Güncelleme: 4.Nesil iPad, iPad Mini ve iPhone 5'in LTE ağlarıyla uyumlu hale getirildiği operatörlerin tam listesi şöyle:
  • ABD: Alaska Communications, Alaska GCI, Bluegrass Cellular, C Spire, Cellcom, Pioneer Cellular
  • Kanada: MTS, Sasktel
  • Porto Riko: Claro, Open Mobile
  • Hırvatistan: T-Mobile, VIPNet
  • Danimarka: 3, Telenor, Telia
  • Finlandiya: DNA, Elisa, Sonera
  • Yunanistan: Cosmote
  • Macaristan: T-Mobile
  • İtalya: 3, TIM, Vodafone
  • Kuveyt: Zain
  • Lüksemburg: Tango
  • Filipinler: Globe, SMART
  • Portekiz: Optimus, TMN, Vodafone
  • Suudi Arabistan: Mobily, Zain
  • Güney Afrika: Vodacom
  • İsviçre: Swisscom
  • Birleşik Arap Emirlikleri: DU, Etisalat  

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bird-hunter 6 yıl en beğenilen
şimdi sıra untethered jb de
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ethan 6 yıl mooderator
mooderator
0,99 TL aklı olmayanlar, JB bekleyenler,uygulamaları satın alanları enayi gibi değerlendirenler,HIRSIZLAR......
Not: JB'yi sadece bedava uygulama için kullanmıyoruz ki diyenler de dahil...

Forumda kimseye hakaret etmedim ama sana ciddi ciddi etmek istiyorum. Telefonunda hic ceackli uygulama olmayanlar ama benim gibi jb yapanlarin kime ne zarari var?
mooderator0,99 TL aklı olmayanlar, JB bekleyenler,uygulamaları satın alanları enayi gibi değerlendirenler,HIRSIZLAR......Not: JB'yi sadec...
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LightningRaven 6 yıl
Appleda iş var..
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cym247 6 yıl
APPLE firması gurur denizinde boğulmaya başladı. Hızlı biçimde düşüşe geçti. Farklı markalardaki akıllı telefonları, tabletleri vs. inceleyen tüketici, Apple yerine diğer firmaları seçmektedir. Nedenleri açık:
1. Cihazların şimdiye dek yayımlanan işletim sistemlerinin (IOS) hepsi hatalarla dolu. Yıllarca güncelleme adı altında bu hataları düzelt düzelt bitiremedi.
2. Apple'ın cihazlarının 3-5 sene önceki modelleriyle en son modellerini karşılaştırın hiçbir yenilik yok. Özellikle telefon ve tabletlerinde;
3. Ölü bir masaüstü, ölü ikonlar simgeler...Basit bir hava durumunun değişimlerini anlık olarak masaüstünde izleyemezsiniz. Hava durumu ikonuna tıklayıp açarsınız anlık sıcaklık vs. görürsünüz, tekrar tıklayıp kapatınca o sıcaklık o ikonun üzerinde donar kalır. Değişimleri gösterecek kabiliyeti ve takati yoktur cihazın.
4. İnternetten hiçbir şey indiremezsiniz. İki sayfayı yan yana açamazsınız. Yani Apple tüm yeniliklere kapalıdır. Değişime inatla ayak diremesi kabak tadı verdi.
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_EsmeR 6 yıl
hobametin
bir iki gün denedim de JBsiz kullanmayı, kafayı yicektim nerdeyse arka plandaki uygulamaları kapatmaktan sinir sitres oldum yok home a 2 kere bas sonra simgeye basılı tut sonra kırmızı noktalara tek tek bas ömür törpüsü wifi açıyım desen ayrı dert 3g bambaşka sorun JBsiz çekilmez bu alet çıksada yüklesek 6.1

sen bence başka bir marka alcakmışsında nasıl olduysa yolunu değiştirmissin, jb yap yapma beni ilgilendirmezde o anlattıgın şeylerle ne alaka ya, yok uygulama kapat yok bilmemne, iphonenin yıllardır süregelen olayları bunlar
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ethan 6 yıl _EsmeR
_EsmeR
hobametin
bir iki gün denedim de JBsiz kullanmayı, kafayı yicektim nerdeyse arka plandaki uygulamaları kapatmaktan sinir sitres oldum yok home a 2 kere bas sonra simgeye basılı tut sonra kırmızı noktalara tek tek bas ömür törpüsü wifi açıyım desen ayrı dert 3g bambaşka sorun JBsiz çekilmez bu alet çıksada yüklesek 6.1

sen bence başka bir marka alcakmışsında nasıl olduysa yolunu değiştirmissin, jb yap yapma beni ilgilendirmezde o anlattıgın şeylerle ne alaka ya, yok uygulama kapat yok bilmemne, iphonenin yıllardır süregelen olayları bunlar

Tek dokunusla uygulama kapatma ve wifi, 3g, bluetooth gibi seyleri hizlica kapatabilme imkanini saglamasindan bahsetmis arkadas. Bir seyi daha hizli yapabilmeyi istemenin neresi garip. Asil garip olan applein yillardir bunlari sunmuyor olmasi
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dockhanger 6 yıl
boş muhabbet güncellemesi olmuş cihaz özgürlükten uzak
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hobametin 6 yıl
bir iki gün denedim de JBsiz kullanmayı, kafayı yicektim nerdeyse arka plandaki uygulamaları kapatmaktan sinir sitres oldum yok home a 2 kere bas sonra simgeye basılı tut sonra kırmızı noktalara tek tek bas ömür törpüsü wifi açıyım desen ayrı dert 3g bambaşka sorun JBsiz çekilmez bu alet çıksada yüklesek 6.1
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mobi 6 yıl
iPad ve iPhone kullananlar için hayırlı uğurlu olsun diyelim ne diyelim
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DH Misafiri 6 yıl
güncellemeden sonra gözle görülür bir performans artışı var.iphone 4s için gayet güzel bir güncelleme performansı olmuş
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Smile75 6 yıl
Yunanistanda bile LTE var he...
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skream88 6 yıl
DH Misafiri
Dünyanın en iyi mobil işletim sistemi iOS, artık daha da iyi. Zandroitler kıskanıyordur bizi. Allah, Appleı her daim var etsin ve onu yüceltsin.

alahada bu şekilde dua et belki günahları affeder elin amerikalısı baba sanki varoşsun teknolojiyi geliştiren herkez için bu demelisin yoksa bir firmanın tekelinde olur herşey oda istedini istedi fiyattan koyar.
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Gürbüz G 6 yıl
Acaba A1428 modellerinin bu güncellemeden sonra Amerika dışında 4G'si aktif olacak mı? Bu konuda bilgisi olan?
@Shady haberde belirtmemiş.
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Recharged 6 yıl
JB'de kısa sürede yayınlanırsa tadından yenmez herhalde.
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A.SAYGILI 6 yıl
Bende güncelledim telefondan
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aozgec 6 yıl
listede türkiye yok. acaba türkiye'de lte desteği veren operatör var mıdır???
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cem650 6 yıl aozgec
aozgec

listede türkiye yok. acaba türkiye'de lte desteği veren operatör var mıdır???

hayır yoktur.
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