iOS 6.1 yayınlandı; iPhone 5 ve iPad, artık daha fazla ülkede LTE destekliyor

Apple, dün 5.betasını geliştiricilere sunduğu iOS 6.1'i iOS kullanıcıları için yayınladı.

Apple'ın kasım ayından bu yana testlerini geliştiriciler üzerinden yürüttüğü iOS 6.1, aşağıdakiler de dahil olmak üzere iyileştirmeleri ve hata düzeltmelerini içerir:





•Daha fazla operatör için LTE desteği

•iTunes Match aboneleri artık iCloud’dan parçaları tek tek indirebilirler

•Reklam Tanıtıcısı'nı sıfırlamak için yeni bir düğme

Apple'dan yapılan resmi açıklamaya göre iOS 6.1 ile birlikte iPhone 5, dünya genelinde 36 operatörün, iPad ise 23 operatörün daha LTE ağı ile uyumlu hale geldi.

iPod Touch, iPad ve iPhone için yayınlanan iOS 6.1, iTunes üzerinden ya da direk cihazlar üzerinden yüklenebiliyor.

Güncelleme: 4.Nesil iPad, iPad Mini ve iPhone 5'in LTE ağlarıyla uyumlu hale getirildiği operatörlerin tam listesi şöyle:

ABD: Alaska Communications, Alaska GCI, Bluegrass Cellular, C Spire, Cellcom, Pioneer Cellular

Kanada: MTS, Sasktel

Porto Riko: Claro, Open Mobile

Hırvatistan: T-Mobile, VIPNet

Danimarka: 3, Telenor, Telia

Finlandiya: DNA, Elisa, Sonera

Yunanistan: Cosmote

Macaristan: T-Mobile

İtalya: 3, TIM, Vodafone

Kuveyt: Zain

Lüksemburg: Tango

Filipinler: Globe, SMART

Portekiz: Optimus, TMN, Vodafone

Suudi Arabistan: Mobily, Zain

Güney Afrika: Vodacom

İsviçre: Swisscom

Birleşik Arap Emirlikleri: DU, Etisalat