iOS cihazlarda Bildirim Merkezi'ni renklendirin!

1. Bildirim merkezine 4 farklı kişi veya uygulama eklemenin yanı sıra hesap makinesi gibi araçları ekleyebildiğimiz Wdgts

2. Bildirim merkezinde Namaz vakitlerini ve bir sonraki vakte kalan zamanı gösteren NamazVakti

3. Detaylı arayüzü ve kapsamlı desteği ile iLauncher

4. Hava Durumu, Saat, Batarya bilgisi ve Takvim araçlarını bol çeşit ile sunan Widget

5. Yabancı Dil Sınavı'nda en çok çıkan İngilizce kelimelerin çevirisini yapan YDS Kelime

Dilerseniz Uygulama Haber, Wdgts ile başlıyor.

1. Wdgts (Ücretsiz)

iOS cihazlarda bildirim merkezine çeşitli özellikler eklememizi sağlayan Wdgts, ücretsiz versiyonu ile bizlere 7 farklı hizmet sunuyor. Uygulama ekleme ile maksimum 4 farklı araç veya menüden herhangi bir uygulamayı seçebiliyoruz. Ayrıca App Store'da bulunan ve telefonunuza indirdiğiniz uygulamalardan da 4 tane seçebilmek mümkün. Contact Launcher kısmından ise yine telefonda bulunan çağrı yapma uygulamalarını açabilir veya atadığınız numara ve isimlere aramalar yapabilirsiniz. Aynı zamanda bildirim merkezine hesap makinesi, döviz çevirici veya galerideki fotoğraflardan dileklerimizi eklememiz mümkün. Premium paketi satın alarak Batarya bilgisi, Depolama bilgisi ve Veri Bağlantı hızları gibi bilgileride eklemeniz mümkün.

Uygulamanın boyutu 35 MB.

2. NamazVakti (Ücretsiz)

Basit ve sade arayüzü ile dikkat çeken Namaz Vakti ise, namaz vakitlerini merak edenler için bildirim ekranı ile hızlıca erişimi sağlıyor. Bir sonraki namaz vaktine kalan zamanın yanı sıra, gün içersindeki tüm vakitleride gösteren widget güzel bir arayüze sahip. Dilerseniz şehir ayarını uygulaması içerisinden güncelleyebilirsiniz. Ayrıca uygulama içerisinde Widget'in nasıl eklenebileceğini gösteren bir rehber de koyulmuş. Kullanışlı bu widget'ın boyutu ise 7 MB.

3 . iLauncher (Ücretsiz)

Bildirim merkezini renklendiren bir diğer araç ise iLauncher. Contact kısmından kişi arama, App kısmından uygulama, Settings kısmından Ayarlama ve diğer bölümler ile bir internet sayfası yada harita konumu belirleyebildiğimiz iLauncher, bunların hepsini tek bir araç ile bizlere gösteriyor. Herhangi bir kısıtlama bulunmayan araç ile dilediğiniz link veya uygulamayı bildirim merkezine ekleyebilirsiniz. Araç içerisinde bir çok özelleştirme mevcut. Örneğin Custom kısmından dilediğiniz bir uygulama oluşturabilirsiniz ve bu uygulamanın logosunu, ismini değiştirebilirsiniz. Uygulama içerisinde bir çok özel ikon bulunurken aynı zamanda galerinizden de dilediğiniz görseli seçebilirsiniz. Bunun yanı sıra araç içersine yerleştirdiğiniz ikonların boyutlarını ayarlayabilir, isimlerini gizleyebilirsiniz. Ayrıca ikon paketleri ile daha zengin ve farklı bir görünüm elde edebilirsiniz. Bu renkli aracın boyutu ise 22 MB.

4. Widget (Ücretsiz)

Hızlı ve kolay bir arayüz sunan araçlardan Widget ise 4 farklı kategoride hizmet sağlıyor. Hava Durumu, Saat, Batarya Durumu ve Takvim kategorilerinde bol çeşit bizleri bekliyor. Bildirim ekranında gözükmesini istediğimiz araçları seçtikten sonra Widget düzenleme kısmından gözükmesini istediğimiz araçları aktif ediyoruz. Diğer uygulamalardan ücretli bir servis olan batarya bilgisinin ücretsiz bir şekilde içerisinde yer alması gerçekten güzel düşünülmüş. Aynı zamanda ayarlar kısmından yazıların ve arkaplanların renginide değiştirmek mümkün. Uygulamanın boyutu 18 MB.

5. YDS Kelime

Ahmet Yalçınkaya tarafından geliştirilen YDS Kelime ise, sadece bildirim ekranına bakarak bile İngilizce konusunda kendimizi geliştirmemize yardımcı oluyor. Yabancı Dil Sınavı'nda en çok çıkan kelimeleri kolayca öğrenmemizi sağlayan uygulamanın, widget desteği gerçekten çok güzel düşünülmüş. Uygulama içerisinde yaklaşık 2500 kelime var ve ücretsiz versiyonda 500 tanesini görüntüleyebiliyoruz. 2 lira 69 kuruş vererek tüm kelimeleri satın alabiliyoruz. Widget ile bildirim merkezine eklenen uygulama, her seferinde farklı bir kelime sunuyor. Ayrıca sesli olarak kelimeyi dinlemek mümkün. İleri ve geri yaparak farklı kelimeler arasında geçiş yapabiliyoruz. Basit ama gayet kullanışlı bu uygulamanın boyutu ise 5 MB.

Uygulamalar hakkındaki görüşlerinizi alt tarafta bulunan yorumlar kısmından bize iletebilirsiniz. Bir sonraki bölüm tekrar görüşmek üzere, hoşcakalın.