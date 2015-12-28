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iOS cihazlarda Bildirim Merkezi'ni renklendirin!

3 yıl
32,5b
1
Uygulama Haber Video
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Yunus Çağlayan
Editör ve Prodüksiyon Sorumlusu
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2015 senesinin son Uygulama Haber'ine hoşgeldiniz, ben Yunus. Bu haftaki konuğumuz, iOS platformunda bildirim merkezine ekleyebileceğiniz ve hayatınızı kolaylaştırabilecek Widget uygulamaları..
1. Bildirim merkezine 4 farklı kişi veya uygulama eklemenin yanı sıra hesap makinesi gibi araçları ekleyebildiğimiz Wdgts

2. Bildirim merkezinde Namaz vakitlerini ve bir sonraki vakte kalan zamanı gösteren NamazVakti

3. Detaylı arayüzü ve kapsamlı desteği ile iLauncher

4. Hava Durumu, Saat, Batarya bilgisi ve Takvim araçlarını bol çeşit ile sunan Widget

5. Yabancı Dil Sınavı'nda en çok çıkan İngilizce kelimelerin çevirisini yapan YDS Kelime

Dilerseniz Uygulama Haber, Wdgts ile başlıyor.
1. Wdgts (Ücretsiz)
iOS cihazlarda Bildirim Merkezi'ni renklendirin!
 
iOS cihazlarda bildirim merkezine çeşitli özellikler eklememizi sağlayan Wdgts, ücretsiz versiyonu ile bizlere 7 farklı hizmet sunuyor. Uygulama ekleme ile maksimum 4 farklı araç veya menüden herhangi bir uygulamayı seçebiliyoruz. Ayrıca App Store'da bulunan ve telefonunuza indirdiğiniz uygulamalardan da 4 tane seçebilmek mümkün. Contact Launcher kısmından ise yine telefonda bulunan çağrı yapma uygulamalarını açabilir veya atadığınız numara ve isimlere aramalar yapabilirsiniz. Aynı zamanda bildirim merkezine hesap makinesi, döviz çevirici veya galerideki fotoğraflardan dileklerimizi eklememiz mümkün. Premium paketi satın alarak Batarya bilgisi, Depolama bilgisi ve Veri Bağlantı hızları gibi bilgileride eklemeniz mümkün.
Uygulamanın boyutu 35 MB.
2. NamazVakti (Ücretsiz)
iOS cihazlarda Bildirim Merkezi'ni renklendirin!
 
Basit ve sade arayüzü ile dikkat çeken Namaz Vakti ise, namaz vakitlerini merak edenler için  bildirim ekranı ile hızlıca erişimi sağlıyor. Bir sonraki namaz vaktine kalan zamanın yanı sıra, gün içersindeki tüm vakitleride gösteren widget güzel bir arayüze sahip. Dilerseniz şehir ayarını uygulaması içerisinden güncelleyebilirsiniz. Ayrıca uygulama içerisinde Widget'in nasıl eklenebileceğini gösteren bir rehber de koyulmuş. Kullanışlı bu widget'ın boyutu ise 7 MB.
3. iLauncher (Ücretsiz)
iOS cihazlarda Bildirim Merkezi'ni renklendirin!
 
Bildirim merkezini renklendiren bir diğer araç ise iLauncher. Contact kısmından kişi arama, App kısmından uygulama, Settings kısmından Ayarlama ve diğer bölümler ile bir internet sayfası yada harita konumu belirleyebildiğimiz iLauncher, bunların hepsini tek bir araç ile bizlere gösteriyor. Herhangi bir kısıtlama bulunmayan araç ile dilediğiniz link veya uygulamayı bildirim merkezine ekleyebilirsiniz. Araç içerisinde bir çok özelleştirme mevcut. Örneğin Custom kısmından dilediğiniz bir uygulama oluşturabilirsiniz ve bu uygulamanın logosunu, ismini değiştirebilirsiniz. Uygulama içerisinde bir çok özel ikon bulunurken aynı zamanda galerinizden de dilediğiniz görseli seçebilirsiniz. Bunun yanı sıra araç içersine yerleştirdiğiniz ikonların boyutlarını ayarlayabilir,  isimlerini gizleyebilirsiniz. Ayrıca ikon paketleri ile daha zengin ve farklı bir görünüm elde edebilirsiniz. Bu renkli aracın boyutu ise 22 MB.
4. Widget (Ücretsiz)
iOS cihazlarda Bildirim Merkezi'ni renklendirin!
 
Hızlı ve kolay bir arayüz sunan araçlardan Widget ise 4 farklı kategoride hizmet sağlıyor. Hava Durumu, Saat, Batarya Durumu ve Takvim kategorilerinde bol çeşit bizleri bekliyor. Bildirim ekranında gözükmesini istediğimiz araçları seçtikten sonra Widget düzenleme kısmından gözükmesini istediğimiz araçları aktif ediyoruz. Diğer uygulamalardan ücretli bir servis olan batarya bilgisinin ücretsiz bir şekilde içerisinde yer alması gerçekten güzel düşünülmüş. Aynı zamanda ayarlar kısmından yazıların ve arkaplanların renginide değiştirmek mümkün. Uygulamanın boyutu 18 MB.
5. YDS Kelime
iOS cihazlarda Bildirim Merkezi'ni renklendirin!
 
Ahmet Yalçınkaya tarafından geliştirilen YDS Kelime ise, sadece bildirim ekranına bakarak bile İngilizce konusunda kendimizi geliştirmemize  yardımcı oluyor. Yabancı Dil Sınavı'nda en çok çıkan kelimeleri kolayca öğrenmemizi sağlayan uygulamanın, widget desteği gerçekten çok güzel düşünülmüş. Uygulama içerisinde yaklaşık 2500 kelime var ve ücretsiz versiyonda 500 tanesini görüntüleyebiliyoruz. 2 lira 69 kuruş vererek tüm kelimeleri satın alabiliyoruz. Widget ile bildirim merkezine eklenen uygulama, her seferinde farklı bir kelime sunuyor. Ayrıca sesli olarak kelimeyi dinlemek mümkün. İleri ve geri yaparak farklı kelimeler arasında geçiş yapabiliyoruz. Basit ama gayet kullanışlı bu uygulamanın boyutu ise 5 MB.

Uygulamalar hakkındaki görüşlerinizi alt tarafta bulunan yorumlar kısmından bize iletebilirsiniz. Bir sonraki bölüm tekrar görüşmek üzere, hoşcakalın.



En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Spielberg 3 yıl en beğenilen ilgazarda
ilgazarda

Bir şeyi çok merak ediyorum, videolarda ya siyah t-shirt ya siyah hoodie yada bu kırmızı gömleği görüyoruz acaba başka bir kıyafeti yok mu adamın ? Sayın Mesut Çevik bu adamı elinden tutup bir giyim mağazasına götürün de yeni bir şeyler alsın. Yunus'u görünce aklıma hep aynı kıyafeti giyen Andy geliyor.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


keşke bunlara takılmak yerine birazda üretilenle ilgilenseniz. evet kıyafetim yok malesef. kusura bakmayın.
ilgazardaBir şeyi çok merak ediyorum, videolarda ya siyah t-shirt ya siyah hoodie yada bu kırmızı gömleği görüyoruz acaba başka bir kıya...
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TheMarjinaLs 3 yıl ilgazarda
ilgazarda

Yaptığınız iş güzel ama sonuçta video yani görsel içerik üretiyorsunuz bu konuya dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum trip atmanıza gerek yoktu. Unutmadan cümleye büyük harfle başlanır ve noktadan sonra büyük harf gelir.

HaYaTıN Hiç Bir ALANINDA başaRıLI oLamayacaKSIn ,
ilgazardaYaptığınız iş güzel ama sonuçta video yani görsel içerik üretiyorsunuz bu konuya dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum trip a...
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1 Avatar
DH Misafiri 3 yıl
N stats ile iMonitor uygulamalarının gösterdiği boş bellek arasında uçurum var.
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Angelica 3 yıl
1. programı kurdum bildirim merkezim genişledi. 5 ve 5s'e göre değil sanırım.
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Technical_Support 3 yıl
Wdgts uygulamasını yükleyip 4 tane bildirim ekledim ama bunu nasıl aktif edicez, bildirim ekranına geldiğimde hiçbirşey yok?
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Spielberg 3 yıl
Bildirim merkezine geldiğinizde alt kısımda düzenle var. Ona tıkladığınızda alt kısımda widget'ı göreceksiniz. Sol kısımdaki artıya tıklayarak üst kısıma ekleyebilirsiniz. Ardından sağ üstteki Bitti ye tıklayarak kaydedebilirsiniz. Video içerisinde yapılışı mevcut.
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13men13 3 yıl
Namaz Vakti kadar işime yarayan bi uygulama daha yok.
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*GameOver* 3 yıl
Jb gerekiyor mu arkadaşlar
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Spielberg 3 yıl
Hayır jb gerektirmiyor.
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nonpoint 3 yıl
dostum seni tebrik ediyorum mesut ve erdi ustamıza bir diss atıcak nitelikte.. Kaliteli hızlı anlaşılır ve net bir video olmuş eline sağlık çok beğendim.
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ylmzsngl 3 yıl
Bence son derece faydalı bir paylaşım olmuş. Emekleriniz için teşekkürler.
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ma95 3 yıl
İphone 4S te wdgts in appstarter kısmı çalışmıyor.Ayrıca iMonitor ve Nstats gibi app lerin verdiği boş bellek bilgisi örtüşmüyor.
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casperfriendly 3 yıl
Teşekkür ederiz, hocam. Namaz vakti uygulaması ve YDS uygulaması gerçekten çok hoş.
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muticoo 3 yıl
güzel bir çalışma olmuş..
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bircancan 3 yıl
bu anladıgımız özellik, ios 12.de gelse ne ala.
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