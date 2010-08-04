iSlim 310 Yüksek Kaliteli VGA Web Kamerası

iSlim 310 Genius'ın son çıkan VGA web kamerası. 640x480 çözünürlük ve tam 30 kare/saniye hızındaki akıcı videoların tadını rahatlıkla çıkarabilirsiniz.

Dâhili mikrofonu özgürce konuşmanıza olanak verir, ayrıca sesli ve görüntülü sohbetler için de çok uygun.

Dahası, iSlim 310 popüler siyah kaplama tasarımıyla PC ortamınıza mükemmel uyum sağlar!

Kullandığınız anında mesajlaşma efektlerinden sıkıldınız mı? Pakete dahil olan CrazyTalk Cam Suite yazılımını yükleyerek konuşan avatarlar ve yüz ifadelerine sahip olabilir ve online sohbetler sırasında kullanabileceğiniz yüz aksesuarları ekleyebilirsiniz.

CrazyTalk Avatar'ı kullanarak fotoğraflardan ilginç animasyonlu karakterler yapabilir ve bu karakterleri video kliplere veya e-kartlara ekleyerek arkadaşlarınız ve ailenizle paylaşabilirsiniz.



Özellikler:

Anında mesaj uygulaması için anında video ve sohbet

Yüksek kaliteli VGA sensör

640 x 480'e kadar video yakalama

Saniyede 30 kareye kadar kare hızı

LCD panel veya dizüstü bilgisayar için ayarlanabilir taban

Online sohbet için dahili mikrofon

Pakete dahil olan yazılımlar:

Özel efektler için CrazyTalk Avatar Creator ve Cam Suite

WebMate görüntü düzenleme

Sistem Gereksinimleri:

Pentium 4 veya üzeri işlemci

Windows Vista/XP/2000 İşletim Sistemi

DirectX 9,0 veya üzeri

512MB RAM

1GB boş HDD

Boş USB 1,1 veya 2,0 portu

Yazılım kurulumu için DVD-ROM sürücü

Ses kartı ve hoparlör

Paket İçeriği:

iSlim 310

Yazılım içinde:

Sürücü



Genius WebMate



CrazyTalk Avatar Creator



CrazyTalk Cam Suite



Kullanma kılavuzu

Hızlı kullanma kılavuzu

SON KULLANICI FİYATI: 29,99 TL

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