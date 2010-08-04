iSlim 310 Yüksek Kaliteli VGA Web Kamerası
iSlim 310 Genius'ın son çıkan VGA web kamerası. 640x480 çözünürlük ve tam 30 kare/saniye hızındaki akıcı videoların tadını rahatlıkla çıkarabilirsiniz.
Dâhili mikrofonu özgürce konuşmanıza olanak verir, ayrıca sesli ve görüntülü sohbetler için de çok uygun.
Dahası, iSlim 310 popüler siyah kaplama tasarımıyla PC ortamınıza mükemmel uyum sağlar!
Kullandığınız anında mesajlaşma efektlerinden sıkıldınız mı? Pakete dahil olan CrazyTalk Cam Suite yazılımını yükleyerek konuşan avatarlar ve yüz ifadelerine sahip olabilir ve online sohbetler sırasında kullanabileceğiniz yüz aksesuarları ekleyebilirsiniz.
CrazyTalk Avatar'ı kullanarak fotoğraflardan ilginç animasyonlu karakterler yapabilir ve bu karakterleri video kliplere veya e-kartlara ekleyerek arkadaşlarınız ve ailenizle paylaşabilirsiniz.
Özellikler:
- Anında mesaj uygulaması için anında video ve sohbet
- Yüksek kaliteli VGA sensör
- 640 x 480'e kadar video yakalama
- Saniyede 30 kareye kadar kare hızı
- LCD panel veya dizüstü bilgisayar için ayarlanabilir taban
- Online sohbet için dahili mikrofon
- Pakete dahil olan yazılımlar:
- Özel efektler için CrazyTalk Avatar Creator ve Cam Suite
- WebMate görüntü düzenleme
Sistem Gereksinimleri:
- Pentium 4 veya üzeri işlemci
- Windows Vista/XP/2000 İşletim Sistemi
- DirectX 9,0 veya üzeri
- 512MB RAM
- 1GB boş HDD
- Boş USB 1,1 veya 2,0 portu
- Yazılım kurulumu için DVD-ROM sürücü
- Ses kartı ve hoparlör
Paket İçeriği:
- iSlim 310
- Yazılım içinde:
- Sürücü
- Genius WebMate
- CrazyTalk Avatar Creator
- CrazyTalk Cam Suite
- Kullanma kılavuzu
- Hızlı kullanma kılavuzu
SON KULLANICI FİYATI: 29,99 TL
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