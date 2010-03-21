iBuyPower, oyuncu sistemi Paladin'e Core i7 980X EE takviyesi yaptı

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Yüksek performanslı oyuncu bilgisayarları hazırlayan iBuyPower, Paladin isimli özel sistemini 6 çekirdekli Core i7 980X EE işlemcisiyle güçlendirdiğini açıkladı. F890, F950, F970 ve XLC V3 olmak üzere dört farklı model seçeneğine sahip olan ve tamamı için Core i7 980X EE'nin standart işlemci seçenekleri arasında yer aldığı Paladin'de 12GB'a kadar bellek ve 1TB'a kadar depolama kapasitesi sunuluyor.

Önümüzdeki iki hafta içerisinde Nvidia GeForce GTX 470 ve GeForce GT 480 güncellemesi alması da beklenen sistemde optik sürücü olarak Blu-ray okuyucu kullanılıyor. 3.33GHz'de çalışan ve aynı anda 12 iş parçacığını işleyebilen Core i7 980X EE işlemcisiyle yüksek performanslı oyuncu sistemleri arasında iddialı olması beklenen iBuyPower Paladin, 2159 dolar seviyesinde başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor.