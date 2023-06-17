İç ve dış ortam için farklı fiyatlarda güvenlik kameraları

Bu videomuzda farklı fiyatlarda iç ve dış ortam için güvenlik kameralarının genel özelliklerini ve fiyatlarını sizlere aktarıyoruz.

Güvenlik kameraları günümüzde artık birçok evin ihtiyacı durumunda diyebiliriz. Hem bebekleri veya evcil hayvanlarını kontrol etmek için daha küçük iç ortam kameraları hem de bahçeli evler ve daha güvenli ev isteyenler için dış ortam kameralarını tercih edenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Biz de bu vieomuzda sizlere bazı kameraları göstermeye ve anlatmaya çalıştık. Bahsi geçen kamerları aşağıda bulabilirsiniz.

TP-Link Tapo C310

Anker Eufy Security Solocam L40

Anker Eufy Security 360 Derece Dönebilen Kızılötesi Gece Görüşlü IP Kamera

Xiaomi Mi 360° Home Security 2K Kamera

Xiaomi Mi Wireless Outdoor Güvenlik Kamerası 1080p

Reolink 5MP PTZ

Reolink Pilli Dış Mekan Güvenlik Kamerası

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