İç ve dış ortam için farklı fiyatlarda güvenlik kameraları

Güvenlik kameraları günümüzde artık birçok evin ihtiyacı durumunda diyebiliriz. Hem bebekleri veya evcil hayvanlarını kontrol etmek için daha küçük iç ortam kameraları hem de bahçeli evler ve daha güvenli ev isteyenler için dış ortam kameralarını tercih edenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Biz de bu vieomuzda sizlere bazı kameraları göstermeye ve anlatmaya çalıştık. Bahsi geçen kamerları aşağıda bulabilirsiniz.
Anker Eufy Security Solocam L40
Anker Eufy Security 360 Derece Dönebilen Kızılötesi Gece Görüşlü IP Kamera
Xiaomi Mi 360° Home Security 2K Kamera
Xiaomi Mi Wireless Outdoor Güvenlik Kamerası 1080p