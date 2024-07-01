Klima Tavsiyeleri - 2024 Yaz Sezonu

Yaz ayı geldi ve sıcaklıklar bizler için baş edilmez noktaya ulaştı. Bu konun kesin çözümü olan klimaları bu videomuzda ele aldık. Sizlere klima tavsiyelerinde ve dikkat edilmesi gerekenleri anlattık.

Yaz ayı geldi ve sıcaklıklar bizler için baş edilmez noktaya ulaştı. Bu konun kesin çözümü olan klimaları bu videomuzda ele aldık. Sizlere klima tavsiyelerinde ve dikkat edilmesi gerekenleri anlattık.

Japon segmentinde tavsiye edilenler arasında Mitsubishi Electric Legendera ve Kirigamine Zen modelleri var. Hare Noviro ve Enviro serileri Manisa montajlı ürünler olduğu için mesafeli yaklaşılmalıdır. Panasonic Ethera ve Daikin Shira Plus, Emura serileri diğer üst klasman öneriler arasında yer alıyor. Mitsubishi Heavy Industries grubunda İklimsa güvencesi pozitif bir etken olsa bile Mitsubishi Electric’in olduğu yerde MHI tercih pek olamıyor.

Güney Kore menşeli Samsung klimalar alüminyum kondenser ve evaporatör ile üretileözellikle WindFree serisinde düşük RPM’de vuruntu sorunu yaşatan ürünlerdir. LG markasında ise klimaların Eskişehir Arçelik fabrikalarında üretilmesi ve satış sonrası hizmet kalite anlayışı konusunda ileri derecede umursamaz bir yapıya sahip olmaları, mecbur değilsem önermiyor olmama sebeptir. Yine de örneğin Gaziantep servisine çok güvendiğim için bölgeye özel öneride bulunacaksam Artcool ve Dualcool modelleri öncelikli tercihim olur.

Çin menşeli klimalar inanılmaz geniş marka ve model seçeneğine sahip olması ile dikkat çekiyor. Midea grubundan Xtreme Save, All Easy Pro, Breezeless modelleri tavsiyelerde başı çekiyor. Gree tarafında Fairy ürünleri tavsiyeler arasında bulunuyor. Midea kasa kullanan klimalarda ise Hausluft ithalatındaki Dayrelax, Daikin güvencesi ile satılan Airfel ve Kaira klimaları başta sayabiliriz.

TCL klimalar Bilkom güvencesi ile ülkemize geliyor fakat teknik servis hizmetlerini taşeron şirket sunuyor. Daikin güvencesi ile dediğimizde Daikin Japon karakteri baskın geliyor olsa da Airfel ve Kaira klimalar Çinli Midea tarafından üretilen ürünlerdir. Bununla birlikte Bosch Climate, Uğur, Vessen, Rota ve birçok markanın üreticisi yine Midea firmasıdır.

Olefini diye satın aldığımız klimalar ise Gree üretimidir. Vaillant markası ile satılan bir kısmı Gree, bir diğer kısmı ise Haier tarafından üretilmektedir. ECA klimalar ise keza Haier üretimi ürünlerdir. Baymak klimalar da AUX şirketi tarafından üretilmektedir.

Yerli klimalara bakarsak en çok satan klimalar arasında Vestel Flora ve Arçelik Ekolojik serileri bulunuyor. Lakin bu ürünler düşük kalorili kompresör kullanımı, alüminyum boru tercihleri, serpantin aralık mesafelerine varana kadar üretim materyallerinden arındırılmış ürünlerdir. O nedenle yüksek mevsimsel sıcaklıklarda klimalar yeterli performansı gösteremeyebilir.

Dijitsu, Fujiplus markaları ile satılan ürünler ciddi anlamda mağduriyet sebebi olabiliyor. Bu firmaların oturmuş bir yapılanmaları yoktur. Ürünü getirirler ama sonra muhatap bulunması çok zor olabilir. Fujiplus markası Japon Fujitsu firması ile karıştırılmaması gerekiyor. Fujiplus yerli bir firma tarafından getirtilen Çin malı üretim klimalardır.

00:00 Giriş

01:00 Japon Klimalar

04:33 Koreli Klimalar

08:00 Çin Klimalar

20:21 Yerli Klimalar

27:24 Tavsiye Klimalar

32:00 Klimalarda Vakum Konusu

33:13 Kapanış