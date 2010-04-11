İddia: RIM, Blackberry Tablet için Foxconn'a sipariş verdi

Tam Boyutta Gör

Kuzey Amerika'nın en çok satan akıllı telefonunun yaratıcısı Research In Motion'da tablet-slate pazarına giriş yapabilir. İddialara göre Kanada merkezli üretici, Uzakdoğunun önemli elektronik firmalarından Hon Hai Precision yani Foxconn'a 8.9 inçlik tablet ekranı siparişi verdi. Blackberry Tablet mi geliyor sorusunu akıllara getiren iddiaya göre Kanadalı, üzerinde çalıştığı tablet cihazını yaz yada son baharda satışa sunmayı hedefliyor.

İddiaları duyuran Crackberry sitesi cihazla ilgili çok fazla bilgi vermezken, BB tablet'in 3G ile Wi-Fi gibi kablosuz teknolojileri destekleyeceği ve Blackberry cihazlarıyla rahatlıkla senkronizasyon kurabilmesi bekleniyor. Tablet'in Blackberry OS'le gelip gelmeyeceği de şimdilik bilinmiyor.

Kanadalı RIM, 9 Nisan'da yaptığı açıklamayla akıllı çevresel donanımlar geliştirmesinde kendilerine katkı sağlayacak olan QNX firmasını satın aldığını duyurmuştu. Belki de Blackberry Tablet, bu satın alma işleminin ilk meyvelerinden olacak.