Elektrikli araçlar için evden, işten, her yerden şarj etmeye yerli çözüm! Araç şarjı hediyeli video!

Türkiye'nin yerli üretim taşınabilir şarj cihazı Filşarj FS02'yi test ettik! Ev prizinden 22 kW'a kadar şarj imkanı veren cihazı bu videoda okurlarımıza hediye ediyoruz

Filşarj FS02 taşınabilir elektrikli araç şarj cihazı detaylı inceleme ve gerçek kullanım deneyimi! Türkiye'de tasarlanıp üretilen bu cihazı Tesla Model Y Juniper ile test ettik. Ayrıca Donanım Haber okurları için bu cihazı kazanma fırsatı da var, 21 Kasım'a kadar videomuza YouTube sayfasında yorum yapanlar arasında bir kişi bu cihazı kazanabilir!

Filşarj FS02 teknik özellikleri ve güç seçenekleri:

Cihaz maksimum 22 kW güç sunuyor ve 6A ile 32A arasında 8 farklı akım moduna sahip. Standart ev prizinde tek faz 16A ayarında 3.7 kW şarj gücü elde ediyorsunuz, bu gece boyunca aracınızı şarj etmek için tamamen yeterli. Tek faz 32A kullanımda 7.4 kW güce çıkıyor. Üç faz 32A kurulumda ise tam 22 kW güce ulaşıyorsunuz ki bu gerçekten etkileyici bir performans. Voltaj desteği tek fazda 220V, üç fazda 380V olarak sunuluyor.

Kompakt boyutları 175x115x82 mm ve 2-3 kg ağırlığıyla bagajınızda neredeyse hiç yer kaplamıyor. LED ekran üzerinden voltaj ve akım değerlerini anlık takip edebiliyorsunuz. Tip 2 soketi sayesinde Tesla'dan Togg'a, BMW'den Volkswagen'e kadar tüm elektrikli araçlarla uyumlu. Dönüştürücü adaptör ile 5x32A endüstriyel priz veya standart ev prizinden kullanabiliyorsunuz.

Güvenlik özellikleri ve koruma sistemleri:

Filşarj FS02'nin en güçlü yönlerinden biri 5 katmanlı güvenlik sistemi. Yüksek sıcaklık koruması sayesinde aşırı ısınma durumunda cihaz otomatik olarak duruyor ve sizinle arabanızı koruyor. Yüksek ve düşük gerilim koruması elektrik şebekesindeki dalgalanmalara karşı tam koruma sağlıyor. Yüksek akım koruması aşırı akım çekilmesi durumunda devreyi anında kesiyor. Toprak hattı kontrolü kaçak akımlara karşı kritik öneme sahip. Kaçak akım koruması ise elektrik kaçaklarını tespit ediyor. IP54 su ve toz koruma sertifikası sayesinde dış mekanlarda da güvenle kullanabiliyorsunuz. 2 yıl garanti ve Türkiye'de yerel destek avantajıyla yerli üretimin getirdiği güvenceden faydalanıyorsunuz. Cihaz araçla sürekli haberleşerek güvenli şarj garantisi veriyor, bu akıllı iletişim protokolü sayesinde olası sorunlar anında tespit ediliyor.

Kurulum seçenekleri ve elektrik altyapısı gereksinimleri:

Ev prizi ile kullanım için adaptörle direkt tak-çalıştır sistemi mevcut, herhangi bir montaj gerektirmiyor. Maksimum 16A akım çekiyor, yani 3.7 kW güç elde ediyorsunuz. Önemli olan prizin bağlı olduğu hattın 20A sigortayla korunuyor olması ve kablo kesitinin minimum 2.5 mm² olması. Akım ayarınızı 16A veya altında tutmanız gerekiyor. Tek faz 7.4 kW kurulum için 3x6 mm² NYY kablo ile 50 metreye kadar mesafeyi kapsayabiliyorsunuz. 40A tek fazlı kaçak akım rölesi 30mA hassasiyetinde olmalı, 40A otomatik sigorta ve 5x32A dişi priz gerekiyor. Üç faz 22 kW kurulum için 5x6 mm² NYY kablo kullanılıyor, yine 50 metreye kadar mesafe uygun. 40A üç fazlı kaçak akım rölesi 30mA hassasiyetinde, 40A üç kutuplu otomatik sigorta ve 5x32A dişi priz şart. Kimler için ideal ve avantajlar: Elektrikli araç sahibiyseniz özellikle evde şarj etmek istiyorsanız kesinlikle sizin için. Seyahat ediyorsanız bagajda taşıyın, gittiğiniz her yer şarj istasyonuna dönüşsün. İkinci eviniz, yazlık veya kır eviniz varsa mükemmel. İşyerinizde şarj edecekseniz tak-çalıştır, montaj gerektirmiyor. Kiracıysanız ve sabit istasyon kurduramıyorsanız ideal çözüm.

Avantajlar:

Yerli üretim, 2 yıl garanti, Türkiye'de destek. 11+ yıl sektör tecrübesi. Taşınabilir, 2-3 kg, çantasıyla pratik. Tüm elektrikli araçlarla uyumlu. 5 katmanlı güvenlik sistemi. Sabit istasyondan çok daha ekonomik. Araçla haberleşerek güvenli şarj garantisi. Fiyat-performans dengesi mükemmel. 3.5 kW'dan 22 kW'a tüm güç seçenekleri. Sabit duvar istasyonu daha pahalı, montaj gerekli, taşınamaz.

Donanım Haber okurlarına özel olarak Filşarj işbirliğiyle bir adet Filşarj FS02 hediye ediyoruz! Katılmak için 21 Kasım gün sonuna kadar bu videoya YouTube'da yorum yapmanız yeterli. Elektrikli araçlar hakkında düşüncelerinizi, deneyimlerinizi veya sorularınızı paylaşın. Kazananı YouTube yorumlarında açıklayacağız. Son olarak videoyu beğendiyseniz beğeni bırakmayı ve abone olmayı unutmayın!

