    Bugüne kadar çekilmiş en iyi mafya dizileri

    Bu listemizde The Sopranos'tan Gomorrah'a, Boardwalk Empire'dan MobLand'e, izleyicileri etkilemeyi başarmış en iyi mafya dizilerini derledik. İşte tüm zamanların en iyi mafya dizileri...

    Mafya kavramı ilk olarak Sicilya mafyasını, daha sonra da İtalyan suç ailelerini tanımlamak için kullanılarak literatüre girmiş olsa da bugün artık benzer yapıdaki tüm organize suç örgütlerini kapsayacak şekilde genişlemiş durumda. İtalyan kökenli olsun ya da olmasın, yasa dışı işlerle uğraşan ve bunu hiyerarşik bir teşkilatlanma içinde yapan tüm örgütler artık bu çatı kavramın altında toplanıyor. Biz de bu listemizde en iyi mafya dizilerini sıralarken, "mafya" kavramını bu genel anlamıyla ele aldık ve İtalya, Japonya, Türkiye gibi farklı ülkelerin mafyalarına odaklanan yapımları listemize dâhil ettik.

    Tüm Zamanların En İyi Mafya Dizileri

    Listeyi hazırlarken, ana hikâyesini mafyalar üzerine kuran yapımlara sınırlı kaldık. Bu yüzden The Wire, Breaking Bad, OZ gibi organize suç örgütlerine hikâyesinde yer verse de temel odağı farklı olan diziler listemizde yer almadı. Bu notu da düştükten sonra, işte bugüne kadar çekilmiş en iyi mafya dizileri:

    1️⃣ The Sopranos

    The Sopranos Tam Boyutta Gör
    Televizyonun altın çağını başlatan dizilerden olan The Sopranos, modern diziler için standardı yukarı çeken yapımların başında geliyor.
    • Sezon sayısı: 6
    • Yayın tarihi: 1999-2007
    • IMDb puanı: 9.2
    • İzlenebileceği Platform: HBO Max

    Dizi, İtalyan bir suç ailesinin başında yer alan Tony Soprano'ya ve çevresindeki insanlara odaklanıyor. Ne var ki The Sopranos bir mafya dizisinden çok daha fazlası. Tony Soprano üzerinden bugüne kadar bir film ya da dizide izlediğimiz en iyi karakter incelemelerinden birini sunan dizi, Martin Scorsese filmlerini andıran bir suç hikâyesiyle bir aile dramasını harmanlayarak ortaya muhteşem bir iş koyuyor.

    2️⃣ Boardwalk Empire

    Boardwalk Empire Tam Boyutta Gör
    Usta yönetmen Martin Scorsese'nin yapımcısı olduğu, aynı zamanda ilk bölümünü yönettiği Boardwalk Empire, The Sopranos'un da senaristlerinden olan Terence Winter'ın imzasını taşıyor.
    • Sezon sayısı: 5
    • Yayın tarihi: 2010-2014
    • IMDb puanı: 8.6
    • İzlenebileceği Platform: HBO Max

    1920'lerde, ABD'de içki yasağının yürürlükte olduğu dönemde geçen dizi, o dönemde yaşamış gerçek bir gangster olan Nucky Thompson'ın hikâyesini anlatıyor. Al Capone, Lucky Luciano, Meyer Lansky gibi dönemin ünlü gangsterleri de hikâyede kendilerine yer buluyor. Nucky Thompson'a usta oyuncu Steve Buscemi'nin hayat verdiği dizide Michael Shannon, Kelly Macdonald, Stephen Graham, Michael K. Williams, Michael Stuhlbarg gibi isimler rol alıyor.

    3️⃣ Peaky Blinders

    Peaky Blinders
    Son yılların en sevilen dizilerinden olan Peaky Blinders, bir suç ailesinin 1880'lerde başlayıp 1920'lere kadar uzanan hikâyesini anlatıyor.
    • Sezon sayısı: 6
    • Yayın tarihi: 2013-2022
    • IMDb puanı: 8.7
    • İzlenebileceği Platform: Netflix

    Hikâyenin merkezinde, İngiltere'nin Birmingham şehrinde yeraltı dünyasını ele geçiren Peaky Blinders çetesi ve bu çetenin başındaki Shelby ailesi yer alıyor. Thomas Shelby ve kardeşleri gücü ele geçirdikçe, İngiltere'de yaşanan politik çalkantıların da içine çekiliyor. 

    4️⃣ Narcos

    Narcos Tam Boyutta Gör
    Netflix’in en dikkat çekici yapımlarından biri olan Narcos, Pablo Escobar'ın liderlik ettiği Medellín Karteli’nin Kolombiya’daki yükselişini ve düşüşünü konu alıyor.
    • Sezon sayısı: 3
    • Yayın tarihi: 2015-2017
    • IMDb puanı: 8.7
    • İzlenebileceği Platform: Netflix

    Pablo Escobar’ın olağanüstü zenginliği, acımasız yöntemleri ve ülkenin kaderini şekillendiren gücü, hikâyenin kalbinde yer alıyor. Bir yandan DEA ajanlarının karteli çökertme çabaları, diğer yandan Escobar’ın hem ailesi hem de halk üzerindeki etkisi, diziyi bir polisiye ile tarihi drama arasında benzersiz bir noktaya taşıyor.

    5️⃣ Kurtlar Vadisi

    Kurtlar Vadisi Tam Boyutta Gör
    Türk televizyon tarihinin en unutulmaz dizilerinden olan Kurtlar Vadisi, özellikle ilk iki sezonuyla bu listede olmayı fazlasıyla hak ediyor.
    • Sezon sayısı: 4
    • Yayın tarihi: 2003-2005
    • IMDb puanı: 8.2
    • İzlenebileceği Platform: -

    Kurtlar Vadisi'nin hikâyesi, estetik ameliyatı geçirip yeni bir kimliğe bürünerek yeraltı dünyasına sızan bir istihbarat görevlisi etrafında şekilleniyor. Polat Alemdar kimliğiyle mafyanın içine sızan Ali Candan, bir yandan Türkiye’nin karanlık suç ağlarını çözmeye çalışırken, diğer yandan kendi kimliği ve geçmişiyle yüzleşiyor. Bu sırada suç örgütü lideri Çakır ile kurduğu dostluk, işleri onun için daha da karmaşıklaştırıyor.

    6️⃣ Gomorrah

    Gomorrah Tam Boyutta Gör
    Roberto Saviano’nun kitabından uyarlanan Gomorrah, modern mafya dizileri arasında sert üslubu ve belgesel gerçekçiliğine yakın anlatımıyla öne çıkan güçlü bir yapım.
    • Sezon sayısı: 5
    • Yayın tarihi: 2014-2021
    • IMDb puanı: 8.6
    • İzlenebileceği Platform: HBO Max

    Dizi, Napoli’nin yeraltı dünyasında hüküm süren Camorra (Gomora) örgütünün iç dinamiklerini Ciro Di Marzio ve Savastano ailesi üzerinden takip ediyor. Gücün el değiştirdiği, ihanetlerin eksik olmadığı bu karanlık dünyada karakterler hayatta kalmak için acımasız kararlar almak zorunda kalıyor. Şiddetin gündelik yaşamın parçası olduğu dar sokaklardan aile içi çatışmalara uzanan hikâyesiyle Gomorrah, organize suçun insani ve toplumsal etkilerini çarpıcı bir gerçeklikle işliyor.

    7️⃣ Narcos: Mexico

    Narcos: Mexico Tam Boyutta Gör
    Narcos gibi devam dizisi Narcos: Mexico da Güney Amerika'da hüküm süren uyuşturucu kartellerinin karmaşık ilişkiler ağını başarılı şekilde ekrana yansıtıyor.
    • Sezon sayısı: 3
    • Yayın tarihi: 2018-2021
    • IMDb puanı: 8.3
    • İzlenebileceği Platform: Netflix

    Adından da anlaşılacağı üzere hikâyeyi Kolombiya'dan Meksika'ya taşıyan dizi, 1980’lerde Guadalajara Karteli’nin ortaya çıkışını ve Miguel Ángel Félix Gallardo’nun örgütü bir araya getirerek Meksika’daki uyuşturucu ticaretini yeniden şekillendirmesini konu alıyor. DEA ajanı Kiki Camarena’nın karteli çökertme çabasıyla birlikte, güç dengeleri, yolsuzluk ilişkileri ve devlet-kartel çatışmaları giderek büyüyen bir savaşın parçası hâline geliyor.

    8️⃣ MobLand

    MobLand Tam Boyutta Gör
    Ünlü yönetmen Guy Ritchie'nin imzaasını taşıyan MobLand; Tom Hardy, Pierce Brosnan, Helen Mirren gibi ünlü isimleri bir araya getiriyor.
    • Sezon sayısı: 1+
    • Yayın tarihi: 2025 - 
    • IMDb puanı: 8.4
    • İzlenebileceği Platform: TOD

    Dizi, Londra yeraltı dünyasını kontrol eden iki büyük suç ailesi arasındaki güç savaşını merkezine alıyor. Pierce Brosnan, Harrigan ailesinin soğukkanlı ve otoriter lideri Conrad Harrigan’ı canlandırırken; Tom Hardy, ailenin en kritik krizlerini çözen, gerektiğinde şiddete başvurmaktan çekinmeyen fedaisine hayat veriyor. Bu iki karakterin etrafında şekillenen ihanetler, ittifaklar ve aile içi gerilimler, Londra’nın karanlık sokaklarında hem politik hem de kişisel hesaplaşmalarla iç içe geçiyor.

    9️⃣ Tokyo Vice

    Tokyo Vice Tam Boyutta Gör
    Gerçek bir hayat hikâyesinden esinlenen Tokyo Vice, Yakuza'nın iç dinamiklerini, 1990'larda Tokyo'da yaşayan Amerikalı bir gazetecinin gözünden anlatıyor.
    • Sezon sayısı: 2
    • Yayın tarihi: 2022-2024
    • IMDb puanı: 8.1
    • İzlenebileceği Platform: HBO Max

    Genç Amerikan muhabir Jake Adelstein, Japonya’nın en büyük gazetelerinden birinde işe girerek polis-adliye muhabirliğine başlar. Ancak kısa sürede kendisini şehrin yüzeyde görünmeyen karanlık ağlarının içinde bulur. Jake, haber peşinde koşarken hem yakuza bağlantılarıyla hem de polis teşkilatının kapalı yapısıyla mücadele etmek zorundadır. Bu sırada Jake'in yolu, Yakuza içinde hızla yükselen genç Sato ile kesişir. Tokyo Vice saf bir mafya dizisi olmasa da özellikle Sato'ya odaklanan kısımları, Yakuza'nın, yani Japon mafyasının iç yüzünü gözler önüne sererek Tokyo Vice'ı da türün meraklıları için şans verilmesi gereken bir yapıma dönüştürüyor.

    🔟 Godfather of Harlem

    Godfather of Harlem Tam Boyutta Gör
    Godfather of Harlem, 1960’ların Harlem’inde hüküm süren ünlü gangster Bumpy Johnson’ın gerçek hayat hikâyesinden esinlenen etkileyici bir dönem dizisi.
    • Sezon sayısı: 4+
    • Yayın tarihi: 2019 - 
    • IMDb puanı: 8.1
    • İzlenebileceği Platform: Disney+

    Hapisten çıktıktan sonra mahallesini bambaşka bir düzen içinde bulan Bumpy, hem gücünü yeniden kazanmak hem de bölgeyi kontrol eden mafya aileleriyle hesaplaşmak zorunda kalır. Dizi, yalnızca suç dünyasının iç yüzünü anlatmakla kalmıyor, aynı zamanda Malcolm X gibi dönemin önemli figürlerini de hikâyeye dahil ederek politik gerilim, toplumsal mücadele ve kişisel sadakat temalarını iç içe geçiriyor. Güç savaşı, kimlik arayışı ve toplumsal değişimin kesiştiği bu atmosfer, Godfather of Harlem’i klasik mafya anlatılarından ayırıp çok katmanlı bir drama hâline getiriyor.

    11) Tulsa King

    Tulsa King Tam Boyutta Gör
    Ünlü oyuncu Sylvester Stallone'nin başrolünü üstlendiği Tulsa King, hapisten çıktıktan sonra bir kenara atılan eski bir mafya üyesine odaklanıyor.
    • Sezon sayısı: 3+
    • Yayın tarihi: 2022
    • IMDb puanı: 7.9
    • İzlenebileceği Platform: TV+

    Hapisten çıktıktan sonra New York’a değil, kimsenin ondan bir şey beklemediği Oklahoma’nın Tulsa kentine gönderilen Dwight Manfredi, bu küçük şehirde kendiği suç imparatorluğunu kurmaya karar verir. Yerel suçlular, çeteler ve beklenmedik müttefiklerle kurduğu ilişkiler giderek karmaşıklaşırken, Dwight kendi yöntemleriyle kasabanın dengesini altüst eder.

    12) ZeroZeroZero

    ZeroZeroZero Tam Boyutta Gör
    Sekiz bölümlük bir mini dizi olan ZeroZeroZero,  küresel uyuşturucu ticaretinin nasıl işlediğini üç farklı cepheden anlatıyor.
    • Sezon sayısı: Mini Dizi
    • Yayın tarihi: 2019-2020
    • IMDb puanı: 8.1
    • İzlenebileceği Platform: -

    Hikâye, Meksikalı karteller, İtalyan mafyası ve bu iki taraf arasında aracılık yapan büyük bir nakliye şirketi üzerinden ilerliyor. Bir kokain sevkiyatının üretimden teslimata uzanan yolu her adımda yeni bir çatışma ve ihanet doğururken, karakterler bu kirli sistem içinde giderek daha karanlık yerlere sürükleniyor.

    13) Gangs of London

    Gangs of London Tam Boyutta Gör
    Gangs of London, modern Londra’nın yeraltı dünyasını merkezine alan yoğun tempolu bir suç dizisi.
    • Sezon sayısı: 3+
    • Yayın tarihi: 2020 - 
    • IMDb puanı: 8
    • İzlenebileceği Platform: Amazon Prime Video

    Şehrin en güçlü suç ailesinin lideri öldürüldüğünde, arkasında bıraktığı boşluk hem yerel çeteleri hem de uluslararası örgütleri harekete geçirir. Bu kaosun ortasında, ailesinin mirasını ayakta tutmaya çalışan Sean Wallace ile kendi sırlarıyla boğuşan bir gizli ajanın yolları kesişir. Londra’nın çok katmanlı suç yapısını hem aile bağları hem de küresel çıkar ilişkileri üzerinden anlatan dizi; ihanet, intikam ve iktidar mücadelesinin iç içe geçtiği aksiyon dolu bir anlatı sunuyor.

    14) Suburra

    Suburra Tam Boyutta Gör
    Netflix'in İtalya yapımı dizisi Suburra, Roma’nın politik, dini ve kriminal yapılarının birbirine geçtiği karanlık bir dünyanın kapılarını aralıyor.
    • Sezon sayısı: 3
    • Yayın tarihi: 2017-2020
    • IMDb puanı: 7.9
    • İzlenebileceği Platform: Netflix

    Dizi; Roma mafyası, yozlaşmış politikacılar, kilisenin etkili isimleri ve organize suç ağları gibi farklı güç odaklarının aynı hedef uğruna kıyasıya mücadele ettiği bir ortamda geçiyor. Hikâye, kendi çıkış yollarını arayan üç genç adamın bu acımasız dünyada ayakta durma çabasını konu alıyor. Her karakterin attığı adım, şehirdeki güç dengelerini yeniden şekillendirirken, Roma’nın görkemli yüzü ile arka sokaklarının çürümüşlüğü arasında çarpıcı bir kontrast oluşuyor.

    15) McMafia

    McMafia Tam Boyutta Gör
    İngiltere yapımı McMafia, modern zamanların küresel mafya ağlarını bir ailenin geçmişi üzerinden anlatıyor.
    • Sezon sayısı: 1
    • Yayın tarihi: 2018
    • IMDb puanı: 7.6
    • İzlenebileceği Platform: -

    McMafia'da; Rus mafyası, Orta Doğu’daki karanlık finans bağlantıları, kara para trafiği ve devletlerin perde arkasındaki ilişkileri, suç dünyasından gelen bir ailenin hikâyesiyle kesişiyor. Hikâye, ailesinin suç mirasından uzak durmaya çalışan Alex Godman’ın, gelişen olaylar karşısında giderek bu karanlık dünyanın içine çekilişini konu alıyor. Alex’in attığı her adım, hem kendi kimliğini hem de uluslararası suç ekonomisinin görünmeyen dengelerini sarsarken, McMafia küreselleşmiş yeraltı düzeninin soğuk ve hesapçı yüzünü çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor.

    En İyi Mafya Dizileri Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 6269

