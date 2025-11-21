Mafya kavramı ilk olarak Sicilya mafyasını, daha sonra da İtalyan suç ailelerini tanımlamak için kullanılarak literatüre girmiş olsa da bugün artık benzer yapıdaki tüm organize suç örgütlerini kapsayacak şekilde genişlemiş durumda. İtalyan kökenli olsun ya da olmasın, yasa dışı işlerle uğraşan ve bunu hiyerarşik bir teşkilatlanma içinde yapan tüm örgütler artık bu çatı kavramın altında toplanıyor. Biz de bu listemizde en iyi mafya dizilerini sıralarken, "mafya" kavramını bu genel anlamıyla ele aldık ve İtalya, Japonya, Türkiye gibi farklı ülkelerin mafyalarına odaklanan yapımları listemize dâhil ettik.
Tüm Zamanların En İyi Mafya Dizileri
Listeyi hazırlarken, ana hikâyesini mafyalar üzerine kuran yapımlara sınırlı kaldık. Bu yüzden The Wire, Breaking Bad, OZ gibi organize suç örgütlerine hikâyesinde yer verse de temel odağı farklı olan diziler listemizde yer almadı. Bu notu da düştükten sonra, işte bugüne kadar çekilmiş en iyi mafya dizileri:
1️⃣ The Sopranos
- Sezon sayısı: 6
- Yayın tarihi: 1999-2007
- IMDb puanı: 9.2
- İzlenebileceği Platform: HBO Max
Dizi, İtalyan bir suç ailesinin başında yer alan Tony Soprano'ya ve çevresindeki insanlara odaklanıyor. Ne var ki The Sopranos bir mafya dizisinden çok daha fazlası. Tony Soprano üzerinden bugüne kadar bir film ya da dizide izlediğimiz en iyi karakter incelemelerinden birini sunan dizi, Martin Scorsese filmlerini andıran bir suç hikâyesiyle bir aile dramasını harmanlayarak ortaya muhteşem bir iş koyuyor.
2️⃣ Boardwalk Empire
- Sezon sayısı: 5
- Yayın tarihi: 2010-2014
- IMDb puanı: 8.6
- İzlenebileceği Platform: HBO Max
1920'lerde, ABD'de içki yasağının yürürlükte olduğu dönemde geçen dizi, o dönemde yaşamış gerçek bir gangster olan Nucky Thompson'ın hikâyesini anlatıyor. Al Capone, Lucky Luciano, Meyer Lansky gibi dönemin ünlü gangsterleri de hikâyede kendilerine yer buluyor. Nucky Thompson'a usta oyuncu Steve Buscemi'nin hayat verdiği dizide Michael Shannon, Kelly Macdonald, Stephen Graham, Michael K. Williams, Michael Stuhlbarg gibi isimler rol alıyor.
3️⃣ Peaky Blinders
- Sezon sayısı: 6
- Yayın tarihi: 2013-2022
- IMDb puanı: 8.7
- İzlenebileceği Platform: Netflix
Hikâyenin merkezinde, İngiltere'nin Birmingham şehrinde yeraltı dünyasını ele geçiren Peaky Blinders çetesi ve bu çetenin başındaki Shelby ailesi yer alıyor. Thomas Shelby ve kardeşleri gücü ele geçirdikçe, İngiltere'de yaşanan politik çalkantıların da içine çekiliyor.
4️⃣ Narcos
- Sezon sayısı: 3
- Yayın tarihi: 2015-2017
- IMDb puanı: 8.7
- İzlenebileceği Platform: Netflix
Pablo Escobar’ın olağanüstü zenginliği, acımasız yöntemleri ve ülkenin kaderini şekillendiren gücü, hikâyenin kalbinde yer alıyor. Bir yandan DEA ajanlarının karteli çökertme çabaları, diğer yandan Escobar’ın hem ailesi hem de halk üzerindeki etkisi, diziyi bir polisiye ile tarihi drama arasında benzersiz bir noktaya taşıyor.
5️⃣ Kurtlar Vadisi
- Sezon sayısı: 4
- Yayın tarihi: 2003-2005
- IMDb puanı: 8.2
- İzlenebileceği Platform: -
Kurtlar Vadisi'nin hikâyesi, estetik ameliyatı geçirip yeni bir kimliğe bürünerek yeraltı dünyasına sızan bir istihbarat görevlisi etrafında şekilleniyor. Polat Alemdar kimliğiyle mafyanın içine sızan Ali Candan, bir yandan Türkiye’nin karanlık suç ağlarını çözmeye çalışırken, diğer yandan kendi kimliği ve geçmişiyle yüzleşiyor. Bu sırada suç örgütü lideri Çakır ile kurduğu dostluk, işleri onun için daha da karmaşıklaştırıyor.
6️⃣ Gomorrah
- Sezon sayısı: 5
- Yayın tarihi: 2014-2021
- IMDb puanı: 8.6
- İzlenebileceği Platform: HBO Max
Dizi, Napoli’nin yeraltı dünyasında hüküm süren Camorra (Gomora) örgütünün iç dinamiklerini Ciro Di Marzio ve Savastano ailesi üzerinden takip ediyor. Gücün el değiştirdiği, ihanetlerin eksik olmadığı bu karanlık dünyada karakterler hayatta kalmak için acımasız kararlar almak zorunda kalıyor. Şiddetin gündelik yaşamın parçası olduğu dar sokaklardan aile içi çatışmalara uzanan hikâyesiyle Gomorrah, organize suçun insani ve toplumsal etkilerini çarpıcı bir gerçeklikle işliyor.
7️⃣ Narcos: Mexico
- Sezon sayısı: 3
- Yayın tarihi: 2018-2021
- IMDb puanı: 8.3
- İzlenebileceği Platform: Netflix
Adından da anlaşılacağı üzere hikâyeyi Kolombiya'dan Meksika'ya taşıyan dizi, 1980’lerde Guadalajara Karteli’nin ortaya çıkışını ve Miguel Ángel Félix Gallardo’nun örgütü bir araya getirerek Meksika’daki uyuşturucu ticaretini yeniden şekillendirmesini konu alıyor. DEA ajanı Kiki Camarena’nın karteli çökertme çabasıyla birlikte, güç dengeleri, yolsuzluk ilişkileri ve devlet-kartel çatışmaları giderek büyüyen bir savaşın parçası hâline geliyor.
8️⃣ MobLand
- Sezon sayısı: 1+
- Yayın tarihi: 2025 -
- IMDb puanı: 8.4
- İzlenebileceği Platform: TOD
Dizi, Londra yeraltı dünyasını kontrol eden iki büyük suç ailesi arasındaki güç savaşını merkezine alıyor. Pierce Brosnan, Harrigan ailesinin soğukkanlı ve otoriter lideri Conrad Harrigan’ı canlandırırken; Tom Hardy, ailenin en kritik krizlerini çözen, gerektiğinde şiddete başvurmaktan çekinmeyen fedaisine hayat veriyor. Bu iki karakterin etrafında şekillenen ihanetler, ittifaklar ve aile içi gerilimler, Londra’nın karanlık sokaklarında hem politik hem de kişisel hesaplaşmalarla iç içe geçiyor.
9️⃣ Tokyo Vice
- Sezon sayısı: 2
- Yayın tarihi: 2022-2024
- IMDb puanı: 8.1
- İzlenebileceği Platform: HBO Max
Genç Amerikan muhabir Jake Adelstein, Japonya’nın en büyük gazetelerinden birinde işe girerek polis-adliye muhabirliğine başlar. Ancak kısa sürede kendisini şehrin yüzeyde görünmeyen karanlık ağlarının içinde bulur. Jake, haber peşinde koşarken hem yakuza bağlantılarıyla hem de polis teşkilatının kapalı yapısıyla mücadele etmek zorundadır. Bu sırada Jake'in yolu, Yakuza içinde hızla yükselen genç Sato ile kesişir. Tokyo Vice saf bir mafya dizisi olmasa da özellikle Sato'ya odaklanan kısımları, Yakuza'nın, yani Japon mafyasının iç yüzünü gözler önüne sererek Tokyo Vice'ı da türün meraklıları için şans verilmesi gereken bir yapıma dönüştürüyor.
🔟 Godfather of Harlem
- Sezon sayısı: 4+
- Yayın tarihi: 2019 -
- IMDb puanı: 8.1
- İzlenebileceği Platform: Disney+
Hapisten çıktıktan sonra mahallesini bambaşka bir düzen içinde bulan Bumpy, hem gücünü yeniden kazanmak hem de bölgeyi kontrol eden mafya aileleriyle hesaplaşmak zorunda kalır. Dizi, yalnızca suç dünyasının iç yüzünü anlatmakla kalmıyor, aynı zamanda Malcolm X gibi dönemin önemli figürlerini de hikâyeye dahil ederek politik gerilim, toplumsal mücadele ve kişisel sadakat temalarını iç içe geçiriyor. Güç savaşı, kimlik arayışı ve toplumsal değişimin kesiştiği bu atmosfer, Godfather of Harlem’i klasik mafya anlatılarından ayırıp çok katmanlı bir drama hâline getiriyor.
11) Tulsa King
- Sezon sayısı: 3+
- Yayın tarihi: 2022
- IMDb puanı: 7.9
- İzlenebileceği Platform: TV+
Hapisten çıktıktan sonra New York’a değil, kimsenin ondan bir şey beklemediği Oklahoma’nın Tulsa kentine gönderilen Dwight Manfredi, bu küçük şehirde kendiği suç imparatorluğunu kurmaya karar verir. Yerel suçlular, çeteler ve beklenmedik müttefiklerle kurduğu ilişkiler giderek karmaşıklaşırken, Dwight kendi yöntemleriyle kasabanın dengesini altüst eder.
12) ZeroZeroZero
- Sezon sayısı: Mini Dizi
- Yayın tarihi: 2019-2020
- IMDb puanı: 8.1
- İzlenebileceği Platform: -
Hikâye, Meksikalı karteller, İtalyan mafyası ve bu iki taraf arasında aracılık yapan büyük bir nakliye şirketi üzerinden ilerliyor. Bir kokain sevkiyatının üretimden teslimata uzanan yolu her adımda yeni bir çatışma ve ihanet doğururken, karakterler bu kirli sistem içinde giderek daha karanlık yerlere sürükleniyor.
13) Gangs of London
- Sezon sayısı: 3+
- Yayın tarihi: 2020 -
- IMDb puanı: 8
- İzlenebileceği Platform: Amazon Prime Video
Şehrin en güçlü suç ailesinin lideri öldürüldüğünde, arkasında bıraktığı boşluk hem yerel çeteleri hem de uluslararası örgütleri harekete geçirir. Bu kaosun ortasında, ailesinin mirasını ayakta tutmaya çalışan Sean Wallace ile kendi sırlarıyla boğuşan bir gizli ajanın yolları kesişir. Londra’nın çok katmanlı suç yapısını hem aile bağları hem de küresel çıkar ilişkileri üzerinden anlatan dizi; ihanet, intikam ve iktidar mücadelesinin iç içe geçtiği aksiyon dolu bir anlatı sunuyor.
14) Suburra
- Sezon sayısı: 3
- Yayın tarihi: 2017-2020
- IMDb puanı: 7.9
- İzlenebileceği Platform: Netflix
Dizi; Roma mafyası, yozlaşmış politikacılar, kilisenin etkili isimleri ve organize suç ağları gibi farklı güç odaklarının aynı hedef uğruna kıyasıya mücadele ettiği bir ortamda geçiyor. Hikâye, kendi çıkış yollarını arayan üç genç adamın bu acımasız dünyada ayakta durma çabasını konu alıyor. Her karakterin attığı adım, şehirdeki güç dengelerini yeniden şekillendirirken, Roma’nın görkemli yüzü ile arka sokaklarının çürümüşlüğü arasında çarpıcı bir kontrast oluşuyor.
15) McMafia
- Sezon sayısı: 1
- Yayın tarihi: 2018
- IMDb puanı: 7.6
- İzlenebileceği Platform: -
McMafia'da; Rus mafyası, Orta Doğu’daki karanlık finans bağlantıları, kara para trafiği ve devletlerin perde arkasındaki ilişkileri, suç dünyasından gelen bir ailenin hikâyesiyle kesişiyor. Hikâye, ailesinin suç mirasından uzak durmaya çalışan Alex Godman’ın, gelişen olaylar karşısında giderek bu karanlık dünyanın içine çekilişini konu alıyor. Alex’in attığı her adım, hem kendi kimliğini hem de uluslararası suç ekonomisinin görünmeyen dengelerini sarsarken, McMafia küreselleşmiş yeraltı düzeninin soğuk ve hesapçı yüzünü çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor.
