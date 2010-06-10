İkinci jenerasyon Sony VAIO P, kullanıcılarla buluşuyor

Dünyanın en büyük elektronik üreticilerinden Sony, ultra-taşınabilir formdaki dizüstü bilgisayar modeli VAIO P'nin ikinci jenerasyonu için sevkiyat 25 Haziran'da başlıyor. 8-inç büyüklüğünde ve 1600 x 768 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olan 632 gram ağırlığındaki bilgisayar, 1.6GHz'de çalışan Atom 530 işlemcisinden güç alıyor.

Bellek kapasitesi 2GB olan ve depolama için 128GB kapasiteli SSD sürücü kullanan yeni sistemde ekran kartı olaraksa yine bir Intel çözümü olan GMA 500 entegre grafik birimine yer veriliyor. Sony tarafından "Yaşam Tarzı PC" olarak tanımlanna yeni VAIO P, kablosuz iletişim için 802.11n WiFi ve Bluetooth 2.1 desteği sunmakta.

Diğer özellikleri arasında Motion Eye kamera, Gigabit Ethernet ve çok formatlı kart okuyucusu gibi detaylara yer verilen yeni VAIO P, üzerinde bulunan standart pil ile 4.5 saate kadar kullanım süresi vaat ediyor. Klasik Siyah, Buz Beyazı, Elektrik Turuncu ve Sıcak Pembe olmak üzere 4 farklı renk seçeneğine sahip sistem, Windows 7 ile geliyor.

Sony VAIO P'nin ikinci yeni sürümü 900$ seviyesindeki yurt dışı satış fiyatıyla 25 Haziran'dan itibaren ön-sipariş veren kullanıcılara dağıtılmaya başlanacak.