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İkinci jenerasyon Sony VAIO P, kullanıcılarla buluşuyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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İkinci jenerasyon Sony VAIO P, kullanıcılarla buluşuyor
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Dünyanın en büyük elektronik üreticilerinden Sony, ultra-taşınabilir formdaki dizüstü bilgisayar modeli VAIO P'nin ikinci jenerasyonu için sevkiyat 25 Haziran'da başlıyor. 8-inç büyüklüğünde ve 1600 x 768 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olan 632 gram ağırlığındaki bilgisayar, 1.6GHz'de çalışan Atom 530 işlemcisinden güç alıyor.

Bellek kapasitesi 2GB olan ve depolama için 128GB kapasiteli SSD sürücü kullanan yeni sistemde ekran kartı olaraksa yine bir Intel çözümü olan GMA 500 entegre grafik birimine yer veriliyor. Sony tarafından "Yaşam Tarzı PC" olarak tanımlanna yeni VAIO P, kablosuz iletişim için 802.11n WiFi ve Bluetooth 2.1 desteği sunmakta.

Diğer özellikleri arasında Motion Eye kamera, Gigabit Ethernet ve çok formatlı kart okuyucusu gibi detaylara yer verilen yeni VAIO P, üzerinde bulunan standart pil ile 4.5 saate kadar kullanım süresi vaat ediyor. Klasik Siyah, Buz Beyazı, Elektrik Turuncu ve Sıcak Pembe olmak üzere 4 farklı renk seçeneğine sahip sistem, Windows 7 ile geliyor.

Sony VAIO P'nin ikinci yeni sürümü 900$ seviyesindeki yurt dışı satış fiyatıyla 25 Haziran'dan itibaren ön-sipariş veren kullanıcılara dağıtılmaya başlanacak.

İkinci jenerasyon Sony VAIO P, kullanıcılarla buluşuyor
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ender123 9 yıl
sony atom işlemcili netbookları hep bu şekilde pahalı satıyor. Çok şık duruyor ayrı konu. 1600x900 ekran yaptıramıyorlar mı? 1600x768 ,25:12 gibi ilginç bir format olmuş
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Tydd 9 yıl
632gr.. 8" LED ekrana 1600x768 HD çözünürlük konulmuş ayrıca yanlış görmediysem HDMI çıkışıda sunulmuş. Oldukça tutacak bir ürüne benziyor.. Son tüketiciler artık sıklıkla netbooklara yöneliyor ve görünen o ki Sony'de bu konuda Apple (Ipad) gibi farklılıklar peşinde..
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vidoko 9 yıl
valla çok güzelolmuş ancak bu paraya bukadar da abartılı fiyat pehh :::))
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dirokzan 9 yıl
şu işe yaramaz şeye bu kadar para verilir mi yaw...
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