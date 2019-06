In Win'den donanım tutkunları için açık çerçeveli yeni kasa; XFrame LE

In Win hız aşırtma profesyonelleri ve donanım tutkunları için yeni bir kasa hazırladı. Bilindiği üzere her iki kullanıcı grubu da uzay montaj olarak tabir edilen açık sistem kurulumlarıyla test almayı, geleneksel kasa tasarımlarının aksine bu şekilde diledikleri donanımı hızlı bir şekilde takıp çıkartmayı tercih ediyorlar. Buradan hareket eden In Win, açık çerçeveli XFrame Limited Edition ile sisteminde sürekli ayar değişikliği yapan ve farklı konfigürasyon denemelerinden hoşlanan kullanıcılara göz kırpıyor.

In Win'in yenilikçi X tasarım anlayışı ile hem agresif bir görünüme hem de daha rijit bir yapıya sahip olan kasanın genelinde alüminyum malzeme kullanılmış. 329 x 518 x 408mm boyutlarında olan ve bu açıdan değerlendirildiğinde E-ATX segmentinde yer alan iri cüsseli anakart modelleri ve üst seviye ekran kartlarına ev sahipliği yapabilecek alanı kullanıma sunan kasa, aynı zamanda güç kaynağı, optik sürücüler ve HDD/SSD gibi bileşenlere yönelik bölmelere de sahip.

Geleneksel yapıdaki kapalı kasa tasarımlarından eksiği olmayan XFrame Limited Edition'ın ön panelinde iki adet USB 3.0, iki adet USB 2.0 ve ses konnektörlerine yer veriliyor. Tüm hava soğutma çözümlerine ek olarak su ve sıvı azot tabanlı soğutma sistemi kurulumlarına da olanak tanıyan kasanın sınırlı sayıda üretileceği belirtilirken, ilk gösterim CES 2012 Fuarı'nda yapılacak.