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In Win'den donanım tutkunları için açık çerçeveli yeni kasa; XFrame LE

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
19,3b
1
33
Kasa
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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In Win hız aşırtma profesyonelleri ve donanım tutkunları için yeni bir kasa hazırladı. Bilindiği üzere her iki kullanıcı grubu da uzay montaj olarak tabir edilen açık sistem kurulumlarıyla test almayı, geleneksel kasa tasarımlarının aksine bu şekilde diledikleri donanımı hızlı bir şekilde takıp çıkartmayı tercih ediyorlar. Buradan hareket eden In Win, açık çerçeveli XFrame Limited Edition ile sisteminde sürekli ayar değişikliği yapan ve farklı konfigürasyon denemelerinden hoşlanan kullanıcılara göz kırpıyor.
In Win'in yenilikçi X tasarım anlayışı ile hem agresif bir görünüme hem de daha rijit bir yapıya sahip olan kasanın genelinde alüminyum malzeme kullanılmış. 329 x 518 x 408mm boyutlarında olan ve bu açıdan değerlendirildiğinde E-ATX segmentinde yer alan iri cüsseli anakart modelleri ve üst seviye ekran kartlarına ev sahipliği yapabilecek alanı kullanıma sunan kasa, aynı zamanda güç kaynağı, optik sürücüler ve HDD/SSD gibi bileşenlere yönelik bölmelere de sahip.
Geleneksel yapıdaki kapalı kasa tasarımlarından eksiği olmayan XFrame Limited Edition'ın ön panelinde iki adet USB 3.0, iki adet USB 2.0 ve ses konnektörlerine yer veriliyor. Tüm hava soğutma çözümlerine ek olarak su ve sıvı azot tabanlı soğutma sistemi kurulumlarına da olanak tanıyan kasanın sınırlı sayıda üretileceği belirtilirken, ilk gösterim CES 2012 Fuarı'nda yapılacak.

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deniz_sea 7 yıl en beğenilen
Bir iç mimar bürom olsa ben ilk göze batan yere bunu koyar gelenlerin aklını başından alır neler yapabileceğimin ip ucunu vermiş olurdum...
1 Yanıt Yanıtla +8
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1 Avatar
HoLY.oNE 7 yıl
les
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alito 7 yıl
bazıları hala bunu ev kullanıcıları için sanıyor. bu overclock hastaları için üretilmiş bir kasa. overclock yarışmalarında filan kullanılıyor. masaya değilde daha hibrit bir şekilde masa ile donanım arasına daha oturaklı bir sistem kurmak için tasarlanmış. isteyen alır evinde de kullanır onda bir engel yok ama asıl amacı budur yani
1 Yanıt Yanıtla +2
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saintroyo 7 yıl alito
alito

bazıları hala bunu ev kullanıcıları için sanıyor. bu overclock hastaları için üretilmiş bir kasa. overclock yarışmalarında filan kullanılıyor. masaya değilde daha hibrit bir şekilde masa ile donanım arasına daha oturaklı bir sistem kurmak için tasarlanmış. isteyen alır evinde de kullanır onda bir engel yok ama asıl amacı budur yani


aynen öyle


bakın bu 2 linkte bu tür kasalardan görebilirsiniz.

performance-pcs.com/...

caseking.de/...
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OverClocK1ng 7 yıl
CoolerMaster ın LAB adlı kasası var ya. Bunlar da biz de yapalım demişler. Ama IN-WiN i severim iyi PSU ları falan var...
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bugracaz 7 yıl
Ne olursa olsun standart kasaların yerine yeni bir dizayn görmek güzel.
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artcraft35 7 yıl
çöp
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CnZ 7 yıl
Kendi tasarımım süper hiper uzay kasa.
yapması çok kolay. maliyeti yok.
işte yapım şeması


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Recharged 7 yıl
Vasat bir tasarım olmuş gibi.
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Ironpumper 7 yıl
Teknik servisçi arkadaşlar için güzel bir lüks olur.
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uNequAL 7 yıl
Çamaşır sepetine benzemiş xD
Parçalar üzerinde iken baya havalı olucağı kesin.
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DH Misafiri 7 yıl
Yönetmen koltuğuna benzemiş
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xpugur 7 yıl
sürekli toz olur ve ses yüksek olur ... sınırlı sayıda üretilmesi ii olur ... :=)
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