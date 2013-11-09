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In Win'den tasarımıyla dikkat çeken yeni PC kasası: Design 904

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,3b
1
25
Kasa
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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In Win'den tasarımıyla dikkat çeken yeni PC kasası: Design 904
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Söz konusu bilgisayar kasaları olduğunda farklı tasarım çizgisiyle dikkat çeken firmalardan In Win, bir kez daha adından söz ettirmeyi başaracak gibi görünüyor. Design 904 adını verdiği üst seviye kasa modelinin tantımını gerçekleştiren In Win, fırçalanmış alüminyum temelli gövde ve sertleştirilmiş camdan imal ettiği yan panel dikkat çekici bir ikili oluşturmuş. 
Midi Tower formunda hazırlanan Design 904, ATX ve daha küçük form faktörüne sahip anakartlar ile kullanılabiliyor. Uzunluğu 360mm'ye kadar olan ekran kartları ile sorunsuzca kullanılabilen kasa, üç adet 5.25-inç, üç adet 3.25-inç ve iki adet 2.5-inç boyutlarında sürücüye ev sahipliği yapabiliyor. Fanlar için manyetik toz koruması ile gelen Desing 904, yüksekliği 145mm'ye kadar işlemci soğutucularını destekleyebiliyor. 
Güç kaynağının alt kısma konumlandırıldığı In Win Design 904'te, hızlı erişim bağlantı portları ise alt sağ tarafa konumlandırılmış. Yüksek malzeme kalitesi ile dikkat çeken yeni kasa, bugünlerde farklı bir çözüm arayan ve piyasadaki modellerin genellikle benzer görünümde olduğunu düşünen donanım tutkunları için 180 Avro etiket fiyatı ile kullanıma sunuluyor. 
In Win'den tasarımıyla dikkat çeken yeni PC kasası: Design 904
In Win'den tasarımıyla dikkat çeken yeni PC kasası: Design 904

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En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
aspirin_00 6 yıl en beğenilen
çok şık ve sade
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etyemez 6 yıl
yclycl
Çok albenili cidden, ama sorarim size, pc masalarinda bulunan kasa koyma yerine bu konuldugunda nasil usb takcaz?

adı üstünde masaüstü masanın altına böyle bir kasa konulmaz...
yclyclÇok albenili cidden, ama sorarim size, pc masalarinda bulunan kasa koyma yerine bu konuldugunda nasil usb takcaz?adı üstünde ma...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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1 Avatar
saintroyo 6 yıl
çok güzel gerçekten.. umarım ülkemize gelir..
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Yunus.Emre 6 yıl
müthiş görünüyo
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HAAltuntas 6 yıl
Kasa tasarımında çok farklı bir boyut katmışlar. Odadaki bir etajer gibi konsepte uygun duracak şekilde tasarlamışlar. Ben beğendim.
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IhtiyarDelikanli 6 yıl
içi doldurulduğunda nekadar şık ve sade gözükecek acep....
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imphetus 6 yıl
kasanın tasarımını beğendim kaliteli bir ürün gibi gözüküyor.
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zymrdvn 6 yıl
Çok şık, ülkemize gelir umarım...
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Morphinz 6 yıl
Kullanılan malzeme kaliteli olsada tasarım açısından olmamış.
Yenilik getirmek isteyebilirsiniz anlarım. Ama yan tarafa takılan dvd-rom nedir?
Ön panele koy mini lcd ekran.. Fan kontrol, termometre, Yap kendinden sıvı soğutma bloğu olan kasa. 2 kere KDV - ÖTV ödemekten kurtar bizi.
Kral yapalım seni piyasada..
Ama yok illa boş kasaya 500 lira vericeniz diyosanız .... alırsınız.
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xamaximax 6 yıl
Çok şık ve sade fakat IN VIN yazısı yerine orta yada köşeye konulacak bir küçük logo ile daha da şık olabilirdi.
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bocekgrafik 6 yıl
Çok şık olmuş tasarımı.
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zbilici 6 yıl
Şık ama kullanışsız...
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