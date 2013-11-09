In Win'den tasarımıyla dikkat çeken yeni PC kasası: Design 904

Söz konusu bilgisayar kasaları olduğunda farklı tasarım çizgisiyle dikkat çeken firmalardan In Win, bir kez daha adından söz ettirmeyi başaracak gibi görünüyor. Design 904 adını verdiği üst seviye kasa modelinin tantımını gerçekleştiren In Win, fırçalanmış alüminyum temelli gövde ve sertleştirilmiş camdan imal ettiği yan panel dikkat çekici bir ikili oluşturmuş.

Midi Tower formunda hazırlanan Design 904, ATX ve daha küçük form faktörüne sahip anakartlar ile kullanılabiliyor. Uzunluğu 360mm'ye kadar olan ekran kartları ile sorunsuzca kullanılabilen kasa, üç adet 5.25-inç, üç adet 3.25-inç ve iki adet 2.5-inç boyutlarında sürücüye ev sahipliği yapabiliyor. Fanlar için manyetik toz koruması ile gelen Desing 904, yüksekliği 145mm'ye kadar işlemci soğutucularını destekleyebiliyor.

Güç kaynağının alt kısma konumlandırıldığı In Win Design 904'te, hızlı erişim bağlantı portları ise alt sağ tarafa konumlandırılmış. Yüksek malzeme kalitesi ile dikkat çeken yeni kasa, bugünlerde farklı bir çözüm arayan ve piyasadaki modellerin genellikle benzer görünümde olduğunu düşünen donanım tutkunları için 180 Avro etiket fiyatı ile kullanıma sunuluyor.