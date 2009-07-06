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Inno3D özel tasarımlı GeForce GTX 250 iChiLL modelini kullanıma sunuyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
9,9b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Inno3D özel tasarımlı GeForce GTX 250 iChiLL modelini kullanıma sunuyor
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Kısa bir süre önce Nvidia ION tabanlı yeni anakartını lanse eden Inno3D, yüksek performans odaklı ve özel tasarımlı ekran kartlarını konumlandırdığı iChiLL serisine yeni bir model daha ekliyor. GeForce GTS 250 temelli yeni ekran kartı, 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan G92b GPU'sundan güç alıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 128x paralel işlem birimine sahip olan kartın grafik işlem birimi 738MHz, bellekleri ise 2300MHz'de görev yapıyor.

Yüksek performanslı soğutucularıyla tanınan Arctic Cooling firmasının 92mm'lik çift fana ve dört adet Bakır ısı aktarım borusuna sahip Accelero Twin Turbo PRO soğutucusu ile serinletilen yeni modelin referans tasarımlı GeForce GTS 250'e kıyasla 23 derece daha serin çalıştığı ifade ediliyor. PhysX, CUDA ve SLI gibi teknolojilere destek veren 1GB GDDR3 bellekli ekran kartında ayrıca çift DVI ve HDTV konnektörü bulunuyor.

Bu ayın sonuna doğru satışa sunulması beklenen kartın fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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yerroner 10 yıl
GTS 240 aslında bu. 8800 gt gibi 112 shadera sahip, GTS 250'de 128 shader olur. SLI ile çok iyi gider gibi ama fiyatı önemli. Yapsınlar 100 dolar da görelim.
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Castle Bravo 10 yıl
@yerroner

Haberde veya haberin kaynağında hata yapılmış. Kart 128 işlemciye sahip elbette.
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Ehlika 10 yıl
Bu kart a ne var böyle bu kadar üstüne düşüp kurcalıyolar merak ettim dogrusu
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Applejack 10 yıl
Kutusu güzelmiş..
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hbg_ant2 10 yıl
Traktör gibi ses çıkartır o fanlarla herşey soğutma değil ben sessizlik arayanlardanım
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t3 10 yıl

Orjinalden alıntı: hbg_ant2

Traktör gibi ses çıkartır o fanlarla herşey soğutma değil ben sessizlik arayanlardanım

tam aksine orjinalinden cok daha sessiz çalısıyordur.....
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