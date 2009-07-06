Inno3D özel tasarımlı GeForce GTX 250 iChiLL modelini kullanıma sunuyor

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Kısa bir süre önce Nvidia ION tabanlı yeni anakartını lanse eden Inno3D, yüksek performans odaklı ve özel tasarımlı ekran kartlarını konumlandırdığı iChiLL serisine yeni bir model daha ekliyor. GeForce GTS 250 temelli yeni ekran kartı, 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan G92b GPU'sundan güç alıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 128x paralel işlem birimine sahip olan kartın grafik işlem birimi 738MHz, bellekleri ise 2300MHz'de görev yapıyor.

Yüksek performanslı soğutucularıyla tanınan Arctic Cooling firmasının 92mm'lik çift fana ve dört adet Bakır ısı aktarım borusuna sahip Accelero Twin Turbo PRO soğutucusu ile serinletilen yeni modelin referans tasarımlı GeForce GTS 250'e kıyasla 23 derece daha serin çalıştığı ifade ediliyor. PhysX, CUDA ve SLI gibi teknolojilere destek veren 1GB GDDR3 bellekli ekran kartında ayrıca çift DVI ve HDTV konnektörü bulunuyor.

Bu ayın sonuna doğru satışa sunulması beklenen kartın fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.