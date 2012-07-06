Intel 3570K & Asus P8Z77 WS anakart video inceleme

lnfoman AMDnin geride kalması çok ğzücü. Bu farklar AMDyi daha da geriye götürecektir. Rekabet lazım aksi halde yolunan biz oluruz
DarKLq 1 Ocak 2100, Cuma 00:00Gelecekten haberim var ey adem oğulları
malum 6550D var.
edit uçmamış aynı konu başka link olmuş forum.donanimhaber.com/...
Her ne kadar bu iyi olsada genede AMD kullanıyorum masa üstünde.. şuan için önemli olan dizüstü PC için AMD nin işlemci incelemesini bekliyorum bu hafta sorun olmazsa...
Bunun dışında güzel bir inceleme, amd açısından durum hiç iyi değil gerçi fiyat/performans bakımından her türlü intelden iyi ama amd sadece f/p değilde P yapsa daha iyi olacak.
Emmioğlu bir iki haber verseydin gelecekten :/