Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Intel 3570K & Asus P8Z77 WS anakart video inceleme

6 yıl
43,3b
1
İşlemci
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Bu videomuzda Intel'in merakla beklenilen Ivy Bridge 3570K işlemcisini ve Asus'un yüksek kalite komponentlere sahip Workstation serisinden P8Z77 WS anakartını inceliyoruz.
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
infom@n 6 yıl en beğenilen
AMD'nin geride kalması çok ğzücü. Bu farklar AMD'yi daha da geriye götürecektir. Rekabet lazım aksi halde yolunan biz oluruz
Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
tolgaciik 6 yıl
"zira" bitti. "keza" başladı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Emre Demirel 6 yıl
grafik testlerinde AMD A8-3870K kullanılsaydı daha iyi olurdu.
malum 6550D var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
chatlaxs 6 yıl
yorumlar gene uçmuş


edit uçmamış aynı konu başka link olmuş forum.donanimhaber.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ObjektifPoint.Net 6 yıl
lnfoman
AMDnin geride kalması çok ğzücü. Bu farklar AMDyi daha da geriye götürecektir. Rekabet lazım aksi halde yolunan biz oluruz

Her ne kadar bu iyi olsada genede AMD kullanıyorum masa üstünde.. şuan için önemli olan dizüstü PC için AMD nin işlemci incelemesini bekliyorum bu hafta sorun olmazsa...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sahmat_78 6 yıl
videonun sonuna doğru amd nin a6 işlemcileri ile ivyleri kıyaslamak teknik ve sınıf açısından hatalı, bu noktada yanlı bir inceleme söz konusu.
Bunun dışında güzel bir inceleme, amd açısından durum hiç iyi değil gerçi fiyat/performans bakımından her türlü intelden iyi ama amd sadece f/p değilde P yapsa daha iyi olacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cengizhan72 6 yıl
DarKLq
1 Ocak 2100, Cuma 00:00Gelecekten haberim var ey adem oğulları

Emmioğlu bir iki haber verseydin gelecekten :/
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MxFxOx 6 yıl
hız aşırtma perf iyi ama her uygulamada ettikisi aynı olmuyor ama standart haliyle en alınabilir işlemci olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bwhiteshark 6 yıl
Anakart piyasada yok birde yurtdışı fiyatlarına baktım bütün üst seviyelerden daha pahalı, Birde üyeyim, yorum yazmak niye çileli gönderdiğiniz maillere cevap yazınca hata mesajları alıyorz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
erdi abininde dediği gibi sandy bridge e devam
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mad Jack the Pirate 6 yıl
ben taş devrinde yaşıyorum herhalde
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Spirit_Rises 6 yıl
Arkadaslar workstation in bir rog dan farki nedir?roglarda 7/24 calisamaz mi? Uzerindeki materyaller rampage den daha mi kaliteli?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,3b izlenme · 1 hf.
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,5b izlenme · 1 hf.
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
7,3b izlenme · 2 gün
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,3b izlenme · 2 hf.
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
8,1b izlenme · 3 hf.
09:30
Nokia 5.1 Plus ile oyun deneyimi
1,5b izlenme · 16 sa. yeni video
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
9b izlenme · 2 hf.
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
12,7b izlenme · 3 gün
05:34
Bu saat neden tutmadı ? | LG Watch W7
7,4b izlenme · 2 hf.
12:35
Samsung Galaxy A70 mercek altında: Merak edilen her şey
7,6b izlenme · 3 hf.
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
14,7b izlenme · 1 gün
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,3b izlenme · 2 hf.
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim