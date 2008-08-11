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Intel B43 yonga seti üzerinde çalışıyor

10 yıl
5,3b
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7
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nehalem kod adlı yeni nesil mikroişlemci mimarisini kullanan işlemcilerini Core i7 adı altında pazara sunacağını açıklayan Intel cephesinden yeni haberler gelmeye devam ediyor. Elimize ulaşan son detaylara göre, firma gelecek sene içerisinde [link=http://www.expreview.com/news/hard/2008-08-11/1218424305d9704.html]B43[/link] adını verdiği yeni yonga setini kullanıma sunmayı planlıyor. Açıklanan detaylara ve gün ışığına çıkan resmi dökümanlara göre özellikle kurumsal kullanımı hedef alan B43, ICH10D kod adlı güney köprüsü ile birlikte gelecek ve entegre grafik işlemci özelliğine sahip olacak. DirectX 10 desteğine sahip olacak B43 üzerinde G45 yonga setinde de yer verilen GMA X4500 HD IGP'si yani entegre grafik işlemcisi yer alacak. LGA 775 formundaki işlemciler için hazırlanan ve 1333MHz'e kadar FSB desteği sunması beklenen yonga seti 800MHz'e kadar DDR2, 1333MHz'e kadar DDR3 bellek desteği sunacak gibi görünüyor. Tabi B43 yonga setli anakartlarda kullanılacak bellek tipine Intel'in güncel diğer yonga setlerinde olduğu gibi anakart üreticileri karar verecekler. VGA, DVI ve DisplayPort gibi görüntü arabirimlerine destek vereceği belirtilen B43, Q45 ve Q43 yonga setlerinin aksine Intel'in Stable Image Platform Program (SIPP) teknolojisine destek vermeyecek fakat Upgrade Service özelliğiyle gelecek gibi görünüyor. Ayrıca Matrix Storage özelliği de B43 yonga seti tarafından desteklenmeyecek. Yeni yonga setinin gelecek yılın ilk çeyreğinde duyurulması planlanıyor.
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cengizhan72 10 yıl
Desenize bu yonga anakartlar üzerinde fazladan ddr x belleklerin çoğalmasına sebeb olabilir...bu durumda mimari anakart tasarımcılarına çok iş düşüyor.
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MÜŞAVİR 10 yıl
lga775 için bu saatten sonra gereksiz. P45 neye yetmiyor.
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ozan301 10 yıl
Haber için teşekkür ederim
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