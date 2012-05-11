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Intel i7 3770K@6750MHz Ln2 ile Ivy Bridge Hız Aşırtma Rehberi video şov

7 yıl
102,7b
1
İşlemci
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Bu videomuzda forumlarımızdan hey rumuzuyla tanıdığınız rekortmen hız aşırtmacı Recep Kulan ile birlikte Intel'in yeni Ivy Birdge i7 3770K işlemcisini, sıvı azot ile -180 soğukluğa indirip hız aşırtma denemeleri yapıyoruz.

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DH Misafiri 3 yıl
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HAAltuntas 2 yıl
Efsaneyi yeniden izledim harika yahu
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muratungor06 4 yıl
Neden Windows XP ?
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ilker_mania 4 yıl
11:00- 13:00 arasında montajsal hızlandırma yapsaydınız keşke. Videoyu hızlı geçirtmek estetik olmamış izleyicinin gözünü yoruyor. Montaj edit ekibiniz pek iyi değil galiba. Autofocus alr falan :D

Odanın ses yalıtımı çok iyi peak patlaması olmamış ve ses çok net.

Teknık dısı oalrak davideo cok guzel zevklı olmuş genelde bır vıdeoyu izlerken sıkılırım ama sıkmadı denemeler hoş olmuş.

Teşekkürler.
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Guest-37F88225-D 4 yıl
thread ' ın ne işe yaradığını bilmediğinizi düşünüyorum. Güzel bir deneme yapmışsınız fakat thread bir proses içinde(prosesor değil) işleri thread miktarı kadar bölüp normal bir işleme göre thread sayısı kadar hızlı tepki vermektedir. Yani matematiksel işlem yapmak thread ile işlemciiyi yormadan daha kısa sürede yapılabilir. Bu konuda bir düzeltme yapabilirsiniz bence.
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DH Misafiri 4 yıl
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samsung95 4 yıl DH Misafiri
not found kardeşim
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NoMore9 5 yıl
Daha yeni görüyorum
ama süper.
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Joker38 5 yıl
-180
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trktlh 5 yıl Speed-Step
Hocam ben i5 3570k işlemcimi 1.259 v ile 4.2 ye çktım.Daha çıkamıyorum ne yapmalıyım.İşlemcim takozmu çıktı?
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WOADISH 6 yıl
süper bir video
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Orlando DeJoseph 6 yıl
Windows XP :)
Efsaneler ölmez
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_OkNisT_ 6 yıl Orlando DeJoseph
tolgaseren1907

Windows XP :)
Efsaneler ölmez

Bende tam onu diyecektim, herşey iyi güzel video muhabbet on numara :)
Windows XP gördüm şok oldum :)

edit: ulan 1 yıllık konuyu hortlattım iyimi
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dnzcn 6 yıl
cok güzel ve eğlenceliydi elinize saglık :)
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