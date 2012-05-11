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Intel i7 3770K@6750MHz Ln2 ile Ivy Bridge Hız Aşırtma Rehberi video şov
7 yıl
102,7b
1
İşlemci
240
Kısa Bağlantı
Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Bu videomuzda forumlarımızdan hey rumuzuyla tanıdığınız rekortmen hız aşırtmacı Recep Kulan ile birlikte Intel'in yeni Ivy Birdge i7 3770K işlemcisini, sıvı azot ile -180 soğukluğa indirip hız aşırtma denemeleri yapıyoruz.
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10
DH Misafiri
3 yıl
editörün seçimi
WjUJCN I just couldn't depart your web site prior to suggesting that I really enjoyed the standard info a person provide for your visitors? Is going to be back often to check up on new posts
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HAAltuntas
2 yıl
editörün seçimi
Efsaneyi yeniden izledim harika yahu
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muratungor06
4 yıl
editörün seçimi
Neden Windows XP ?
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ilker_mania
4 yıl
editörün seçimi
11:00- 13:00 arasında montajsal hızlandırma yapsaydınız keşke. Videoyu hızlı geçirtmek estetik olmamış izleyicinin gözünü yoruyor. Montaj edit ekibiniz pek iyi değil galiba. Autofocus alr falan :D
Odanın ses yalıtımı çok iyi peak patlaması olmamış ve ses çok net.
Teknık dısı oalrak davideo cok guzel zevklı olmuş genelde bır vıdeoyu izlerken sıkılırım ama sıkmadı denemeler hoş olmuş.
Teşekkürler.
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Guest-37F88225-D
4 yıl
editörün seçimi
thread ' ın ne işe yaradığını bilmediğinizi düşünüyorum. Güzel bir deneme yapmışsınız fakat thread bir proses içinde(prosesor değil) işleri thread miktarı kadar bölüp normal bir işleme göre thread sayısı kadar hızlı tepki vermektedir. Yani matematiksel işlem yapmak thread ile işlemciiyi yormadan daha kısa sürede yapılabilir. Bu konuda bir düzeltme yapabilirsiniz bence.
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DH Misafiri
4 yıl
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I drop a comment whenever I appreciate a article on a website or I have something to contribute to the conversation. It is caused by the sincerness communicated in the post I browsed. And after this post %BLOG_TITLE%. I was excited enough to leave a thought ;) I actually do have a few questions for you if you tend not to mind. Is it just me or does it look like like some of these comments appear as if they are left by brain dead folks? :-P And, if you are writing on other social sites, I would like to keep up with you. Would you make a list all of all your shared sites like your Facebook page, twitter feed, or linkedin profile?
moncler outlet hk
mandeure.fr/...
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samsung95
4 yıl
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DH Misafiri
not found kardeşim
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NoMore9
5 yıl
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Daha yeni görüyorum
ama süper.
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Joker38
5 yıl
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-180
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trktlh
5 yıl
editörün seçimi
Speed-Step
Hocam ben i5 3570k işlemcimi 1.259 v ile 4.2 ye çktım.Daha çıkamıyorum ne yapmalıyım.İşlemcim takozmu çıktı?
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WOADISH
6 yıl
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süper bir video
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Orlando DeJoseph
6 yıl
editörün seçimi
Windows XP :)
Efsaneler ölmez
1 Yanıt
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+-1
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_OkNisT_
6 yıl
editörün seçimi
Orlando DeJoseph
tolgaseren1907
Windows XP :)
Efsaneler ölmez
Bende tam onu diyecektim, herşey iyi güzel video muhabbet on numara :)
Windows XP gördüm şok oldum :)
edit: ulan 1 yıllık konuyu hortlattım iyimi
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dnzcn
6 yıl
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cok güzel ve eğlenceliydi elinize saglık :)
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Odanın ses yalıtımı çok iyi peak patlaması olmamış ve ses çok net.
Teknık dısı oalrak davideo cok guzel zevklı olmuş genelde bır vıdeoyu izlerken sıkılırım ama sıkmadı denemeler hoş olmuş.
Teşekkürler.
moncler outlet hk mandeure.fr/...
Efsaneler ölmez
Bende tam onu diyecektim, herşey iyi güzel video muhabbet on numara :)
Windows XP gördüm şok oldum :)
edit: ulan 1 yıllık konuyu hortlattım iyimi