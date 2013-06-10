Intel IRIS Pro: Entegre bellekli en hızlı Intel GPU'sunu kullandık

Intel'in şimdiye kadar ürettiği en güçlü grafik işlemci olma sıfatını taşıyan IRIS Pro ya da bilinen kod adlarıyla Crystalwel - GT3e'ü, en yüksek kalite ayarlarında GRID 2 oynayarak dizüstü bilgisayar üzerinde deneyimledik. Detaylar videomuzda.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.