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Intel IRIS Pro: Entegre bellekli en hızlı Intel GPU'sunu kullandık

5 yıl
18,7b
1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in şimdiye kadar ürettiği en güçlü grafik işlemci olma sıfatını taşıyan IRIS Pro ya da bilinen kod adlarıyla Crystalwel - GT3e'ü, en yüksek kalite ayarlarında GRID 2 oynayarak dizüstü bilgisayar üzerinde deneyimledik. Detaylar videomuzda.
 

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blackboard 5 yıl
@Rubisco arkadaşımız gayet güzel açıklamış olayı ama bende bir kaç örnekle katkıda bulunayım, ekran kartları da işlemciler gibi bazı konut setlerine direkt olarak donanımsal destek sağlamaktadırlar, buda diğer gpu lara göre daha fazla performans sunmaları demek olabilir,aslında grid 2 oynunda duman,sis vs gibi efekler için muhtemelen iki yada daha fazla ayrı kod yazılmıştır bunlardan biri intel in PixelSync si diğeri ise diğer ekran kartlarının desteklediği komut setleridir.
Bu optimizasyondan öte intelin geliştirdiği bir teknolojiyi kullanması olarak nitelendirilmelidir ama geçmişten günümüze bu optimizasyon olarak sunulmuştur, bu gibi bir teknolojiye örnek olarak nvdianın CG/CGFX frameworkleri gösterilebilir Cg frameworkünü kullanırsanız oyunlar Nvidia tarafında daha performanslı çalışacaktır,OpenGL ve DirectX gibi sdklar basit olarak oyun ile donanım arasındaki bağı en hızlı ve kolay yoldan sağlamaktır ve tabi Shader(Efektlerin programlandığı GPU tarafından direk olarak işlenen programlam dili denebilir) programla tarafına da bir sürü standart getirmiştir ve bu standartlar firmalar tarafından donanımsal olarak desteklenmiştir.
Kısaca her firmanın kendine özgü donanımlarında performans kazancı sağlayan kendi frameworkleri/komut setleri olabilir.
Aynı teknolojiye AMD/Nvidia da destek verse aynı görsellik daha fazla performansla sunulabilir ama kimse kendi teknolojisini paylaşmak istemez, örneğin Physx ve Tress FX.
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blazea 5 yıl
IRISPIro
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konix 5 yıl
Arkadaşlar videonun sonunda çalan şarkının adı ne biliyor musunuz?
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ShadeKeeper0 5 yıl
tozlar kare kare çiziliyor oyunda ama olacak okadar.intel iyi iş çıkarıyor umarım bunu mobil işlemcilerine de taşır (telefon ve tablet işlemcilerine yani)
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cobi 5 yıl
grid 2 menüsünde bakarsanız görürsünüz intel gpu'lara özel iki adet özellik var sadece intel gpu'da kullanılabilen.
yani bu oyuna özel bir optimizasyon çalışması yapılmış olabilir diğer oyunlarda da bu şekilde performans veriyor mu asıl onu merak ediyorum.
1 Yanıt Yanıtla
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umtcnkrt 5 yıl
130 km yi geçmemişsin Erdi abi. Duyarlı sürücüsün :) bravo
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hellboy02 5 yıl
Erdi abi arkadaki thermaltake standına da uğrasan ya :)
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DallasPage 5 yıl
Bütün online oyunları full ayarlarda oynatabilecek bir ekran kartına sahip işlemci. Sonunda geldi. Az ısınma az sarfiyat daha ne olsun?
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TheDifferance 5 yıl
ilk başta resimi görünce oyun sananlar burda mı :)
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Rubisco 5 yıl
Yanlış konuya mı mesaj attık, ultrabook diye?

GT3e ultrabooklarda olmayacak.

GT3e'nin olduğu işlemciler TDP'si yüksek olanlar, fiyatıda 500$ üstü olan işlemciler.

Anandın testinde, max detayda 650m'yi geçmiş gibi duruyo ama videoda hiç de iyi durmuyor.
anandtech.com/...

Ultrabook için :


Ultrabook sadece portatiflik için tercih ediliyor başka bişey için değil. Ultrabookların grafik performansları hepsinde berbat, hepsi hd4000 içeriyor. Çok çok çok ender olarak 1 2 tane istisna var o kadar.

Haswell Ultrabooklarda, ULT işlemcilerde harici PCI-e bağlantısına izin vermiyor, yani bundan sonra kesinlikle harici GPU'lu ultrabook olamayacak.

Ultrabooklarda en yüksek hd5000 olacak galiba, videodaki da o ise vay haline.

Takılıo edio diyenlere neyin eleştrisini yapıyorsunuz, takılıyosa takılıodur o kadar basit. Ne harici GPU'ya rakip nede süper tatmin edici performansa sahip. Yok iyiymiş gibi mi davrnacaz, öyle işinize geldiği gibi yorum yapmak olmaz.

hd4000'e göre nefes aldırır olayı o kadar. Gerisi aynı halt. Adam gibi performansı bi tek gt3e ler gösteriyor anladığım kadar.

Pil konusunda da malesef insanlar hep yanlış yerden bakıyorlar. İşlemcinin verimi faln istediğin kadar artmış olsun. Intel dayanamamış, artık Ultrabook'u yapanlara iyice dayatma yapmış 6 saati aşan pil süresi olacak diye. Ne yaparsan yap platformun güç verimlilğini senin üstüne yüklüyor. Ona göre pil parça vs. topla diyor.

Şimdi bile 6 saati aşan ultrabooklar faln var, wireless ile web surf şeklinde gerçekçi sayılacak testlerde. Öyle bakınca Anandın sitesindeki Ultrabook incelemesi hiç iç açıcı değil. rakip olarak koydukları Acer'ın Battery Eater / Reader testinde de 3:30 saat dayandığını biliyoruz. PC Mark8 Creativity ile aynı : notebookcheck.net/...

Samsungun Series 9'u var, aynı testte 6:47 saat dayanıyor?? Elma armut karşılaştırması mı? Series 9 900X3C-A04DE modeli.

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Nevfel 5 yıl
10-15 arası fps ile çalışıyor oyun siz akıcı diyorsunuz. Video mu yavaş gösteriyor yoksa sizin gözleriniz mi +15 fps ekliyor buna bir açıklık getirirseniz iyi olur. Artı full detayda olmadığı da açıkca belli.
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gun 5 yıl
Fark etmedığiniz nokta bu grafik çipi işlemciye gömülü geliyor olması. Yani işlemci alırken içinden çıkan gpu. Ayrıca yukarıdaki arkadaşın dediği gibi ultrabooklar için çok iyi bir gelişme zira orada Nvidia yada Amd ye yer yok.
Tamam 60 kare vermeyebilir ama bilmeyen için çok çok yeterli.
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