iOS 26.3, iPhone'lara yeni bildirim özelliği getiriyor

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple, iOS 26.3 beta 1'de yeni bildirim yönlendirme özelliğini sundu. Bu güncelleme, üçüncü taraf aksesuarların iPhone'unuzdan gelen bildirimleri göstermesine olanak tanıyor.

Apple, iOS 26.3 ile iPhone'dan Android'e geçişi kolaylaştırıyor 1 gün önce eklendi

iPhone bildirimleri üçüncü taraf aksesuarlara iletilebilecek

iOS 26.3, Ayarlar uygulamasının Bildirimler bölümüne yeni “Bildirim Yönlendirme” seçeneği ekliyor. Apple, bildirimlerin aynı anda yalnızca tek bir cihaza iletilebileceğini söylüyor. Yani, üçün parti bir giyilebilir cihazda bildirim iletme özelliği etkinleştirilmişse, Apple Watch’a bildirimler gelmiyor.

Bildirim yönlendirme özelliği nasıl çalışıyor?

Bildirimler aynı anda yalnızca bir cihaza iletilebiliyor.

Tüm uygulamalar yerine seçilen uygulamalardan bildirimler gönderiliyor

İletilen uyarılar, uygulama adını ve bildirimin tüm içeriğini içeriyor.

Şu an Avrupa Birliği ile sınırlı.

AB yasası kapsamında gelen bir yenilik

Avrupa Birliği'nin Dijital Pazarlar Yasası, Apple'ın temel sistem özelliklerini üçüncü taraf donanımlara açmasını gerektiriyor. Bu nedenle Apple, harici cihazların kullanıcı bildirimlerine erişmesine izin vermek zorunda.

Bildirim Yönlendirme seçeneği, dünya genelinde iOS 26.3 yüklü iPhone'larda görünse de, şu anda yalnızca Avrupa Birliği'ndeki kullanıcılar için aktif. Apple, özelliğin şirketi üçüncü taraf cihazlara iPhone bildirimlerine erişim izni vermeye zorlayan (daha önce yalnızca Apple Watch ile sınırlıydı) Dijital Pazarlar Yasası gerekliliklerini karşılamak için eklendiğini söylüyor.

Apple, bu sınırlamanın bilerek yapıldığını, teknik bir sorun olmadığını, düzenleyici yükümlülüklerle bağlantılı olduğunu söylüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iOS Haberleri

iOS 26.3, iPhone'lara yeni bildirim özelliği getiriyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: