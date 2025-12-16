Giriş
    iOS 26.3, iPhone'lara yeni bildirim özelliği getiriyor

    Apple, iOS 26.3 beta 1 güncellemesiyle iPhone'da gelen bildirimlerin Apple Watch dışındaki giyilebilir cihazlara ve aksesuarlara iletilmesini sağlayan yeni bir ayar ekledi.

    ios 26.3 iphone bildirim yönlendirme özelliği Tam Boyutta Gör
    Apple, iOS 26.3 beta 1'de yeni bildirim yönlendirme özelliğini sundu. Bu güncelleme, üçüncü taraf aksesuarların iPhone'unuzdan gelen bildirimleri göstermesine olanak tanıyor.

    iPhone bildirimleri üçüncü taraf aksesuarlara iletilebilecek

    iOS 26.3, Ayarlar uygulamasının Bildirimler bölümüne yeni “Bildirim Yönlendirme” seçeneği ekliyor. Apple, bildirimlerin aynı anda yalnızca tek bir cihaza iletilebileceğini söylüyor. Yani, üçün parti bir giyilebilir cihazda bildirim iletme özelliği etkinleştirilmişse, Apple Watch’a bildirimler gelmiyor.

    Bildirim yönlendirme özelliği nasıl çalışıyor?

    • Bildirimler aynı anda yalnızca bir cihaza iletilebiliyor. 
    • Tüm uygulamalar yerine seçilen uygulamalardan bildirimler gönderiliyor
    • İletilen uyarılar, uygulama adını ve bildirimin tüm içeriğini içeriyor.
    • Şu an Avrupa Birliği ile sınırlı.

    AB yasası kapsamında gelen bir yenilik

    Avrupa Birliği'nin Dijital Pazarlar Yasası, Apple'ın temel sistem özelliklerini üçüncü taraf donanımlara açmasını gerektiriyor. Bu nedenle Apple, harici cihazların kullanıcı bildirimlerine erişmesine izin vermek zorunda.

    Bildirim Yönlendirme seçeneği, dünya genelinde iOS 26.3 yüklü iPhone'larda görünse de, şu anda yalnızca Avrupa Birliği'ndeki kullanıcılar için aktif. Apple, özelliğin şirketi üçüncü taraf cihazlara iPhone bildirimlerine erişim izni vermeye zorlayan (daha önce yalnızca Apple Watch ile sınırlıydı) Dijital Pazarlar Yasası gerekliliklerini karşılamak için eklendiğini söylüyor.

    Apple, bu sınırlamanın bilerek yapıldığını, teknik bir sorun olmadığını, düzenleyici yükümlülüklerle bağlantılı olduğunu söylüyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    PlayStation temalı mekanik saat çıktı

