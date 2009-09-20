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Intel'in 6 çekirdekli Core i9 (Gulftown) işlemcisi 6.4GHz'e çıkartıldı

Intel'in önümüzdeki yıl için planladığı 6 çekirdekli Core i9 (kod adı Gulftown) işlemcisi LN2 kullanılarak 6.4GHz'e çıkartıldı.
10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
9,6b
1
46
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yeni nesil üretim teknolojilerindeki ilerlemeye bağlı olarak AMD ve Intel arasındaki "çok çekirdekli" işlemci yarışı yeniden alevlenecek gibi görünüyor. Dunington serisi ile Intel, Istanbul kod adını taşıyan Opteron modelleriyle de AMD, sunucu sistemler için 6 çekirdekli işlemci satışına halihazırda devam ediyorlar. Sunucu sistemler ve iş istasyonlarından farklı olarak masaüstü sistemlerde ise dört çekirdekli modellerle yola devam eden AMD ve Intel ikilisi, 2010 ile birlikte "çekirdek meydan savaşlarında" yeni bir dönemin kapısını aralamaya hazırlanıyorlar. Tik-Tak iş geliştirme modeline bağlı kalarak sene sonuna doğru 32nm üretim teknolojisine geçiş yapmaya hazırlanan Intel, Gulftown kod adını verdiği 6 çekirdekli işlemcilerini 2010 ile birlikte endüstrinin beğenisine sunacağını açıklamıştı. Bu konuda sessizliğini koruyan ve Bulldozer mimarisinin lanse edeceği 2011 öncesinde gelecek yılı nasıl değerlendireceği merak edilen AMD'nin de 6 çekirdekli masaüstü işlemci hazırlığında olduğu bir süre önce açıklanmıştı.

Intel'in 6 çekirdekli Core i9 (Gulftown) işlemcisi 6.4GHz'e çıkartıldı
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AMD'nin 6 çekirdekli masaüstü işlemcisiyle ilgili olarak Istanbul tasarımının masaüstüne uyarlanan bir versiyonu olacağı dışında henüz çok fazla bilgi bulunmuyor. Intel'e baktığımızda 6 çekirdekli masaüstü işlemci ailesi için artık son dönemece girildiğini görüyoruz. Tasarım çalışmaları tamamlanan ve erken revizyon mühendislik örnekleriyle adım adım üretim bantlarına giden Gulftown kod adlı 6 çekirdekli yeni işlemci ailesi, yüksek hız aşırtma (overclock) başarımıyla dikkat çekecek gibi görünüyor. Hız aşırtma dünyasının saygın isimlerinden birisi olan ve son dönemde anakart ve ekran kartı üretimi için EVGA'nın mühendislik ekibine teknik danışmanlık yapan Peter "Shamino" Tan, 6 çekirdekli Gulftown işlemci ve Sıvı Azot (LN2) kullanarak gerçekleştirdiği hız aşırtma çalışmasının detaylarını yayınladı. Yapılan çalışmayı masaya yatırmadan önce Gulftown serisinin teknik özelliklerini hatırlamakta ve Intel'in 6 çekirdekli yeni işlemcilerle nasıl bir yol izleyeceğini hatırlamakta fayda olduğunu düşünüyoruz.

Intel 6 çekirdekli masaüstü işlemcilerini 32nm üretim teknolojisiyle hazırlıyor ve ikinci jenerasyon Nehalem olarak ta tanımlanan Westmere kod adlı mikroişlemci mimarisi üzerine inşa ediyor. Nehalem mimarisinin karakteritik özelliklerini koruyan Westmere tasarımında farklı olarak "AES" İleri Şifreleme Standardına destek sunuyor ve 7 yeni komut setine yer veriyor. 2. jenerasyon High-K metal kapı teknolojisinin kullanıldığı Westmere tasarımı çift çekirdekli Core i3 serisinden 6 çekirdekli Gulftown modellerine kadar geniş bir yelpazede kullanılacak ve farklı segmentlere yönelik alternatif işlemci çözümleri için kolayca ölçeklendirilebilecek. Core i7 900 serisi ile ortak pek çok özelliğe sahip olan 6 çekirdekli Gulftown işlemci ailesi, 1333MHz DDR3 desteği sunan entegre bellek kontrolcüsü, Hyper-Threading ile 12 izlek (thread) desteği ve uygulama ihtiyacına paralel olarak işlemci kaynaklarının daha verimli kullanımına olanak tanıyarak tek çekirdek hızını arttırabilen Turbo Boost teknolojilerine destek sunuyor.

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LGA1366 soket yapısını koruyan ve X58 anakartlarda kullanılacağı açıklanan 6 çekirdekli Gulftown işlemci ailesiyle birlikte Intel'in, LGA1366 platformunu "enthusiast" olarak bilinen yüksek performans segmentine konumlandırması ve diğer kategoriler için Lynnfield platformuna ağırlık vermesi bekleniyor. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Gulftown işlemci ailesinde ısıl güç tasarımının yani TDP seviyesinin 130 Watt olacağı açıklandı. Bilindiği üzere 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Core i7 900 serisi de aynı TDP değeri ile geliyor ancak Gulftown işlemci ailenin 6 çekirdekli olduğunu yani Intel'in yeni nesil üretim teknolojisiyle aynı TDP seviyesinde paket içeriğine fazladan iki çekirdek daha ilave etmeyi başarıdığını görüyoruz. Tabii 32nm ile birlikte çekirdek sayısı sabit tutularak ısıl güç tasarımı aşağı çekildiği veya yine çekirdek sayısı sabit tutularak saat hızının arttırıldığı işlemci modellerine de tanık olacak. Gulftown ailesi ile ilgili temel detayları hatırladıktan sonra artık hız aşırtma çalışmasının detaylarına geçebiliriz.

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Peter "Shamino" Tan tarafından yapılan hız aşırtma çalışmasında Intel'in 2.4GHz'de çalışan erken mühendislik örneği Gulftown işlemcisi kullanıldı. Sıvı Azot (LN2) ile "extreme" koşullarda gerçekleştirilen çalışmaya EVGA'nın kısa bir süre önce tanıtılan yüksek performans odaklı X58 4-Way SLI isimli anakartı yataklık etti. İşlemci geriliminin 1.9v seviyesine çıkartıldığı çalışmada, 6 çekirdekli işlemciyle 6.4GHz gibi oldukça yüksek bir hıza ulaşıldı. Bu önemli bir gelişme zira Intel, D0 revizyonu öncesinde Core i7 900 jenerasyonu ile 6GHz ve üstü hızlara çıkmakta sıkıntı yaşamıştı ancak görünen o ki 32nm üretim teknolojisiyle birlikte 6 çekirdekli işlemcilerde dahi hız aşırtma ile 6GHz ve üstü saat hızlarına ulaşılabilecek. Yapılan açıklamaya göre 6.4GHz'e ulaşabilen işlemciyle 5.9GHz'de 3DMark Vantage Performance testinde işlemci skoru, 5.96GHz'de de 3DMark 2006 işlemci skoru alınabilmiş. Özellikle 3DMark Vantage'da elde edilen Performance CPU skoru (51177) şu anki rekor olan 32328 puanın ciddi şekilde önünde yer alıyor.

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5.96GHz'de elde edilen 3DMark 2006 skoru da dikkat çekmeyi başarıyor zira 6 çekirdekli Gulftown işlemcisiyle 13000 (13252) puanın üzerinde skor elde edildiğini görmekteyiz. Tabii bu skorların mühendislik örneği bir işlemci ile elde edildiğini de unutmamak gerekiyor. Intel'in günce yol haritasına göre Gulftown kod adını taşıyan ve Core i9 serisi altında lanse edimesi beklenen 6 çekirdekli masaüstü işlemcilerin önümüzdeki yılın ilk yarısında muhtemelen CeBIT 2010 veya Computex 2010 fuarında lanse edilmesi bekleniyor.


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thengir 10 yıl
2010 da 6 2011 de 8 olur v.s v.s
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Rumpelstiltskinn 10 yıl
iyi hoş çıkartıyolarda bari şunları uzun süre sonraları çıkarsalarda herkes elindeki malının kıymatini bilip iyice eskidikten sonra geçiş yapsalar.
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LoRd1N 10 yıl
Dedicated makineler için ideal.
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Zero Limit 10 yıl
6 çekirdek biraz böyle arada kalmış gibi çok soğuk duruyor

hani 2 - 4 - 8

8 olsa ooo 8 çekirdek (çokta gerekli ya
)

hadi bilemedin 10 yuvarlak olsun o zamanda alınır bak
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Tanarri 10 yıl
bu işlemcilerin satacağı yer belli kulanıcak kişiler belli demişin de kaç kişi server makinası kullanıyo yada kaç kişi böle rekor kırmaya çalışıyo görüyoruz işte alan bi dünya insan var. core i7 920 yığınla insanda görüyorum ki bunların çoğuda ne oyun oynar ne programcılıkla nede tasarımla uğraşır sırf hava kırız bizi tehet geçmiş harbi xD e genel kulanıcıya hitap etmiyosa bunlar ne anladım bu işten..775pin işlemcilerin yerini core i7 aldı diyo intel ama genelde hitap etmiyosa! Bu ne perhiz! Bu ne lahana turşusu! ozaman?
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sadtneverdie 10 yıl
yok yok 80 çekirdekti e yaşlanıyoruz artık :) ayrıca şu i7-i9 serisinin fiyatlarına laf etmeyi bırakın bu işlemcilerin satılacağı yerler belli kullanacak kişiler belli.
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6Clas 10 yıl
6.4 ghz'de adam 1.970 küsür voltaj vermiş nasıl soğutulucaksa merak ettim kaç çekirdek olursa olsun daha 4 çekirdeklik programlar bile yok 6 çekirdek para tuzağı bence
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caqlayan 10 yıl
biz 4 çekirdekle 3dmark06 da 5bin puanını zor geçerken adamlar 13bin puan yapmış
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Tanarri 10 yıl
ben onu 80 çekirdek diye hatırlıyorum yanılmıyosam 07 yılındaydı ayrıca bi arkdaş uy gun bi fiyata 6 çekirdekli işlemci alıp 4ghz o/c yapsak fazlası ile yeter herkeze demiş demişte.. xD uygun fiyata 6 çekirdek ? ??? xD intel ve uygun fiyat ikisini yan yana getiremedim :))) heleki core i7 platromununda bukadar pağalı oldunu düşünürsek allah muhafaza bu nasıl olur
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sadtneverdie 10 yıl
çok mu sağlam bir kaynak :) adamlar zaten 2-3 sene önce 128 çekirdek yapmışlardı :)
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Bjenige 10 yıl

sadtneverdie

çok mu sağlam bir kaynak :) adamlar zaten 2-3 sene önce 128 çekirdek yapmışlardı :)


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Master_Evil 10 yıl

sadtneverdie

çok mu sağlam bir kaynak :) adamlar zaten 2-3 sene önce 128 çekirdek yapmışlardı :)

benim hatırladığım intel 81 çekirdekli işlemcisini çalıştırdığını duyurmuştu ama tam detaylı bilmiyorum
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mgedik06 10 yıl
intelin şuanda çekirdek sayısındaki hedefi 1xx lü rakamlara ulaşmak olduğunu sağlam bir kaynaktan duydum.
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eneshatipoglu 10 yıl
valla ustam bahsettımız ıslemcı ve su haberdekı artık fıyatını dusunemıyorum cıktıgnda ne olur yanı bunun reklamını anca cok parası olan zengın ınsanların dkkatını ceker : )
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