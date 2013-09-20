Internet Explorer 11, Windows 7 cihazlara da önizleme modunda geliyor





Microsoft'un Windows 8.1 güncellemesi ile birlikte sunacağı Internet Exlorer 11 tarayıcısının Windows 7 cihazlarına da yayınlanacağı Haziran ayında duyurulmuştu. Microsoft söz verdiği gibi yeni tarayıcısını Windows 7 kullanıcılarının beğenisine sundu.





IE11 Haziran ayında geliştirici önizlemesi sürümü olarak yayınlanmıştı. Bu kez dağıtım önizlemesi olarak Windows 7 kullanıcılarının da beğenisine sunuldu. Bugüne kadar hız konusunda eleştirilen IE tarayıcılarında yeni bir dönemi açmak isteyen Microsoft, IE11 sürümünün şu anki en hızlı internet tarayıcısı olduğunu belirtiyor.





Firma ayrıca IE11'in en hızlı internet tarayıcısından yüzde 30 daha hızlı olduğunu da vurguluyor. Sunspider skorları da 144ms'den 137ms'e geliştirilmiş. IE11 dağıtım önizlemesi sürümü an itibariyle denemek isteyenlere açılmış durumda.

http://blogs.msdn.com/b/ie/archive/2013/09/18/ie11-release-preview-for-windows-7-30-faster-than-other-browsers-and-even-more-support-for-web-standards.aspx