Depremi önceden haber veren uygulamalar: En iyi deprem uygulamaları!

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Tam Boyutta Gör İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğünde deprem şiddetli şekilde hissedildi. Google bu depremi 30 saniye önce Android kullanıcılarına bildirerek vatandaşların önlem almasını sağladı. 6.2 şiddetindeki depremin ardından daha büyük deprem riskine yönelik korku oluştu. Vatandaşlar, depremi önceden haber veren programları merak ediyor. Bu içeriğimizde depremi önceden haber veren en iyi uygulamaları listeliyoruz. Ayrıca deprem erken uyarı sistemlerinin nasıl çalıştığını anlatıyoruz.

Deprem Erken Uyarı Uygulamaları Nasıl Çalışır? Google Depremi Nasıl Tahmin Ediyor?

Depremi erkenden bildiren uygulamalar aslında depremi gerçekleşmeden önce değil deprem sarsıntısı başladığı ilk anda kullanıcıya uyarı gönderiyor. Deprem sarsıntısı iki ayrı dalga şeklinde gerçekleşiyor. İlk anda P dalgası adı verilen birincil dalga meydana geliyor. Bu dalga insanların hissedemeyeceği şekilde hafif sallanmalar yaşatıyor. Ardından yıkıcı dalga olarak tanımlayabileceğimiz S dalgası sarsıntıları yaşanıyor. Güçlü ve yıkıcı etkisi olan bu dalga hissedilir seviyede sarsıntı yaratıyor. Telefonlar P dalgalarını tespit ediyor ve kullanıcıya S dalgası öncesinde uyarı gönderiyor.

Android Deprem Uyarı Sistemi ve mobil uygulamalar, telefonların ivmeölçer verileri kullanıyor. Telefonlar tıpkı minik bir sismograf gibi görev yapıyor. P dalgası esnasında telefonlardaki ivmeölçerler ile sarsıntı verileri tespit ediliyor ve yapay zekalı analizin ardından deprem uyarı sistemi devreye giriyor. Depremden etkilenmesi muhtemel şehirlerdeki kullanıcılara deprem uyarısı gönderiliyor. Bu sayede yıkıcı S dalgasından saniyeler öncesinde kullanıcılar uyarılıyor. Deprem dalgaları, depremin merkez üssünden yayılarak ilerlediği için merkez üssüne uzaklık arttıkça uyarının önceden ulaşma ihtimali artar. Örneğin depremin merkez üssünden 100 kilometre uzaktaki bir kullanıcı, S dalgası gerçekleşmeden 15-30 saniye öncesinde uyarı alabilir. Bu sayede asansörden çıkabilir, yıkılabilecek nesnelerden kaçabilir ve güvenli bir yere çömelebilir. Erken uyarı uygulamaları hayat kurtarabilir.

Google, İstanbul’daki depremi 30 saniye önceden bildirdi 1 gün önce eklendi

En İyi Deprem Uyarı Uygulamaları

1. Android Deprem Uyarı Sistemi

Tam Boyutta Gör Mobil deprem uyarı sistemlerinin erken uyarı verebilmesi için ne kadar çok telefon bu sistemi kullanırsa o kadar etkili sonuç elde edilir. Android işletim sistemine sahip telefonların tamamında Google’ın Deprem Uyarı Sistemi yerleşik olarak çalışıyor. Tüm Android telefonlar minik sismograf görevi yapıyor. Bu da dünyanın en etkili deprem uyarı sistemini ortaya çıkarıyor.

Normalde mobil uygulamaların depremin tespit edilebilmesi için şehrinizde ve komşu şehirlerde o uygulamayı kullanan başka kişilerin olması ve ivmeölçer verilerinin analiz edilmesi gerekir. Google’ın Deprem Uyarı Sistemi tüm Android telefonlarda yerleşik olarak çalışan bir sistem olduğu için Türkiye’nin tamamında etkili bir şekilde çalışıyor.

✅ Türkiye'nin ve dünyanın en etkili deprem tespit sistemi.

✅ Telefonlarda yerleşik olarak çalıştığı için düşük nüfuslu yerlerde dahi tespit yapabiliyor.

✅ Pil tüketimine olumsuz etkisi yok.

❌ iOS desteği yok.

Android Deprem Uyarı Sistemi Nasıl Açılır?

Tam Boyutta Gör

Android telefonunuzdan Ayarlar’a girin.

girin. Listede “ Güvenlik ve Acil Durum ” seçeneğini varsa bu menüye girin. Yoksa arama bölümüne “ Deprem Uyarıları ” yazın.

” seçeneğini varsa bu menüye girin. Yoksa arama bölümüne “ ” yazın. “ Deprem Uyarıları ” seçeneğine dokunun.

” seçeneğine dokunun. Açılan ekrandan deprem uyarılarını etkinleştirin.

Artık telefonunuz depremi saniyeler öncesinden size bildirecek.

2. Deprem Ağı (Earthquake Network)

Tam Boyutta Gör Deprem Ağı (Earthquake Network) mobil uygulaması Türkiye’de Android ve iOS uygulamalar için indirebileceğiniz en etkili erken uyarı uygulamalarından biri. Bir uygulamayı ne kadar çok kişi kullanıyorsa o kadar çok telefon sismograf görevi yapar ve deprem uyarısı gönderilir. Bu uygulama Türkiye’de en popüler uygulama olduğu için deprem tespiti konusunda en ideal uygulama olduğunu söyleyebiliriz.

Deprem Ağı, iOS cihazlar için Türkiye'de tek seçenek olarak gösterilebilir. Ayrıca Deprem Ağı, bazı durumlarda Google’ın Deprem Uyarı Sistemi’nden daha önce uyarı gönderebiliyor. Bu nedenle hem Android hem de iOS kullanıcıları bu uygulamayı indiriyor. Uygulamada ayrıca son depremlerin konumunu, şiddetini ve derinliğini görebilirsiniz.

Tam Boyutta Gör

✅ Türkiye'de en çok indirilen deprem uyarı uygulaması.

✅ Türkiye'nin tamamında depremleri tespit ediyor.

✅ Uyarıları hızlı şekilde gönderiyor.

✅ Android ve iOS destekliyor.

✅ Android versiyonu ücretsiz.

❌ iOS versiyonu 99,99 TL olarak ücretlendiriliyor.

Deprem Ağı Haberleşme Ücretsiz

Earthquake Network Futura Innovation SRL Weather $1.99 18,6 MB

3. MyShake

Tam Boyutta Gör MyShake, telefonun ivmeölçer özelliğini kullanarak kullanıcılara erken uyarı gönderen ender uygulamalardan biri. Fakat bu uygulama Türkiye’de Deprem Ağı (Earthquake Network) uygulaması kadar yaygın bir şekilde kullanılmıyor. Bu nedenle depremi tespit etmesi zor olabilir.

Kaliforniya Üniversitesi tarafından geliştirilen bu uygulama iOS ve Android telefonlara indirilebiliyor. Deprem Ağı (Earthquake Network) kadar etkili olmasa da telefonunuza indirebileceğiniz alternatif bir uygulama olabilir. Bu iki uygulama haricinde Türkiye’de yaygın şekilde kullanılan başka bir uygulama bulunmuyor.

✅ Kaliforniya Üniversitesi tarafından geliştirilen akademik bir proje.

✅ Uyarıları hızlı şekilde gönderiyor.

✅ Android ve iOS destekliyor.

✅ Android ve iOS için ücretsiz.

❌ Az sayıda telefonda kullanıldığı için tespit yeteneği düşük.

❌ ABD'deki kullanıcılar için geliştirildi. Çoğu özelliği Türkiye'de çalışmıyor

MyShake UC Berkeley Seismological Laboratory Eğitim Ücretsiz

MyShake University of California, Berkeley Weather Ücretsiz 154,2 MB

Günümüzde telefonların ivmeölçer özelliğini kullanarak depremi erkenden tespit eden çok az sayıda uygulama var. Türkiye'de tüm depremler için bu üç uygulamanın haricinde etkili bir uygulama olmadığını söyleyebiliriz.

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