Depremi önceden haber veren uygulamalar: En iyi deprem uygulamaları!

Deprem Erken Uyarı Uygulamaları Nasıl Çalışır? Google Depremi Nasıl Tahmin Ediyor?
Depremi erkenden bildiren uygulamalar aslında depremi gerçekleşmeden önce değil deprem sarsıntısı başladığı ilk anda kullanıcıya uyarı gönderiyor. Deprem sarsıntısı iki ayrı dalga şeklinde gerçekleşiyor. İlk anda P dalgası adı verilen birincil dalga meydana geliyor. Bu dalga insanların hissedemeyeceği şekilde hafif sallanmalar yaşatıyor. Ardından yıkıcı dalga olarak tanımlayabileceğimiz S dalgası sarsıntıları yaşanıyor. Güçlü ve yıkıcı etkisi olan bu dalga hissedilir seviyede sarsıntı yaratıyor. Telefonlar P dalgalarını tespit ediyor ve kullanıcıya S dalgası öncesinde uyarı gönderiyor.
Android Deprem Uyarı Sistemi ve mobil uygulamalar, telefonların ivmeölçer verileri kullanıyor. Telefonlar tıpkı minik bir sismograf gibi görev yapıyor. P dalgası esnasında telefonlardaki ivmeölçerler ile sarsıntı verileri tespit ediliyor ve yapay zekalı analizin ardından deprem uyarı sistemi devreye giriyor. Depremden etkilenmesi muhtemel şehirlerdeki kullanıcılara deprem uyarısı gönderiliyor. Bu sayede yıkıcı S dalgasından saniyeler öncesinde kullanıcılar uyarılıyor. Deprem dalgaları, depremin merkez üssünden yayılarak ilerlediği için merkez üssüne uzaklık arttıkça uyarının önceden ulaşma ihtimali artar. Örneğin depremin merkez üssünden 100 kilometre uzaktaki bir kullanıcı, S dalgası gerçekleşmeden 15-30 saniye öncesinde uyarı alabilir. Bu sayede asansörden çıkabilir, yıkılabilecek nesnelerden kaçabilir ve güvenli bir yere çömelebilir. Erken uyarı uygulamaları hayat kurtarabilir.
En İyi Deprem Uyarı Uygulamaları
1. Android Deprem Uyarı Sistemi
Normalde mobil uygulamaların depremin tespit edilebilmesi için şehrinizde ve komşu şehirlerde o uygulamayı kullanan başka kişilerin olması ve ivmeölçer verilerinin analiz edilmesi gerekir. Google’ın Deprem Uyarı Sistemi tüm Android telefonlarda yerleşik olarak çalışan bir sistem olduğu için Türkiye’nin tamamında etkili bir şekilde çalışıyor.
✅ Türkiye'nin ve dünyanın en etkili deprem tespit sistemi.
✅ Telefonlarda yerleşik olarak çalıştığı için düşük nüfuslu yerlerde dahi tespit yapabiliyor.
✅ Pil tüketimine olumsuz etkisi yok.
❌ iOS desteği yok.
Android Deprem Uyarı Sistemi Nasıl Açılır?
- Android telefonunuzdan Ayarlar’a girin.
- Listede “Güvenlik ve Acil Durum” seçeneğini varsa bu menüye girin. Yoksa arama bölümüne “Deprem Uyarıları” yazın.
- “Deprem Uyarıları” seçeneğine dokunun.
- Açılan ekrandan deprem uyarılarını etkinleştirin.
- Artık telefonunuz depremi saniyeler öncesinden size bildirecek.
2. Deprem Ağı (Earthquake Network)
Deprem Ağı, iOS cihazlar için Türkiye'de tek seçenek olarak gösterilebilir. Ayrıca Deprem Ağı, bazı durumlarda Google’ın Deprem Uyarı Sistemi’nden daha önce uyarı gönderebiliyor. Bu nedenle hem Android hem de iOS kullanıcıları bu uygulamayı indiriyor. Uygulamada ayrıca son depremlerin konumunu, şiddetini ve derinliğini görebilirsiniz.
✅ Türkiye'de en çok indirilen deprem uyarı uygulaması.
✅ Türkiye'nin tamamında depremleri tespit ediyor.
✅ Uyarıları hızlı şekilde gönderiyor.
✅ Android ve iOS destekliyor.
✅ Android versiyonu ücretsiz.
❌ iOS versiyonu 99,99 TL olarak ücretlendiriliyor.
Deprem Ağı Haberleşme Ücretsiz
Earthquake Network Futura Innovation SRL Weather $1.99 18,6 MB
3. MyShake
Kaliforniya Üniversitesi tarafından geliştirilen bu uygulama iOS ve Android telefonlara indirilebiliyor. Deprem Ağı (Earthquake Network) kadar etkili olmasa da telefonunuza indirebileceğiniz alternatif bir uygulama olabilir. Bu iki uygulama haricinde Türkiye’de yaygın şekilde kullanılan başka bir uygulama bulunmuyor.
✅ Kaliforniya Üniversitesi tarafından geliştirilen akademik bir proje.
✅ Uyarıları hızlı şekilde gönderiyor.
✅ Android ve iOS destekliyor.
✅ Android ve iOS için ücretsiz.
❌ Az sayıda telefonda kullanıldığı için tespit yeteneği düşük.
❌ ABD'deki kullanıcılar için geliştirildi. Çoğu özelliği Türkiye'de çalışmıyor
MyShake UC Berkeley Seismological Laboratory Eğitim Ücretsiz
MyShake University of California, Berkeley Weather Ücretsiz 154,2 MB
Günümüzde telefonların ivmeölçer özelliğini kullanarak depremi erkenden tespit eden çok az sayıda uygulama var. Türkiye'de tüm depremler için bu üç uygulamanın haricinde etkili bir uygulama olmadığını söyleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
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TOGG varken heee
ne varsa yerlide kardeşşşiiimmm
Videoyu açamıyorum :)
HOŞGELDİN ANDROİPHONE BEBEK
ÇÖP
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