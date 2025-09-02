Microsoft'tan sürpriz: YouTube Premium'un en popüler özelliğini ücretsiz hale getirdi

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Microsoft, Android kullanıcılarına beklenmedik bir sürpriz yaptı ve YouTube Premium'un en çok rağbet gören arka planda video oynatma özelliğini ücretsiz olarak sunmaya başladı. Söz konusu özellik şimdilik sadece Edge tarayıcısının deneysel (geliştirme aşamasındaki) sürümü olan Edge Canary'de kullanılabiliyor.

Arka planda video oynatmayı denemek isteyen kullanıcıların yapması gerekenler oldukça basit. Öncelikle, Android cihazlarına Edge Canary'nin en son sürümünü yüklemeleri gerekiyor. Ardından şu adımları takip ederek sonuca ulaşabilirler:

Tarayıcı adres çubuğuna edge://flags yazıp açın "Video Background Play" seçeneğini bulun ve aktif edin Tarayıcı ayarlarından Site ayarları > Arka planda sesini kayıttan yürütme özelliği açın.

İşin bir de Google tarafı var

Tüm bu ayarları yaptıktan sonra başka bir uygulamaya geçseniz, telefonunuzun ekranını kilitleseniz veya farklı bir sekme açsanız bile videolar arka planda kesintisiz bir şekilde oynamaya devan edecek. Kullanıcılar için harika bir özellik ama işin bir de farklı bir boyutu var.

Tam Boyutta Gör Eğer bu özellik tarayıcının kararlı sürümüne gelirse, Android kullanıcılarının YouTube Premium'a abone olma ihtiyacı önemli ölçüde azalacak. Google'ın bu hamleye nasıl tepki vereceği merak konusu. Zira şirket daha önce YouTube kurallarını ihlal eden bazı Microsoft uygulamalarını engellemişti.

