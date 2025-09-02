Microsoft'tan sürpriz: YouTube Premium'un en popüler özelliğini ücretsiz hale getirdi

Arka planda video oynatmayı denemek isteyen kullanıcıların yapması gerekenler oldukça basit. Öncelikle, Android cihazlarına Edge Canary'nin en son sürümünü yüklemeleri gerekiyor. Ardından şu adımları takip ederek sonuca ulaşabilirler:
- Tarayıcı adres çubuğuna edge://flags yazıp açın
- "Video Background Play" seçeneğini bulun ve aktif edin
- Tarayıcı ayarlarından Site ayarları > Arka planda sesini kayıttan yürütme özelliği açın.
İşin bir de Google tarafı var
Tüm bu ayarları yaptıktan sonra başka bir uygulamaya geçseniz, telefonunuzun ekranını kilitleseniz veya farklı bir sekme açsanız bile videolar arka planda kesintisiz bir şekilde oynamaya devan edecek. Kullanıcılar için harika bir özellik ama işin bir de farklı bir boyutu var.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Test yorumu
Makyajsız hali daha iyiydi. Son tasarımları berbat olmuş Peugeot'un. Eski 3008 ile yeni 3008'e bakmak yeterli bunu anlamak için.