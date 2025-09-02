Giriş
    Microsoft'tan sürpriz: YouTube Premium'un en popüler özelliğini ücretsiz hale getirdi

    Microsoft, Android kullanıcılarına YouTube Premium'un arka planda video oynatma özelliğini ücretsiz olarak sunmaya başladı. Şirket, Edge tarayıcısının test sürümüne bununla ilgili bir özellik ekledi.

    Microsoft, YouTube Premium özelliklerinden birini ücretsiz yaptı Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Android kullanıcılarına beklenmedik bir sürpriz yaptı ve YouTube Premium'un en çok rağbet gören arka planda video oynatma özelliğini ücretsiz olarak sunmaya başladı. Söz konusu özellik şimdilik sadece Edge tarayıcısının deneysel (geliştirme aşamasındaki) sürümü olan Edge Canary'de kullanılabiliyor.

    Microsoft, YouTube Premium özelliklerinden birini ücretsiz yaptı Tam Boyutta Gör

    Arka planda video oynatmayı denemek isteyen kullanıcıların yapması gerekenler oldukça basit. Öncelikle, Android cihazlarına Edge Canary'nin en son sürümünü yüklemeleri gerekiyor. Ardından şu adımları takip ederek sonuca ulaşabilirler:

    1. Tarayıcı adres çubuğuna edge://flags yazıp açın
    2. "Video Background Play" seçeneğini bulun ve aktif edin
    3. Tarayıcı ayarlarından Site ayarları > Arka planda sesini kayıttan yürütme özelliği açın.

    İşin bir de Google tarafı var

    Tüm bu ayarları yaptıktan sonra başka bir uygulamaya geçseniz, telefonunuzun ekranını kilitleseniz veya farklı bir sekme açsanız bile videolar arka planda kesintisiz bir şekilde oynamaya devan edecek. Kullanıcılar için harika bir özellik ama işin bir de farklı bir boyutu var.

    Microsoft, YouTube Premium özelliklerinden birini ücretsiz yaptı Tam Boyutta Gör
    Eğer bu özellik tarayıcının kararlı sürümüne gelirse, Android kullanıcılarının YouTube Premium'a abone olma ihtiyacı önemli ölçüde azalacak. Google'ın bu hamleye nasıl tepki vereceği merak konusu. Zira şirket daha önce YouTube kurallarını ihlal eden bazı Microsoft uygulamalarını engellemişti.
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yenilenen Peugeot 308 resmen tanıtıldı

    Profil resmi
    ugur7seven 8 saat önce

    Test yorumu

    Profil resmi
    Celonfix 2 gün önce

    Makyajsız hali daha iyiydi. Son tasarımları berbat olmuş Peugeot'un. Eski 3008 ile yeni 3008'e bakmak yeterli bunu anlamak için.

