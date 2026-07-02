Türkiye'de internet trafiğinin lideri YouTube: Mesajlaşmada şaşırtan sıralama

İnternet trafiğinin büyük bölümü sabit bağlantılardan geliyor
BTK verilerine göre 2026'nın ilk çeyreğinde oluşan toplam internet trafiğinin yüzde 85,4'ü sabit bağlantılar, yüzde 14,6'sı ise mobil bağlantılar üzerinden gerçekleşti. İndirme (download) trafiğinin yüzde 85'i sabit, yüzde 15'i mobil ağlardan oluştu. Yükleme (upload) tarafında sabit bağlantıların payı yüzde 89,6'ya yükseldi. Mobil bağlantılar ise upload trafiğinde yüzde 10,4'lük pay aldı
Raporda internet trafiğinin kategori bazındaki dağılımına da yer verildi. Buna göre Streaming Media (yayın tabanlı medya) kategorisi, yüzde 66,2'lik payla toplam internet trafiğinin en büyük bölümünü oluşturdu.
YouTube internet trafiğinde rakiplerine fark attı
Mesajlaşmada Instagram ilk sırada
Buna göre kullanıcıların yüzde 92’sinden fazlası anlık mesajlaşma olarak Meta’nın servislerinden birisini kullanıyor.
Öte yandan sesli görüşmede (VoIP - Voice over IP) WhatsApp yüzde 61,2'lik payla açık ara lider konumda yer aldı. Platformu FaceTime yüzde 13,6, Facebook yüzde 4, Snapchat yüzde 3,6 ve RTP yüzde 3,4 oranlarıyla takip etti.
Bulut depolama kategorisinde ise iCloud yüzde 68,1'lik payla ilk sırada yer aldı. Microsoft Office 365 yüzde 6,4, Google Cloud Storage ise yüzde 5,6 ile iCloud'un ardından geldi.Kaynakça https://www.btk.gov.tr/s3/web-btk-site/7708c26c-5161-4919-8b3d-daa31d4ac8fb/2026/06/4615015e-244a-4bb4-bfd3-937cf9480229.pdf https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/kullanicilar-internette-en-cok-video-izledi-trafikte-ilk-sirayi-youtube-aldi/3982968 Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Aynen önde iki tane farı var.
thanks
On bildiğin Kia olmuş