Türkiye'de internet trafiğinin lideri YouTube: Mesajlaşmada şaşırtan sıralama

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Diğer Haberleri

Tam Boyutta Gör Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin elektronik haberleşme sektörü verilerini yayımladı. Rapora göre Türkiye'de internet kullanım alışkanlıklarında video içerikleri belirleyici olmaya devam ediyor. Bu kapsamda YouTube internet trafiğinde açık ara lider konumda yer aldı. Veriler ayrıca mesajlaşmadan çevrim içi oyunlara, sesli görüşmelerden bulut depolamaya kadar birçok kategoride kullanıcı tercihlerini ortaya koyuyor.

İnternet trafiğinin büyük bölümü sabit bağlantılardan geliyor

BTK verilerine göre 2026'nın ilk çeyreğinde oluşan toplam internet trafiğinin yüzde 85,4'ü sabit bağlantılar, yüzde 14,6'sı ise mobil bağlantılar üzerinden gerçekleşti. İndirme (download) trafiğinin yüzde 85'i sabit, yüzde 15'i mobil ağlardan oluştu. Yükleme (upload) tarafında sabit bağlantıların payı yüzde 89,6'ya yükseldi. Mobil bağlantılar ise upload trafiğinde yüzde 10,4'lük pay aldı

Raporda internet trafiğinin kategori bazındaki dağılımına da yer verildi. Buna göre Streaming Media (yayın tabanlı medya) kategorisi, yüzde 66,2'lik payla toplam internet trafiğinin en büyük bölümünü oluşturdu.

YouTube internet trafiğinde rakiplerine fark attı

Tam Boyutta Gör Toplam internet trafiği baz alındığında YouTube yüzde 40,6 ile açık ara ilk sırada yer aldı. Platformu yüzde 16 ile Instagram takip ederken, üçüncü sırada yüzde 9,4 ile QUIC tabanlı web trafiği (Quic IETF) bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Streaming Media kategorisinde de benzer bir tablo ortaya çıktı. YouTube yüzde 57,4'lük payla liderliğini sürdürürken, Instagram yüzde 17,4, TikTok yüzde 5,6 ve Netflix yüzde 5,5 oranında trafik oluşturdu.

Mesajlaşmada Instagram ilk sırada

Tam Boyutta Gör Anlık mesajlaşma (Instant Messaging) kategorisinde en fazla trafik oluşturan uygulama yüzde 58,5 ile Instagram oldu. Facebook yüzde 26,4 ile ikinci sırada yer alırken, WhatsApp yüzde 7,3, Telegram ise yüzde 6,2 pay aldı.

İnternette artan yasaklara karşı küresel hareket başlatıldı 17 sa. önce eklendi

Buna göre kullanıcıların yüzde 92’sinden fazlası anlık mesajlaşma olarak Meta’nın servislerinden birisini kullanıyor.

Öte yandan sesli görüşmede (VoIP - Voice over IP) WhatsApp yüzde 61,2'lik payla açık ara lider konumda yer aldı. Platformu FaceTime yüzde 13,6, Facebook yüzde 4, Snapchat yüzde 3,6 ve RTP yüzde 3,4 oranlarıyla takip etti.

Bulut depolama kategorisinde ise iCloud yüzde 68,1'lik payla ilk sırada yer aldı. Microsoft Office 365 yüzde 6,4, Google Cloud Storage ise yüzde 5,6 ile iCloud'un ardından geldi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Diğer Haberleri

İnternet trafiğinde lider YouTube: Mesajlaşma ise şaşırttı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: