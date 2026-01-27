Instagram, Facebook ve WhatsApp için yeni premium abonelikler geliyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Meta, sahibi olduğu Instagram, WhatsApp ve Facebook’ta ücretli abonelik sistemlerini test etmeye hazırlanıyor. Şirketin yaptığı açıklamaya göre bu yeni abonelikler, kullanıcılara gelişmiş üretkenlik ve yaratıcılık araçlarının yanında daha kapsamlı yapay zeka özellikleri sunmayı hedefliyor. Meta, temel kullanıcı deneyiminin ücretsiz kalacağını vurgularken premium paketlerle platformlarda daha fazla kontrol imkanı ve özellik sunacağını söylüyor.

Meta, önümüzdeki aylarda üç platformda da “premium deneyim” adı altında farklı abonelik modellerini denemeyi planlıyor. Şirket, tek bir stratejiye bağlı kalmayacağını, farklı özellik setleri ve paketleri test edeceğini özellikle belirtiyor. Buna göre Instagram, Facebook ve WhatsApp abonelikleri birbirinden farklı, uygulamaya özel ayrıcalıklar içerecek.

Manus AI aboneliklerin merkezinde olacak

Meta’nın planlarında dikkat çeken başlıklardan biri de yaklaşık 2 milyar dolara satın aldığı Manus adlı yapay zeka ajanı. Şirket, Manus’u iki yönlü bir stratejiyle konumlandıracak. Bir yandan bu yapay zeka ajanı Meta ürünlerine entegre edilirken diğer yandan işletmelere yönelik bağımsız aboneliklerle satılmaya devam edecek.

Meta, yalnızca genel uygulama abonelikleriyle yetinmeyerek yapay zeka özelliklerine özel abonelikleri de test etmeyi planlıyor. Bunlar arasında, Meta AI uygulaması içine entegre edilen Vibes adlı kısa video üretim aracı da bulunuyor. Yapay zeka destekli Vibes, kullanıcıların AI ile video oluşturmasına ve bu videoları yeniden düzenlemesine imkan tanıyor. Vibes zaten birkaç aydır var ancak Meta, artık freemium bir model üzerinde duruyor. Buna göre kullanıcılar sınırlı sayıda video oluşturmayı ücretsiz yapabilecek. Daha fazla video üretimi için ise abonelik gerekecek.

Henüz Facebook ve WhatsApp tarafındaki ücretli özelliklerin tam olarak nasıl şekilleneceği bilinmiyor. Ancak Instagram aboneliği, kullanıcı deneyimini doğrudan etkileyecek dikkat çekici yenilikler içerecek. Bunlar arasında sınırsız kitle listesi oluşturma, sizi takip etmeyen takipçileri görme ve bir Hikaye’yi paylaşan kişi sizi görmeden izleyebilme gibi özellikler yer alıyor.

Meta Verified’dan ayrı bir sistem olacak

Meta, bu yeni aboneliklerin Meta Verified’dan tamamen ayrı olacağının altını çiziyor. Yeni abonelikler ise daha geniş bir kullanıcı kitlesini hedefleyecek şekilde tasarlanıyor. Şirket, Meta Verified sürecinde edindiği deneyimleri kullanarak abonelik iş modelini daha da geliştirmeyi amaçlıyor.

