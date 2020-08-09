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    iOS 14 ne zaman çıkacak? Tahmini iOS 14 çıkış tarihi

    iOS 14 işletim sistemi adım adım finale yaklaşıyor. Peki önemli yeniliklere sahne olan iOS 14 güncellemesi ne zaman yayınlanacak? İşte önceki yıllara göre tahmini iOS 14 çıkış tarihi:
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    iOS 14 ne zaman çıkacak? Tahmini iOS 14 çıkış tarihi
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    22 Haziran'da duyurulan iOS 14 işletim sistemi geliştirilmeye devam ederken, iPhone 6s ve daha yeni bir iPhone modeline sahip iPhone kullanıcıları da iOS 14'ün ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Bu soruya önceki iOS sürümlerinin çıkış tarihlerinden yola çıkarak tahmini bir yanıt verebilmek mümkün.

    Ayrıca Bkz. "Az bilinen 10 iOS 14 özelliği"

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    Tahmini iOS 14 çıkış tarihi

    Geçmiş iOS sürümlerinin çıkış tarihleri, iOS 14'ün son kullanıcıyla buluşacağı zamanı kestirmek için yol gösterici oluyor. Dolayısıyla geçmiş iOS sürümlerinin yayınlandığı tarihlere göz atacak olursak;

    • iOS 13: 19 Eylül 2019 (Perşembe)
    • iOS 12: 17 Eylül 2018 (Pazartesi)
    • iOS 11: 19 Eylül 2017 (Salı)
    • iOS 10: 13 Eylül 2016 (Salı)
    • iOS 9: 16 Eylül 2015 (Çarşamba)

    Bu tarihler göz önüne alındığında, iOS 14'ün 14-18 Eylül tarihleri arasında yayınlanacağına ilişkin bir tahminde bulunabiliriz. Etrafta dolaşan tweet ve söylentiler ise 16 Eylül Çarşamba gününü işaret ediyor. Apple'ın iOS 14 ile birlikte, watchOS 7 ve iPadOS 14 güncellemelerini de yayınlaması bekleniyor. 

    Apple tarafından resmi bir açıklama gelmediği sürece, iOS 14 ile ilgili bu tarihlerin tahminden öteye gitmediğini hatırlatalım. 



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    EddyCue (Eddy Cue) 1 hf. en beğenilen
    forum yine bize soruyor. eskiden biz sorardik simdi forum bize soruyor. iOS 14 ne zaman çıkacak?
    Yanıtla +5
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    emrtkn (Emre TEKİN) 1 hf.
    Beta ilk çıktığında yüklerim, yüklemez olaydım.

    Fener çalışmıyor.

    Dokunmatik garipleşti.

    Aramalar sorunlu, yapılamıyor.

    Mail kutusu giden mailler gözükmüyor.

    Vs vs.
    1 Yanıt Yanıtla
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    ~Lion King~ (Fatih ) 1 hf. emrtkn
    Bu sorunlar beta4’te de geçerli mi?
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    DH Misafiri 1 hf.
    Bana çıktı ios 14 beta 4
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    explain50 (Mehmet Gökhan Özen) 1 hf.
    Çıksa da yeni yıldan önce kurulmamalı. Bugları bi temizlesinler.
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    misterrium (Doruk Buğday) 1 hf.
    Gecikebilir. iPhone 12 üretimi ve sevkiyatına bağlı. iPhone12 ne zaman çıkar, onda 1 2 gun önce ios 14 cıkar
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    Ussuz (mehmet ) 1 hf.
    Hmmm
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    seyhmus21 (seyhmus arkan) 1 hf.
    22 Eylül
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    EddyCue (Eddy Cue) 1 hf. en beğenilen
    forum yine bize soruyor. eskiden biz sorardik simdi forum bize soruyor. iOS 14 ne zaman çıkacak?
    Yanıtla +5
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    EknCn (Ekin Can Doğan) 1 hf.
    Hem etkinliğin iki hafta gecikeceği belirtiliyor, hem güncelleme normal vaktinde çıkartılır deniliyor.

    Çıkış vakti etkinlikte açıklanıyor, etkinlik gecikirse çıkış vakti de gecikir.
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    iDoctor 1 hf. EknCn
    Etkinliğin değil, cihazların çıkış tarihinin gecikeceği konuşuluyor.



    Etkinlik muhtemelen Eylülün ilk haftası gerçekleşecek.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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