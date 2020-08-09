iOS 14 ne zaman çıkacak? Tahmini iOS 14 çıkış tarihi

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22 Haziran'da duyurulan iOS 14 işletim sistemi geliştirilmeye devam ederken, iPhone 6s ve daha yeni bir iPhone modeline sahip iPhone kullanıcıları da iOS 14'ün ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Bu soruya önceki iOS sürümlerinin çıkış tarihlerinden yola çıkarak tahmini bir yanıt verebilmek mümkün.

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Tahmini iOS 14 çıkış tarihi

Geçmiş iOS sürümlerinin çıkış tarihleri, iOS 14'ün son kullanıcıyla buluşacağı zamanı kestirmek için yol gösterici oluyor. Dolayısıyla geçmiş iOS sürümlerinin yayınlandığı tarihlere göz atacak olursak;

iOS 13: 19 Eylül 2019 (Perşembe)

iOS 12: 17 Eylül 2018 (Pazartesi)

iOS 11: 19 Eylül 2017 (Salı)

iOS 10: 13 Eylül 2016 (Salı)

iOS 9: 16 Eylül 2015 (Çarşamba)

Bu tarihler göz önüne alındığında, iOS 14'ün 14-18 Eylül tarihleri arasında yayınlanacağına ilişkin bir tahminde bulunabiliriz. Etrafta dolaşan tweet ve söylentiler ise 16 Eylül Çarşamba gününü işaret ediyor. Apple'ın iOS 14 ile birlikte, watchOS 7 ve iPadOS 14 güncellemelerini de yayınlaması bekleniyor.

Apple tarafından resmi bir açıklama gelmediği sürece, iOS 14 ile ilgili bu tarihlerin tahminden öteye gitmediğini hatırlatalım.

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