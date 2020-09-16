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    iOS 14 güncellemesi çıktı, şimdi indirin!

    Haziran ayında duyurulan iOS 14 güncellemesinin final sürümü yayınlandı. Peki iOS 14 nasıl indirilir? İşte iOS 14 yükleme talimatları ve güncelleme alan iPhone'lar!
    1 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
    9,5b
    7
    51
    İşletim Sistemleri
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    iOS 14 güncellemesi çıktı, şimdi indirin!
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    Ana ekran widgetlarından uygulama kütüphanesine kadar irili ufaklı birçok yeniliğe sahne olan iOS 14 güncellemesi, sekiz aşamalı beta sürecinin ardından final sürümüyle çıkış yaptı.

    Kısa bir süre önce indirmeye sunulan iOS 14, iPhone'un Ayarlar > Genel >  Yazılım Güncelleme menüsünden yüklenebiliyor. Peki iOS 14 güncellemesi hangi iPhone modellerine yüklenebiliyor?

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    Ayrıca Bkz. "Az bilinen 10 iOS 14 özelliği"

    iOS 14 güncellemesi alan iPhone modelleri

    • iPhone 11 Pro
    • iPhone 11 Pro Max
    • iPhone 11
    • iPhone XS
    • iPhone XS Max
    • iPhone XR
    • iPhone X
    • iPhone 8
    • iPhone 8 Plus
    • iPhone 7
    • iPhone 7 Plus
    • iPhone 6s
    • iPhone 6s Plus
    • iPhone SE (2. nesil)
    • iPhone SE
    • iPod touch (7. nesil)

    iOS 14 güncellemesi çıktı, şimdi indirin!
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    iOS 14 ile gelen yenilikler

    iOS 14, başta ana ekran widgetları olmak üzere birçok yeniliği beraberinde getiriyor. Bunlar arasında;

    • Ana ekran widgetları
    • Resim içinde resim
    • Apple çeviri uygulaması (Henüz Türkçe dil desteği bulunmuyor.)
    • Apple Clips ile uygulamaları yüklemeden test edebilme
    • Yeni Siri arayüzü ve iyileştirmeleri (Daha doğal konuşma ve Türkçe Siri için erkek sesi opsiyonu)
    • iMessage için iletileri gönderdikten sonra geri çekme, iletileri okunmamış olarak işaretleme, grup sohbetlerinde kişi etiketleme ve sıkça konuşulan kişileri başa tutturma özellikleri
    • Kullanım esnasında çağrı geldiğinde, kullanımı engellemeyen yeni çağrı arayüzü
    • Üçüncü parti uygulamaları, varsayılan olarak atayabilme imkanı
    • Arkaya dokunarak kısayol çalıştırma
    • Uygulama arşivleri
    • İşitme kısıtı bulunan kullanıcılar için ses tanıma özelliği
    • Gelişmiş güvenlik ve gizlilik özellikleri

    yer alıyor.

    Dikkat! Apple sunucularında yaşanan yoğunluktan ötürü, iOS 14 güncellemesi henüz cihazınıza gelmemiş olabilir. Belirli aralıklarla iPhone'un Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme menüsünden güncellemeleri kontrol etmelisiniz.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    tugays77 (Tugay Sığnak) 2 gün en beğenilen
    Ne hale geldi forum. Allahim kimler çalışıyor buralarda.
    Yanıtla +14
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    Elma 2 gün
    Yeter be kardeşim ios 14le ilgili tam 14 tane haber konusu açmışsınız Apple bile bu kadar reklam yapmadı hepsini toplasana bir başlık atlında
    Yanıtla +11
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    EddyCue (Eddy Cue) 2 gün
    daha cikmadi. yine haber rezerve etmisler.
    Yanıtla +8
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    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (42) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Gncbilgi_Gnc (Gncbilgi Güncel) 3 sa.
    Otomatik güncelleme gelmeyecek mi bilgisi olan varmi arkadaslar
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    celeroni (Cengiz Aytekin) 5 sa.
    her güncelleme sağlıklı olmuyor maalesef. Örneğin Android 11 güncellemesi alan Pixel telefonlarda sorun çıkması gibi. Siz yine de güncelleme gelse bile bir iki ay bekleyin. hemen güncelleme yapmayın. En azından güncellemelerde sorun varsa eğer çözülmüş olur.
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    Carlsén 18 sa.
    her şey çok güzel de, indirsem mi bilemedim
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    Gncbilgi_Gnc (Gncbilgi Güncel) 1 gün
    Teknoloji konusunda apple sıkıntılar var heralde pil ve ısınma sıkıntısı yasayan varmi
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    Carlsén 18 sa. Gncbilgi_Gnc
    ısınma sorunu çoğu cihazda oluyor, kolay ve hızlı şarj düşürücü uygulamar kullanıyorsan bunlarda kasayı ısıtır
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    Blasterreal 1 gün
    Pil sıkıntısı yaşayan varmı ?
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    Hana-MicHi__ (Hasan ) 1 gün Blasterreal
    Ben. Şarjı içiyor resmen. Sıfırlayıp tekrar kurulum yaptım sonuç aynı. iPhone 11 kullanıyorum.
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    luckystar (Deniz ) 12 sa. Blasterreal
    10 yildir kullaniyorumbu telefonu , her guncellemede ayni hikaye . Yok pil bitiyor, bu surum pili bitirdi , cok cabui bitiyor. Madem oyle , her guncellemede azalan pil omru olsa idi, su anda her iphone un pili bitikti. Birakim bu pil muhabbetini bence , yada pil bitecek cekincen varsa bu kadar acil yukleme . Birak yukleyen yuklesin . sahsen ben her guncelleme geldiginde telefon a dustugunde indiriyorum . Hic problem yasamadimbugune kadar.
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    classf2re (Emre Mendelyev) 1 gün
    Ne zaman IOS güncellemesi yapsam.

    Hissettiğim aynen bu :/ Arayüz olarak HTC Sensation seviyesine bile gelemedi Apple. Ha bunda izlediği politika da etkili. Cihazlara sadeliği, akıcılığı, kullanıcı alışkanlıklarını bozmak istemiyor. Eyvallah. Ama “şu uygulamayı eklemişler, şu özelliği eklemişler sürekli kullanıyorum süper denecek bir şey yok. Niye güncelliyorum. Uygulama desteği sürsün diye. Al sana telefonu bilinçli eskitme.



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    K4PTAN (Muhammet ) 1 gün
    Arkadaşlar bence 14 gayet iyi. Ufak tefek hatalar illaki olacaktır. Sonraki güncellemelerde düzeltirler umarım.



    Gözüme takılan bazı şeyler;



    1- Yatay ekranda denetim merkezinden parlaklık ve ses ayarlama bölümü aşırı iğrenç olmuş. Uzatmışlar o alanı çok kötü olmuş.



    2- Youtube uygulaması ana ekranda küçük ekrana alınmıyor. Youtube güncellemesi gerek sanırım?



    3- Temiz kurulum yapmama rağmen bildirimlerimin ayrıntıları ingilizce yazıyor neden acaba?



    Bildirim ayrıntısında ingilizce yazması ve denetim merkezi herkeste aynı mı?



    Xs Max cihaz







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    android seyfi (Rifki Paslanmaz) 1 gün
    Şimdi bu özlellikler yenimi gelmişş,???

    Iyypona
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    omer1739 (ömer er) 1 gün
    Şarjı çok fena bitiriyor
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    Portraitclub 1 gün
    İphone 7 de Siri çok daha iyi algılıyor ve yanıt veriyor. Ama erkek Siri’yi beğenmedim kısa kesiyor cevapları o yüzden kadın Siri ile devam edeceğim. Siri haricinde ciddi bir fark görmedim
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    9536 kez okundu.
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    HABERİN ETİKETLERİ
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