iOS 14 güncellemesi çıktı, şimdi indirin!

Teknoloji Editörü
Ana ekran widgetlarından uygulama kütüphanesine kadar irili ufaklı birçok yeniliğe sahne olan iOS 14 güncellemesi, sekiz aşamalı beta sürecinin ardından final sürümüyle çıkış yaptı.
Kısa bir süre önce indirmeye sunulan iOS 14, iPhone'un Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme menüsünden yüklenebiliyor. Peki iOS 14 güncellemesi hangi iPhone modellerine yüklenebiliyor?İlginizi Çekebilir Az bilinen 10 iOS 14 özelliği
Ayrıca Bkz. "Az bilinen 10 iOS 14 özelliği"
iOS 14 güncellemesi alan iPhone modelleri
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 11
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone SE (2. nesil)
- iPhone SE
- iPod touch (7. nesil)
iOS 14 ile gelen yenilikler
iOS 14, başta ana ekran widgetları olmak üzere birçok yeniliği beraberinde getiriyor. Bunlar arasında;
- Ana ekran widgetları
- Resim içinde resim
- Apple çeviri uygulaması (Henüz Türkçe dil desteği bulunmuyor.)
- Apple Clips ile uygulamaları yüklemeden test edebilme
- Yeni Siri arayüzü ve iyileştirmeleri (Daha doğal konuşma ve Türkçe Siri için erkek sesi opsiyonu)
- iMessage için iletileri gönderdikten sonra geri çekme, iletileri okunmamış olarak işaretleme, grup sohbetlerinde kişi etiketleme ve sıkça konuşulan kişileri başa tutturma özellikleri
- Kullanım esnasında çağrı geldiğinde, kullanımı engellemeyen yeni çağrı arayüzü
- Üçüncü parti uygulamaları, varsayılan olarak atayabilme imkanı
- Arkaya dokunarak kısayol çalıştırma
- Uygulama arşivleri
- İşitme kısıtı bulunan kullanıcılar için ses tanıma özelliği
- Gelişmiş güvenlik ve gizlilik özellikleri
yer alıyor.
Dikkat! Apple sunucularında yaşanan yoğunluktan ötürü, iOS 14 güncellemesi henüz cihazınıza gelmemiş olabilir. Belirli aralıklarla iPhone'un Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme menüsünden güncellemeleri kontrol etmelisiniz.
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Hissettiğim aynen bu :/ Arayüz olarak HTC Sensation seviyesine bile gelemedi Apple. Ha bunda izlediği politika da etkili. Cihazlara sadeliği, akıcılığı, kullanıcı alışkanlıklarını bozmak istemiyor. Eyvallah. Ama “şu uygulamayı eklemişler, şu özelliği eklemişler sürekli kullanıyorum süper denecek bir şey yok. Niye güncelliyorum. Uygulama desteği sürsün diye. Al sana telefonu bilinçli eskitme.
Gözüme takılan bazı şeyler;
1- Yatay ekranda denetim merkezinden parlaklık ve ses ayarlama bölümü aşırı iğrenç olmuş. Uzatmışlar o alanı çok kötü olmuş.
2- Youtube uygulaması ana ekranda küçük ekrana alınmıyor. Youtube güncellemesi gerek sanırım?
3- Temiz kurulum yapmama rağmen bildirimlerimin ayrıntıları ingilizce yazıyor neden acaba?
Bildirim ayrıntısında ingilizce yazması ve denetim merkezi herkeste aynı mı?
Xs Max cihaz
Iyypona
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