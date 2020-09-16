iOS 14 güncellemesi çıktı, şimdi indirin!

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Ana ekran widgetlarından uygulama kütüphanesine kadar irili ufaklı birçok yeniliğe sahne olan iOS 14 güncellemesi, sekiz aşamalı beta sürecinin ardından final sürümüyle çıkış yaptı.

Kısa bir süre önce indirmeye sunulan iOS 14, iPhone'un Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme menüsünden yüklenebiliyor. Peki iOS 14 güncellemesi hangi iPhone modellerine yüklenebiliyor?

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iOS 14 güncellemesi alan iPhone modelleri

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE (2. nesil)

iPhone SE

iPod touch (7. nesil)

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iOS 14 ile gelen yenilikler

iOS 14, başta ana ekran widgetları olmak üzere birçok yeniliği beraberinde getiriyor. Bunlar arasında;

Ana ekran widgetları

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Apple çeviri uygulaması (Henüz Türkçe dil desteği bulunmuyor.)

Apple Clips ile uygulamaları yüklemeden test edebilme

Yeni Siri arayüzü ve iyileştirmeleri (Daha doğal konuşma ve Türkçe Siri için erkek sesi opsiyonu)

iMessage için iletileri gönderdikten sonra geri çekme, iletileri okunmamış olarak işaretleme, grup sohbetlerinde kişi etiketleme ve sıkça konuşulan kişileri başa tutturma özellikleri

Kullanım esnasında çağrı geldiğinde, kullanımı engellemeyen yeni çağrı arayüzü

Üçüncü parti uygulamaları, varsayılan olarak atayabilme imkanı

Arkaya dokunarak kısayol çalıştırma

Uygulama arşivleri

İşitme kısıtı bulunan kullanıcılar için ses tanıma özelliği

Gelişmiş güvenlik ve gizlilik özellikleri

yer alıyor.

Dikkat! Apple sunucularında yaşanan yoğunluktan ötürü, iOS 14 güncellemesi henüz cihazınıza gelmemiş olabilir. Belirli aralıklarla iPhone'un Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme menüsünden güncellemeleri kontrol etmelisiniz.

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