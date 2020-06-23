watchOS 7 duyuruldu! Virüslere karşı el yıkama takibi, uyku takibi, yeni saat kadranları ve daha fazlası

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Apple Watch için geliştirilen watchOS işletim sisteminin yedinci sürümü watchOS 7 tanıtıldı. Apple Watch kullancılarına yepyeni özellikler sunan watchOS 7, COVID-19'a karşı korunmak için dikkat çeken bir özelliği de beraberinde getiriyor.

watchOS 7 ile gelen yenilikler

Her yeni watchOS güncellemesinde olduğu gibi watchOS 7 ile birlikte de Apple Watch'lara yeni kadranlar eklendi. Kullanıcıların saat yüzlerini özelleştirebilmesi için çok daha fazla seçenek sunan watchOS 7, oluşturulan bu arayüzlerin başkalarıyla paylaşılmasına olanak tanıyor.

Ayrıca yeni Chronograph Pro kadranındaki takometre sayesinde, sabit bir mesafeden geçen süreye göre hız hesaplaması yapabilmek mümkün.

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Uyku takibi özelliği

Apple Watch kullanıcılarının uzun zamandır beklediği uyku takibi özelliği, nihayet watchOS 7 ile birlikte Apple Watch'lara dahil edildi. Apple Watch kullanıcılarının uyku rutinleri, uyku kalitesinin ne derece olduğu gibi birçok işlevi beraberinde getiren uyku takibi özelliği, kullanıcıların uyku sağlığına bütünsel bir yaklaşım sunuyor.

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Otomatik el yıkama algılaması

Özellikle COVID-19 pandemisi sebebiyle çok daha önemli bir hale gelen el hijyeni konusu, watchOS 7 ile birlikte yakın markaja alınacak. Öyle ki wathOS 7 güncellemesiyle birlikte Apple Watch, kullanıcıların el yıkadıklarını otomatik olarak algılayacak ve 20 saniyelik bir geri sayım sayacı başlatarak, kullanıcıları 20 saniye boyunca el yıkamaya teşvik edecek.

Diğer yenilikler

Apple haritalar için bisiklet ile ulaşım seçeneği

Egzersiz tiplerine eklenen yeni dans takibi özelliğiyle dans esnasında sarf edilen enerji ölçümü

Siri kısayolları

Ortam sesine ek olarak, kulaklık ile dinlenen medyaların işitme sağlığına etkisinin ölçümü

watchOS 7 güncellemesi alacak Apple Watch modelleri

Apple Watch Series 5

Apple Watch Series 4

Apple Watch Series 3

watchOS 7 ne zaman çıkacak?

Geliştirici hesabı olan Apple Watch kullanıcıları için geliştirici betası az önce yayınlanan watchOS 7'nin halka açık betası da önümüzdeki ay yayınlanacak. İşletim sisteminin final sürümü ise sonbaharda son kullanıcıyla buluşacak.

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