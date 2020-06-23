Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Apple Watch ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    watchOS 7 duyuruldu! Virüslere karşı el yıkama takibi, uyku takibi, yeni saat kadranları ve daha fazlası

    Yeni nesil watchOS 7 işletim sistemi önemli yeniliklerle duyuruldu. İşte watchOS 7 ile gelen yenilikler watchOS 7 güncellemesini alacak Apple Watch modelleri:
    1
    1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
    163
    8
    Apple Watch
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    watchOS 7 duyuruldu! Virüslere karşı el yıkama takibi, uyku takibi, yeni saat kadranları ve daha fazlası
    Tam Boyutta Gör

    Apple Watch için geliştirilen watchOS işletim sisteminin yedinci sürümü watchOS 7 tanıtıldı. Apple Watch kullancılarına yepyeni özellikler sunan watchOS 7, COVID-19'a karşı korunmak için dikkat çeken bir özelliği de beraberinde getiriyor.

    watchOS 7 ile gelen yenilikler

    Her yeni watchOS güncellemesinde olduğu gibi watchOS 7 ile birlikte de Apple Watch'lara yeni kadranlar eklendi. Kullanıcıların saat yüzlerini özelleştirebilmesi için çok daha fazla seçenek sunan watchOS 7, oluşturulan bu arayüzlerin başkalarıyla paylaşılmasına olanak tanıyor. 

    Ayrıca yeni Chronograph Pro kadranındaki takometre sayesinde, sabit bir mesafeden geçen süreye göre hız hesaplaması yapabilmek mümkün. 

    İlginizi Çekebilir Avatar iOS 14, iPadOS 14 ve macOS Big Sur 11 yüksek çözünürlüklü duvar kağıtları [İndir]

    Ayrıca Bkz. "iOS 14, iPadOS 14 ve macOS Big Sur 11 yüksek çözünürlüklü duvar kağıtları [İndir]"

    Uyku takibi özelliği

    Apple Watch kullanıcılarının uzun zamandır beklediği uyku takibi özelliği, nihayet watchOS 7 ile birlikte Apple Watch'lara dahil edildi. Apple Watch kullanıcılarının uyku rutinleri, uyku kalitesinin ne derece olduğu gibi birçok işlevi beraberinde getiren uyku takibi özelliği, kullanıcıların uyku sağlığına bütünsel bir yaklaşım sunuyor. 

    watchOS 7 duyuruldu! Virüslere karşı el yıkama takibi, uyku takibi, yeni saat kadranları ve daha fazlası
    Tam Boyutta Gör

    Otomatik el yıkama algılaması

    Özellikle COVID-19 pandemisi sebebiyle çok daha önemli bir hale gelen el hijyeni konusu, watchOS 7 ile birlikte yakın markaja alınacak. Öyle ki wathOS 7 güncellemesiyle birlikte Apple Watch, kullanıcıların el yıkadıklarını otomatik olarak algılayacak ve 20 saniyelik bir geri sayım sayacı başlatarak, kullanıcıları 20 saniye boyunca el yıkamaya teşvik edecek. 

    Diğer yenilikler

    • Apple haritalar için bisiklet ile ulaşım seçeneği
    • Egzersiz tiplerine eklenen yeni dans takibi özelliğiyle dans esnasında sarf edilen enerji ölçümü
    • Siri kısayolları
    • Ortam sesine ek olarak, kulaklık ile dinlenen medyaların işitme sağlığına etkisinin ölçümü

    watchOS 7 güncellemesi alacak Apple Watch modelleri

    • Apple Watch Series 5
    • Apple Watch Series 4
    • Apple Watch Series 3

    watchOS 7 ne zaman çıkacak?

    Geliştirici hesabı olan Apple Watch kullanıcıları için geliştirici betası az önce yayınlanan watchOS 7'nin halka açık betası da önümüzdeki ay yayınlanacak. İşletim sisteminin final sürümü ise sonbaharda son kullanıcıyla buluşacak. 



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    iOS 14, iPadOS 14 ve macOS Big Sur 11 yüksek çözünürlüklü duvar kağıtları [İndir]
    3 sa.
    iOS 14'ün ilk betası yayınlandı! Geliştirici hesabı olmadan iOS 14 Developer Beta nasıl indirilir?
    5 sa.
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN watchOS 7 duyuruldu! Virüslere karşı el yıkama takibi, uyku takibi, yeni saat kadranları ve daha fazlası Sonraki iOS 14, iPadOS 14 ve macOS Big Sur 11 yüksek çözünürlüklü duvar kağıtları [İndir] 3 sa. TvOS 14 duyuruldu 4 sa. Ay'ın Dünya üzerindeki gölgesi uzaydan görüntülendi: İşte müthiş fotoğraflar 4 sa. ARM işlemcili Mac Mini karşınızda 5 sa. iOS 14'ün ilk betası yayınlandı! Geliştirici hesabı olmadan iOS 14 Developer Beta nasıl indirilir? 5 sa. Microsoft xCloud sunucularına AMD damgası 5 sa. iPadOS 14 güncellemesi alacak iPad modelleri belli oldu 5 sa. ASUS ProArt PA32UCX-PK monitör uçuk fiyatıyla satışta 5 sa. Apple tarihinde bir devrim: ARM tabanlı Mac bilgisayarlar geliyor! 6 sa. MacOS Big Sur tanıtıldı: İşte detaylar! 6 sa. Merakla beklenen 'Vakıf' (Foundation) dizisinden ilk fragman yayınlandı 6 sa. Biyofilm tabakası içerisinde ağ yapısı keşfedildi 6 sa. Apple açıkladı: İşte iOS 14 güncellemesi alacak iPhone modelleri 7 sa. iPadOS 14 tanıtıldı: Widget desteği, elden geçirilen tasarım ve iyileştirilmiş evrensel arama 7 sa. AirPods 3 tasarımı ve çıkış tarihi netleşiyor 8 sa. Ford Focus da elektriklendi: Yüzde 17'ye varan yakıt tasarrufu 8 sa. Vaka sayısı yeniden arttı (22 Haziran) 8 sa. iOS 14 duyuruldu! İşte iOS 14 ile gelen tüm yenilikler 8 sa. AMD, sürücüsüne hata raporlama aracı ekledi 9 sa. Ampere tabanlı Nvidia A100 PCIe sürümü tanıtıldı Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi