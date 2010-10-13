Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS 4.2 Beta 3; AirPlay desteği uygulamaya özel mi oluyor ?

8 yıl
13,9b
1
6
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
iOS 4.2 Beta 3; AirPlay desteği uygulamaya özel mi oluyor ?
Tam Boyutta Gör

Eylül ayıyla birlikte iOS 4.1'i yayınlayan Apple, iOS 4.2 üzerindeki çalışmalarına devam ediyor. Kasım ayında son kullanıcılara yayınlanacağı açıklanan ve iPad'e merhaba diyecek ilk iOS 4 versiyonu olacak olan iOS 4.2'nin 3.betası yaklaşık bir gün önce Apple tarafından geliştiricilere yayınlanmıştı. Geliştiricilerin sistemi kullanmaya başlamasından sonra Apple'ın 3.betada yaptığı değişikliklerde gün yüzüne çıktı.

Göze çarpan değişiklikler arasında kısa mesajlar için yeni zil tonları ve çeşitli görsel değişilikler yer alırken; iPad içinse yeni arkaplanlar; elektronik posta, gönderilmiş elektronik posta ve takvim alarmları ile kilit ve klavye sesini açıp kapama yer alıyor.

Bunun dışında 3.beta ile gelen en dikkat çeken değişiklik ise AirPlay'de yapılmış. Cihazların birbirleri arasında medya içeriklerini paylaşmasına imkan veren Airplay desteği, 3.beta ile Youtube uygulamasından geri çekilmiş (Youtube'a Safari üzerinden girildiğindeyse Airplay desteğinin mevcut olduğunu belirtelim).. Eğer sistemin son kullanıcıya sunulacak olan versiyonunda bir değişikliğe gidilmezse, iOS 4.2 kullanıcıları Youtube uygulaması üzerinden izledikleri bir videoyu Airplay destekli diğer cihazlara gönderemeyecekler.

iOS 4.2 Beta 3; AirPlay desteği uygulamaya özel mi oluyor ?
Tam Boyutta Gör

iOS 4.2 Beta 3'deki Youtube uygulamasından

iOS 4.2 Beta 3; AirPlay desteği uygulamaya özel mi oluyor ?
Tam Boyutta Gör

iOS 4.2 2.Beta'daki Youtube uygulamasının AirPlay desteği


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Batuist 8 yıl
özellik mi kırpıyor şimdi apple?? benim bildiğim eklenir yeni versiyonla var olan özellikler alınmaz..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xiaxle 8 yıl
Uzunca bi yazi yazmistim, sinir oldum sildim. Neyse..
Uzun lafin kisasi su; Apple'in yazilim guncelleme politikasini hic begenmiyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Erasmus78 8 yıl
Sorması ayıp AirPlay nedir?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KRML_KNN 8 yıl

Erasmus78

Sorması ayıp AirPlay nedir?

+1
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl 1e1: Logitech G Serisi! G510 klavye, G700 Fare ve G930 kulaklık Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Yeni Passat 2.0 TDI 240bg 500Nm Test
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim