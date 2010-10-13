iOS 4.2 Beta 3; AirPlay desteği uygulamaya özel mi oluyor ?

Eylül ayıyla birlikte iOS 4.1'i yayınlayan Apple, iOS 4.2 üzerindeki çalışmalarına devam ediyor. Kasım ayında son kullanıcılara yayınlanacağı açıklanan ve iPad'e merhaba diyecek ilk iOS 4 versiyonu olacak olan iOS 4.2'nin 3.betası yaklaşık bir gün önce Apple tarafından geliştiricilere yayınlanmıştı. Geliştiricilerin sistemi kullanmaya başlamasından sonra Apple'ın 3.betada yaptığı değişikliklerde gün yüzüne çıktı.

Göze çarpan değişiklikler arasında kısa mesajlar için yeni zil tonları ve çeşitli görsel değişilikler yer alırken; iPad içinse yeni arkaplanlar; elektronik posta, gönderilmiş elektronik posta ve takvim alarmları ile kilit ve klavye sesini açıp kapama yer alıyor.

Bunun dışında 3.beta ile gelen en dikkat çeken değişiklik ise AirPlay'de yapılmış. Cihazların birbirleri arasında medya içeriklerini paylaşmasına imkan veren Airplay desteği, 3.beta ile Youtube uygulamasından geri çekilmiş (Youtube'a Safari üzerinden girildiğindeyse Airplay desteğinin mevcut olduğunu belirtelim).. Eğer sistemin son kullanıcıya sunulacak olan versiyonunda bir değişikliğe gidilmezse, iOS 4.2 kullanıcıları Youtube uygulaması üzerinden izledikleri bir videoyu Airplay destekli diğer cihazlara gönderemeyecekler.

iOS 4.2 Beta 3'deki Youtube uygulamasından

iOS 4.2 2.Beta'daki Youtube uygulamasının AirPlay desteği