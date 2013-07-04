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işTeknik: Dizüstü bilgisayarda panel değiştirmeyi deniyoruz. "Video Rehber"

5 yıl
38,8b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Bir süre önce Twitter üzerinden paylaştığım ve Casper Ultrabook'um için aldığım daha yüksek çözünürlükteki panel elime ulaştı. Daha önce dizüstü bilgisayarımda hiç panel değişikliği denemedim. Bakalım bu iş beklediğim gibi başarı ile sonuçlanacak mı?
 

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Speed-Step 5 yıl en beğenilen DH Misafiri
DH Misafiri

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Nokia Specialist 5 yıl Speed-Step
Speed-Step
DH Misafiri

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baysan240 5 yıl
hehehe

neyse tecrube tecrubedir ben lenovo z500 makinama ips panel alacaktım sonra garanti olayı ve makinayı elden çıkarınca elimde kalacak olan bir lcd panel durumunu düşünerek ayrıdığım bütçe üzerine biraz daha para koyup hdmı girişli 22" monitör almaya karar verdim arkadaşlarada bu yönde tercih yapmalarını tavsiye ederim

garanti etiketi kısmında aklıma eski bir tecrubem geldi


sene 2008 yılında dwd rw cdleri okumada sıkıntı yaratmaya başlamıştı bende şahane teknik bilgimi konuşturup "kesin optik gözü kirlenmiştir garantiye gönderip bi ay beklemenin anlamı yok dedim ve dvd rw'ın garanti etiketini yırtıp (bal peteği gibi bi deseni vardı permatikle ne kadar uğraşsamda yırtıldı
)makinayı bi güzel parçalarına ayırdım ve temizledim ancak sorun çözülmedi ve elimde nur topu gibi garanti dışı kalmış bozuk bir dwd sürücüm oldu



aradan zaman geçti bilgisayarcı bir arkadaşın yanında otururken yeni mallar geldi ve ne göreyim yeni dwd sürücülerinin garanti etiketi yok. gittim bulaşık süngeriyle etiketin izini kalan yapışkanlarını bi güzel temizledim ve garantiye gönderdim



iki hafta sonra yeni dwd sürücüm geldi uzun lafın kısası baktınız garanti etiketi su koyuverdi komple sökün ve yapışkan izlerini temizleyin son olarak buradan şanlıurfa myro elektrıniğe selamlarımı ve teşekkürlerimi iletiyorum....
heheheneyse tecrube tecrubedir ben lenovo z500 makinama ips panel alacaktım sonra garanti olayı ve makinayı elden çıkarınca elimde kalacak...
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selmand 7 ay
EXPER ULTRANOTE Q5V-733 laptopuma full hd ips panel takmak istiyorum, mümkün müdür ? Bilgisi olan var mı?
Aynı kasayı arçelik ve grundig laptoplar da kullanıyor.
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bloodletting. 2 yıl
Güncel.
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DH Misafiri 2 yıl
Hocam, Casper Bayisi olarak size şunu söyleyim;
Casper'ın bazı ürünlerinde Orjinal dışı panelleri tanımıyor boşuna üzülmeyin :)
Bir çok kez tarafımca denendi :)
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DH Misafiri 3 yıl
" eskinin yenisi olmaz " sözünü hatırlattığınız için teşekkürler. Önce laptopun harddiskini ssd yaptım, sonrada 2x2 gb remi 8x8 gb yaptım biranda coştum ekranımıda değiştireyim derken bu güzel videoyu buldum,Vazgeçtim . En güzeli yenisiymiş meğer, çok teşekkürler.
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Onurwooten 5 yıl
Güzel bir çalişma tesşekürler
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Inque 5 yıl
IPS ekran paneli de takılabiliyor mu?
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CVenturas 5 yıl
Off çok güzel olmuş videoda gerçekten kasıldım o ilk görüntünün gelme noktasında Casper logosu görününce oldu galiba diye heyecanlanmaya başlarken çizilmeler gözüme çarptı hemen ardından mesut abi evet, olmadı deyince gerçekten üzüldüm. Ama sökme takma kısmı gayet doğaldı ve eğlenceliydi teşekkürler mesut abi :)
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DH Misafiri 5 yıl
gerçekten çok güzel bir çalışma. mümkünse neden başarılı olmadığınıda öğrendikten sonra videonun altına bir noktaya not düşerseniz sevinirim. donanımsal gelişmeleri ve 2si1'i severek izlesekde esas önemli olaylar bu tarz upgrade çalışmaları bence. daha sık ve bol görmek isteriz. belki bu sayede kendi topladığımız donanımlarla eskiden aldığımız bilgisayarları yeni nesile uygun hale getirebilebiliriz. ya da küçük arızalar ve parça eksiklerinden çöpe atılan laptopların ultrabookların önüne geçebiliriz. kendi adıma lg a520 laptopun nasıl tam kasa açıldığını çözebilsem düşünmeden açacam ama hala başaramadım bir noktadan sonra keşfedemediğim vidalar var. son olarada siz editörlerden de biz kullanıcılardan da ciddi bir ricam var parça değişimi boyutunda olmasa bile açıp inceleme açıp temizleme boyutunda kasa açmak laptoplarda serbest olmalı. bu konuda tüketiciler olarak ciddi bir şekilde bastırmamız şart oldu. fan temizliği iç temizlik için bile zaten tonla para verdiğimiz bilgisayarımızı servise bağlı tutuyorlar.
Saygılarımla Yiğit.
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rcelik21 5 yıl
Çok güzel bir çalışma olmuş, bundan sonraki çalışmanın tabii ki mümkünse, diz üstü bilgisayarlarda ekran kartı değiştirmek olmasını bekliyorum, herkes bu konuyu düşünmüştür
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memti 5 yıl
40 yıllık panelciyim, böyle panel değişimi görmedim.;) mesut reyiz
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