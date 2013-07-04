işTeknik: Dizüstü bilgisayarda panel değiştirmeyi deniyoruz. "Video Rehber"

Bir süre önce Twitter üzerinden paylaştığım ve Casper Ultrabook'um için aldığım daha yüksek çözünürlükteki panel elime ulaştı. Daha önce dizüstü bilgisayarımda hiç panel değişikliği denemedim. Bakalım bu iş beklediğim gibi başarı ile sonuçlanacak mı?

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