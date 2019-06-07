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İşte RGB ışıklandırmanın bir adım ötesi

1 gün
3b
1
Anakart
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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RGB ışıklandırmanın donanım dünyasındaki bir sonraki adımı ben de diyor MSI. Şirketin yeni Ambient link özelliği ile MSI donanımlar ve Nano Leaf gibi 3. parti cihazlar oyuna göre renklenebiliyor.
MSI yeni nesil donanımları için geliştirdiği Ambient Link isimli özelliği duyurdu. Nano Leaf gibi üçüncü parti cihazlarla uyumlu olan özellik ile destekleyen oyunlarda, oyun için özellikler ışıklı tüm bileşenlerle ortama yansıtılıabiliyor, işte detayları. 

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Madnessisme 14 sa.
rgbden GINA geldi
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c36ab7c4 23 sa.
İğrenç..
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KortX 1 gün
Çin kerhanesi gibi la o ne öyle.
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MC.CYBER_ 1 gün
Yeni bir özellik değil ki Asus Aura da call of duty black ops destekliyordu.
Bundan sonra her oyun destekliycek diye odama sistemi kurmuştum.

Ama sonra öğrendim ki her marka ayrı oyuna destek veriyor.
Corsair da far cry da destekliyor.
msi da division destekliyor
Böyle olunca şuanda beklemede gereksiz bir şey olarak kaldı. Videolarda asus aura doom da destekliyor gibi göstermişler ama çalışmadı.
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wolwes 1 gün
Nano leaf güzelde en ucuz paketi 199 dolar o paraya işlemci alırım.
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