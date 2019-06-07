İşte RGB ışıklandırmanın bir adım ötesi

RGB ışıklandırmanın donanım dünyasındaki bir sonraki adımı ben de diyor MSI. Şirketin yeni Ambient link özelliği ile MSI donanımlar ve Nano Leaf gibi 3. parti cihazlar oyuna göre renklenebiliyor.

MSI yeni nesil donanımları için geliştirdiği Ambient Link isimli özelliği duyurdu. Nano Leaf gibi üçüncü parti cihazlarla uyumlu olan özellik ile destekleyen oyunlarda, oyun için özellikler ışıklı tüm bileşenlerle ortama yansıtılıabiliyor, işte detayları.