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    Anlık Bildirim

    Samsung One UI 8.5 sürprizi: Güncelleme alacak modeller

    Samsung, Android 16 tabanlı One UI 8.5 sürümü için kolları sıvadı. Güncelleme yalnızca Galaxy S26 ile sınırlı kalmayacak; birçok cihaza geniş çaplı dağıtım planlanıyor.

    Samsung One UI 8.5 sürprizi: Güncelleme alacak modeller Tam Boyutta Gör
    Samsung'un Android 16 tabanlı yeni arayüzü One UI 8.5, sadece Galaxy S26 serisine özel olmayacak. Şirketin dört yıl aradan sonra yeniden gündeme taşıdığı x.5 numaralandırması, bu kez kapsamlı bir güncellemeyle geri dönüyor. Galaxy S26 serisiyle birlikte tanıtılacak One UI 8.5, kısa bir sürenin ardından onlarca farklı cihaza ulaşacak.

    Samsung One UI 8.5 alacak modeller

    Kaçıranlar için Samsung, One UI 2.5 sürümünden sonra x.5 güncellemelerine ara vermiş ve yalnızca küçük çaplı x.1.1 sürümleri yayınlamıştı. Ancak One UI 8.5 ile bu anlayış değişiyor. One UI 7.1 ve 7.1.1 gibi sürümler tamamen atlanmışken, şirket doğrudan 8.5 sürümüne geçerek ara versiyonları rafa kaldırdı. Bu geçişin en büyük nedeni ise One UI 7.0'ın gecikmeli dağıtımı nedeniyle araya başka bir güncelleme sıkıştırılamamış olması.

    Yeni sürümün tam çıkış tarihi henüz doğrulanmadı. Ancak sızıntılar, One UI 8.5’in Galaxy S26 lansmanıyla birlikte Ocak veya Şubat 2026'da duyurulacağını gösteriyor. Güncelleme, ilk etapta S26 ailesiyle sınırlı kalacak, ardından kademeli olarak diğer modellere yayılacak.

    Samsung’un listesi, One UI 8.0 güncellemesini alacak tüm cihazları temel alıyor. Bu nedenle listede yer alan modellerin büyük kısmı, halihazırda 2022 sonrası çıkan ve aktif yazılım desteği sunulan cihazlardan oluşuyor. Liste zamanla değişebilir ancak One UI 8.5’in oldukça geniş bir cihaza ulaşması bekleniyor.

    Galaxy S Serisi

    • Galaxy S25, S25+, S25 Ultra
    • Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE
    • Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE
    • Galaxy S22, S22+, S22 Ultra
    • Galaxy S21, S21+, S21 Ultra, S21 FE

    Galaxy Z Serisi

    • Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7, Z Flip 7 SE
    • Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6
    • Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5
    • Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4
    • Galaxy Z Fold Special Edition

    Galaxy Tab Serisi

    • Galaxy Tab S10+, S10 Ultra, S10 FE ve FE+
    • Galaxy Tab S9, S9+, S9 Ultra, S9 FE, S9 FE+
    • Galaxy Tab S8, S8+, S8 Ultra
    • Galaxy Tab S6 Lite (2024), Tab A9, A9+
    • Galaxy Tab Active 5, Active 5 Pro

    Galaxy A Serisi

    • Galaxy A73, A56, A55, A54, A53
    • Galaxy A36, A35, A34, A33
    • Galaxy A26, A25, A24, A12
    • Galaxy A16, A15, A14 (LTE/5G varyantları)
    • Galaxy A06 (LTE/5G)

    Galaxy M Serisi

    • Galaxy M56, M55, M55s, M54, M53
    • Galaxy M35, M34, M33
    • Galaxy M16, M15, M06, M05

    Galaxy F Serisi

    • Galaxy F56, F55, F54, F34
    • Galaxy F16, F15, F14 (LTE)
    • Galaxy F06, F05

    Galaxy XCover Serisi

    • Galaxy XCover 7, XCover 7 Pro
    • Galaxy XCover 6 Pro
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