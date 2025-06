Samsung One UI 8.5 sürprizi: Güncelleme alacak modeller

Tam Boyutta Gör Samsung'un Android 16 tabanlı yeni arayüzü One UI 8.5, sadece Galaxy S26 serisine özel olmayacak. Şirketin dört yıl aradan sonra yeniden gündeme taşıdığı x.5 numaralandırması, bu kez kapsamlı bir güncellemeyle geri dönüyor. Galaxy S26 serisiyle birlikte tanıtılacak One UI 8.5, kısa bir sürenin ardından onlarca farklı cihaza ulaşacak.

Samsung One UI 8.5 alacak modeller

Kaçıranlar için Samsung, One UI 2.5 sürümünden sonra x.5 güncellemelerine ara vermiş ve yalnızca küçük çaplı x.1.1 sürümleri yayınlamıştı. Ancak One UI 8.5 ile bu anlayış değişiyor. One UI 7.1 ve 7.1.1 gibi sürümler tamamen atlanmışken, şirket doğrudan 8.5 sürümüne geçerek ara versiyonları rafa kaldırdı. Bu geçişin en büyük nedeni ise One UI 7.0'ın gecikmeli dağıtımı nedeniyle araya başka bir güncelleme sıkıştırılamamış olması.

Yeni sürümün tam çıkış tarihi henüz doğrulanmadı. Ancak sızıntılar, One UI 8.5’in Galaxy S26 lansmanıyla birlikte Ocak veya Şubat 2026'da duyurulacağını gösteriyor. Güncelleme, ilk etapta S26 ailesiyle sınırlı kalacak, ardından kademeli olarak diğer modellere yayılacak.

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra’nın Geekbench skoru netleşti 1 gün önce eklendi

Samsung’un listesi, One UI 8.0 güncellemesini alacak tüm cihazları temel alıyor. Bu nedenle listede yer alan modellerin büyük kısmı, halihazırda 2022 sonrası çıkan ve aktif yazılım desteği sunulan cihazlardan oluşuyor. Liste zamanla değişebilir ancak One UI 8.5’in oldukça geniş bir cihaza ulaşması bekleniyor.

Galaxy S Serisi

Galaxy S25, S25+, S25 Ultra

Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE

Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE

Galaxy S22, S22+, S22 Ultra

Galaxy S21, S21+, S21 Ultra, S21 FE

Galaxy Z Serisi

Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7, Z Flip 7 SE

Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6

Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4

Galaxy Z Fold Special Edition

Galaxy Tab Serisi

Galaxy Tab S10+, S10 Ultra, S10 FE ve FE+

Galaxy Tab S9, S9+, S9 Ultra, S9 FE, S9 FE+

Galaxy Tab S8, S8+, S8 Ultra

Galaxy Tab S6 Lite (2024), Tab A9, A9+

Galaxy Tab Active 5, Active 5 Pro

Galaxy A Serisi

Galaxy A73, A56, A55, A54, A53

Galaxy A36, A35, A34, A33

Galaxy A26, A25, A24, A12

Galaxy A16, A15, A14 (LTE/5G varyantları)

Galaxy A06 (LTE/5G)

Galaxy M Serisi

Galaxy M56, M55, M55s, M54, M53

Galaxy M35, M34, M33

Galaxy M16, M15, M06, M05

Galaxy F Serisi

Galaxy F56, F55, F54, F34

Galaxy F16, F15, F14 (LTE)

Galaxy F06, F05

Galaxy XCover Serisi

Galaxy XCover 7, XCover 7 Pro

Galaxy XCover 6 Pro

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: