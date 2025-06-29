Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iPhone 17 Pro, Apple logosunun yerini değiştirerek tasarımda yeni bir sayfa açabilir

    Teknoloji devi Apple, iPhone 17 Pro'daki logosunun yerini altı yıl sonra ilk kez değiştirebilir. Bu olası tasarım değişikliği, aksesuar üreticilerini de etkileyebilir. İşte detaylar:

    iPhone 17 Pro, Apple logosunun yerini değiştiriyor
    Apple, tasarım dilinde yaptığı küçük değişikliklerle bile sektörde büyük yankı uyandıran nadir şirketlerden biri. Son sızıntılara göreyse 2025’te tanıtılması beklenen iPhone 17 Pro, Apple’ın altı yıl aradan sonra ilk kez Apple logosunun konumunu değiştirdiği model olabilir. İlk olarak Majin Bu tarafından ortaya atılan bu iddia, özellikle tasarım ve aksesuar üretimi açısından önemli sonuçlar doğurabilir.

    Logonun yeni konumu, kamera tasarımı ve aksesuarları nasıl etkileyebilir?

    Apple, iPhone 11 serisiyle birlikte Apple logosunu cihazın ortasına taşımış ve bu konumlandırmayı yıllardır sürdürmüştü. Ancak sızıntıya göre, iPhone 17 Pro’da bu logo yeni arka kamera çubuğunun hemen altına, cihazın üst yarısına daha yakın bir şekilde yeniden konumlandırılacak. Bu değişikliğin temel nedeni, markanın cihaz arkasındaki tanınırlığını artırmak ve logoyu daha görünür hâle getirmek olabilir. Özellikle şeffaf veya şeffaf detaylara sahip kılıflar kullanan kullanıcılar için bu durum görsel olarak farklı bir deneyim sunabilir.

    Sızıntı, Apple’ın aksesuar ekosistemi üzerindeki etkilerine de dikkat çekiyor. İddiaya göre bazı kılıf üreticileri, Apple logosunun yeni konumunu göz önünde bulundurarak tasarımlarını güncellemeye başladı bile. MagSafe manyetik halka sisteminin dahi bu yeni yerleşime göre şekillendirilmesi, söylentinin sadece kozmetik bir değişiklikten ibaret olmadığını gösteriyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tesla'nın sürücüsüz taksi hizmeti ilk yolcusunu aldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kendi doğum belgeme nasıl ulaşabilirim 195 55 r16 yerine 205 55 r16 olur mu parlatıcı ile cam silmek babadan para isteme bahaneleri noterden aracı hurdaya ayırma ücreti

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    POCO X7 Pro
    POCO X7 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    HP OMEN17-DB0015NT
    HP OMEN17-DB0015NT
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum