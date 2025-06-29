iPhone 17 Pro, Apple logosunun yerini değiştirerek tasarımda yeni bir sayfa açabilir

Apple, tasarım dilinde yaptığı küçük değişikliklerle bile sektörde büyük yankı uyandıran nadir şirketlerden biri. Son sızıntılara göreyse 2025’te tanıtılması beklenen iPhone 17 Pro, Apple’ın altı yıl aradan sonra ilk kez Apple logosunun konumunu değiştirdiği model olabilir. İlk olarak Majin Bu tarafından ortaya atılan bu iddia, özellikle tasarım ve aksesuar üretimi açısından önemli sonuçlar doğurabilir.

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Logonun yeni konumu, kamera tasarımı ve aksesuarları nasıl etkileyebilir?

Apple, iPhone 11 serisiyle birlikte Apple logosunu cihazın ortasına taşımış ve bu konumlandırmayı yıllardır sürdürmüştü. Ancak sızıntıya göre, iPhone 17 Pro’da bu logo yeni arka kamera çubuğunun hemen altına, cihazın üst yarısına daha yakın bir şekilde yeniden konumlandırılacak. Bu değişikliğin temel nedeni, markanın cihaz arkasındaki tanınırlığını artırmak ve logoyu daha görünür hâle getirmek olabilir. Özellikle şeffaf veya şeffaf detaylara sahip kılıflar kullanan kullanıcılar için bu durum görsel olarak farklı bir deneyim sunabilir.

Sızıntı, Apple’ın aksesuar ekosistemi üzerindeki etkilerine de dikkat çekiyor. İddiaya göre bazı kılıf üreticileri, Apple logosunun yeni konumunu göz önünde bulundurarak tasarımlarını güncellemeye başladı bile. MagSafe manyetik halka sisteminin dahi bu yeni yerleşime göre şekillendirilmesi, söylentinin sadece kozmetik bir değişiklikten ibaret olmadığını gösteriyor.

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iPhone 17 Pro, Apple logosunun yerini değiştiriyor

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