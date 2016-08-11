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İşte dünyanın en teknolojik diş fırçası

3 yıl
24b
1
Zamazingo
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ağız sağlığının en önemli unsuru düzgün ve düzenli diş fırçalamasından geçiyor. Bu videomuzda dünyanın en teknolojik dolayısıyla en gelişmiş diş fırçasına ve detaylarına yakından göz atıyoruz.
Ağız sağlığı ürünlerinde dünyanın en önemli markalarından biri olan Oral-B, Genius adını verdiği yeni nesil diş fırçası ile iddialı geliyor. Ülkemizde de sunulacak olan diş fırçası dünyanın en teknolojik diş fırçası olma özelliğinde. Kullanıcısına bir diş doktoru misali koçluk dahi yapabilen Oral-B Genius'un detayları, kullanım avantajları ve fiyatı videomuzda.  

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Whisper 3 yıl en beğenilen
Bunların hepsi illuminati :) ben misvak öneriyorum miss gibi.
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ElPoderoso 3 yıl
Yine gelmiş asgari ücret edebiyatçıları. Adama sorsan madem asgari ücret bu kadar o sigara pakedi ne arıyor cebinde diye mırın kırın kem küm etmekten başka da cevap veremez. Bir susun bari. sıkılmadınız mı hala?
Yine gelmiş asgari ücret edebiyatçıları. Adama sorsan madem asgari ücret bu kadar o sigara pakedi ne arıyor cebinde diye mırın kırın kem küm etmekten başka da ...
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kaftaridze 3 yıl
turuncukasa da 344 tl nasıl iş anlamadım
aldım gitti üründen memnun kaldım manuellere göre çok başarılı
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Miu 3 yıl
Ben ve eşimde 3000 serisi var yıllardır.. Kesinlikle daha iyi temizliyor, çok bastırınca ışıkla uyarıp titreşimi kesiyor, süre uyarısı var,ben diş arası başlığını kullanıyorum...çok üst modellere gerek yok..tavsiye ederim..
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gangstarap34 3 yıl
Misvak öneririm.
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Mixus 3 yıl
hemen aldım teşekkürler.
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ElPoderoso 3 yıl
Yine gelmiş asgari ücret edebiyatçıları. Adama sorsan madem asgari ücret bu kadar o sigara pakedi ne arıyor cebinde diye mırın kırın kem küm etmekten başka da cevap veremez. Bir susun bari. sıkılmadınız mı hala?
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likeablex 3 yıl
Fiyat çok pahalı be. Birde herkes için diyor hanfendi. Adam asgari ücret alıyor maaşının yarısını mı yatırsın buna.
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Muguroz 3 yıl
bu fircalari kullanirken (kendi tecrübeme göre) cok bastirmamak, hatta hic bastirmamak gerekiyor. Bu hatayi yaptigim zamanlarda sapasaglam dislerim sogukta, sicakta, sekerde vesaire sizlamaya basladi. Bastirildiginda dis minelerine zarar veriyormus. Ayrica bu cihazlarda 2 dakika ve 3 dakika opsiyonlari var. Dis hekimlerinin önerdigi süre 2 dakika. 3 dakika fircalayim dislerim daha temiz olsun deyince de yine ayni problem ortaya cikiyor, dis mineleri zarar görüyor. Arkadaslarin belirttigi gibi temel fircalama modu disinda diger modlari hic kullanmadim bugüne dek. Bluetoothla baglanma olayini da. Yalniz model numarasi arttikca fircanin dakikada dönme sayisi artiyor. Söylenildigi gibi fazlasi zararli, en azi da zayif kaciyor o zaman. Orta modeller en güzel tercih bence.
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BiilimAdamı 3 yıl
çok pahalı yaw ne olursa olsun bir fırçaya 100TLden fazla vermem yani
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Whisper 3 yıl en beğenilen
Bunların hepsi illuminati :) ben misvak öneriyorum miss gibi.
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Whisper 3 yıl
Asgari ücret alan biri 15 gün boyunca bunu almak için çalışacak yani :)
Siz bunu anca para babası olan adamlara satarsınız..
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swat882 3 yıl Whisper
Whisper

Asgari ücret alan biri 15 gün boyunca bunu almak için çalışacak yani :)
Siz bunu anca para babası olan adamlara satarsınız..

Asgari ücretle çalışan adamların yarısı günde 1 paket sigara içiyor, Ayda 300 TL fix gider


Ha buna gerek varmı bence yok, zaten manuel diş fırçası ile (20 TL ye kaliteli birşey) nasıl fırçalandığını bilirseniz (en az 2 DK) ve ardından ağız bakım suyu kullanırsanız bir sorun kalmaz.
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