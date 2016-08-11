İşte dünyanın en teknolojik diş fırçası

Ağız sağlığının en önemli unsuru düzgün ve düzenli diş fırçalamasından geçiyor. Bu videomuzda dünyanın en teknolojik dolayısıyla en gelişmiş diş fırçasına ve detaylarına yakından göz atıyoruz.

Ağız sağlığı ürünlerinde dünyanın en önemli markalarından biri olan Oral-B, Genius adını verdiği yeni nesil diş fırçası ile iddialı geliyor. Ülkemizde de sunulacak olan diş fırçası dünyanın en teknolojik diş fırçası olma özelliğinde. Kullanıcısına bir diş doktoru misali koçluk dahi yapabilen Oral-B Genius'un detayları, kullanım avantajları ve fiyatı videomuzda.