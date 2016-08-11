İşte dünyanın en teknolojik diş fırçası

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Ağız sağlığının en önemli unsuru düzgün ve düzenli diş fırçalamasından geçiyor. Bu videomuzda dünyanın en teknolojik dolayısıyla en gelişmiş diş fırçasına ve detaylarına yakından göz atıyoruz.
Ağız sağlığı ürünlerinde dünyanın en önemli markalarından biri olan Oral-B, Genius adını verdiği yeni nesil diş fırçası ile iddialı geliyor. Ülkemizde de sunulacak olan diş fırçası dünyanın en teknolojik diş fırçası olma özelliğinde. Kullanıcısına bir diş doktoru misali koçluk dahi yapabilen Oral-B Genius'un detayları, kullanım avantajları ve fiyatı videomuzda.
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Siz bunu anca para babası olan adamlara satarsınız..
Asgari ücretle çalışan adamların yarısı günde 1 paket sigara içiyor, Ayda 300 TL fix gider
Ha buna gerek varmı bence yok, zaten manuel diş fırçası ile (20 TL ye kaliteli birşey) nasıl fırçalandığını bilirseniz (en az 2 DK) ve ardından ağız bakım suyu kullanırsanız bir sorun kalmaz.