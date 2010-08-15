İster Müzik Dinleyin, İster Oyun Oynayın
SW ? 2,1 355
10 watt 3 parçalı hoparlör sistemi
Genius, oyunlarınız, müzik, filmler ve diğer uygulamalarınızda size net, canlı ve ahenkli bir ses deneyimi yaşatmak için masaüstü PC'lere özel 2.1ch stereo hoparlör sistemleri serisine 3 parçalı yeni bir hoparlör sistemi olan SW-2,1 355'i ekledi.
10 watt gücündeki 3 parçalı subwoofer hoparlör sistemi, uygun bir fiyata kaliteli stereo ses ve güçlü bir bass sunarak PC, MP3, CD player ve diğer ses aygıtlarınızdan aldığınız performansı iyileştiren iki kompakt uydu hoparlör ve dayanıklı bir ahşap subwooferden oluşuyor. 4" sürücüsü ile ahşap subwoofer, bozulma olmadan kesintisiz ses sağlar.
Ayrı ses ve bass düzeyi kontrolleri sesi kişisel tercihinize göre ayarlamanıza imkân verir.
İster müzik dinleyin ister oyun oynayın, SW-2,1 355 bütçeniz için kesinlikle en uygun seçim.
Uygulamalar:
PC, dizüstü bilgisayar, MP3 ve CD çalarlar ile kullanmak için uygun
MAC sistemleri ile uyumlu
Paket içeriği:
Bir adet subwoofer
İki adet uydu hoparlör
Bir 3.5mm stereo kablo
WEEE talimatnamesi
SON KULLANICI FİYATI: 47,99 TL
Yorum Yaz Paylaş Tweetle yoruma kapalı