Kamera şampiyonu Huawei P60 Pro inceleme - Huawei neler yapmış öyle!

Bu videoda kamera performansıyla öne çıkan Huawei P60 Pro incelemesiyle karşınızdayız. Huawei bu telefon modeliyle birlikte hünerlerini yeniden konuşturmuş. Sizler neler düşünüyorsunuz?

Huawei'in uzun zamandır kamera performansı konusunda çok iyi işler yaptığını biliyoruz. Bu videomuzda da Huawei'in Dxomark'a göre dünyanın en iyi mobil kamerasına sahip olan Huawei P60 Pro modelini inceliyoruz. İyi seyirler!

Huawei Online Mağaza üzerindeki P60 Pro satışlarında Haziran sonuna kadar geçerli 1.000 TL indirim kodu: AP60PRODH

Huawei P60 Pro 6.67 inç büyüklüğünde bir ekranla geliyor. Bu ekranda delikli çentikli ön kamera tasarımına yer verilmiş. Zaten cihazın ekran kasa oranı %90 seviyelerine yakın olduğu için bu tam ekran deneyimini daha iyi hale geliyor.

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Arka tarafa geldiğimizde de inci beyazı rengini görüyoruz. Bu cihazın farklı renkleri mevcut. Benim en fazla beğendiğim renk bu görmüş olduğunuz renk. Özellikle bu modelde kullanılan arka tasarım dili oldukça özel. Görmüş olduğunuz bu izler her cihazda farklı. Alacağınız Huawei P60 Pro modeli size özel olmuş oluyor.

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Dayanıklılık hakkında konuşmak gerekirse cihazın ekranı kungun glass korumasıyla birlikte geliyor. Bu koruma sayesinde aklınız telefonda kalmıyor. Telefon düştüğünde, köşeye vurduğunda bir sorun oluşmuyor. Hatta bu korumaya sahip telefonla ceviz kırıldığını bile gördük. Videomuz içerisinde de bunla alakalı bir görüntü bulunuyor.

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Huawei P60 Pro’nun ekranı 6.67 inç büyüklüğünde 2700x1220 çözünürlüğünde. 1 Milyar renk gösterebilen bu ekran LTPO OLED bir panele sahip. DCI P3 Renk gamutuda destekleniyor. Maksimum 1200 nits seviyesine bu ekran ulaşabiliyor.

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120 Hz ekran tazeleme hızını bu ekranda destekleniyor. Bu arada bu tazeleme hızı değişken bir tazeleme hızı. 1 Hz ile 120 Hz arasında değişebiliyor. Bu da pil optimizasyonunu olumlu etkiliyor.

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Ekranı değerlendirecek olursak bu ekranın paneli nedeniyle siyahlar oldukça iyi. Pikseller yanmadığı için siyahlar tam siyah. Renkler de oldukça canlı. Özellikle medya tüketimi sırasında kesinlikle keyif alabiliyorsunuz. Çözünürlükte yüksek olunca tabii bu keyif daha da artıyor.

Son olarak Huawei X True ekran hem ortama hem de içeriğe göre kendini optimize edebiliyor. Bu da ekranın avantajlarından bir tanesi.

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Huawei P60 Pro gücünü Qulacomm’un geliştirmiş olduğu Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisinden alaıyor. 4nm üretim aşamasından geçmiş olan bu işlemciye GPU olarak Adreno 730 eşlik ediyor.

12 GB Ram ve 512 GB depolama alanı da özellikleri arasında yer alıyor .Bu cihazın farklı versiyonları bulunuyor. Bizim elimizde olan cihaz P60 Pro’nun en yüksek versiyonu.

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İşlemciyi değerlendirecek olursak üst segment amiral gemisi bir işlemci. Serinin en yeni sürüm değil. Bildiğiniz üzere 8+ Gen 2 modeli bildiğiniz üzere Qualcomm’un mobil cihazlardaki en güçlü işlemcisi. Burada bence üzülmeniz gereken bir nokta yok. Cihazda kullanılan işlemci günümüz için bütün beklentileri karşılayabilecek güçte bir işlemci.

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Kamera Huawei P60 Pro’yu öne çıkaran kısımlardan biri. Huawei’in kendi kamera markası XMAGE’in geliştirmiş olduğu bir kamera yapısı bu cihazda kullanılıyor. Bu kameralar yapılan testler sonucu DXOMARK’a göre dünyanın en iyi mobil sonuçlarını veriyor.

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Kameralara bakacak olursak ana kameramız 48 Mp çözünürlüğünde ve değişken diyaframa sahip. F1/.4’le F4/0 arasında diyafram değişebiliyor. Bu ortamdaki ışık miktarına göre en iyi sonuçları elde edebilmemizi sağlıyor. Diyafımı isterseniz kontrol edebilirsiniz. Bu arada ana kameramız OIS destekli.

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Düşük ışıktaki sonuçları olumlu etkileyen bir şey de RYYB sensör teknolojisi. Bu teknoloji ışık girişini arttırıyor. Telefonun tüm arka kameralarında bu teknoloji var.

Yardımcı kameralarından biri 48 Mp çözünürlüğünde ve bu kamera Telephoto bir kamera. F/2.1 diyaframa sahip olan bu kamera portre fotoğraflarda arka plan bulanıklığını geniş diyaframı sayesinde güzel hale getiriyor.

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Bunun yanı sıra 3.5X optic zoom, dijital olarak 100X zoom yapılabiliyor. Bu kamerada da OIS desteğimiz mevcut. Son kameramız 13Mp çözünürlüğünde bir ultra geniş açı kamerası.

Ön kamerada 13 Mp çözünürlüğünde ve hem ön hem de arka kamerayla birlikte 4K 60 FPS videolar kayıt altına alabilirsiniz.

DETAYLI KAMERA YORUMLARINA VİDEODAN ULAŞABİLİRSİNİZ!

Batarya hakkında konuşmak gerekirse Huawei P60 Pro 4815 mAh büyüklüğünde bir bataryaya sahip. Bu batarya 88W kablolu, 50W’da kablosuz şarjı destekliyor. 7.5W ters şarj desteği bu ürünle birlikte kullanıcılara sunuluyor.

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80W ile 10 dk gibi bir sürede yarı şarja ulaşabiliyorsunuz. Bu değeri elde edebilmek için turbo modu aktif etmeniz gerekiyor. Bu mod kapalıyken 10 dakikada %41 dolum gerçekleşebiliyor.

Uygulama indirme konusu Huawei cihazlar için her zaman merak ediliyor. Huawei P60 Pro modeline uygulamaları Huawei App Gallery mağazası üzerinden indirebiliyoruz. Bankacılık uygulamalarını sorunsuz bir şekilde indirebiliyorsunuz.

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Google servisleri ürün içerisinde bulunmuyor. Bulunmuyor olması Google uygulamalarını kullanamayacağınız anlamına gelmiyor. GBOX uygulaması sayesinde Google hizmetleri bu telefonla birlikte kullanılabiliyor.

Instagram, YouTube, TikTok gibi uygulamaları indirip sorunsuzca kullanabilirsiniz.

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Ekosistem açısından konuşmak gerekirse ürün Huawei ekosistemi içerisinde yer aldığı için Huawei cihazlarla haberleşebiliyor. Ekran yansıtma gibi özellikleri bu cihazla kullanabiliyorsunuz.

Bu videoda Huawei P60 Pro modeline yakından bakmış olduk. Sizler bu cihaz hakkında neler düşünüyorsunuz?







